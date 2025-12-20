Vargáért itthon, Szoboszlaiért külföldön izgulnak – ennyibe kerülnek a magyarellenes rigmusok Szlovákiában

Tóth Alex,

Ibrahim Cissé,

Cebrail Makreckis és

Júlio Romao

is távozhat a Ferencvárostól, míg a kiszemeltek között két ETO-játékost, Vitális Milánt és Csinger Márkot, valamint az angol Plymouthban légióskodó Szűcs Kornélt is emlegetik.

Vaskos csekkek a dunaszerdahelyi balhé után

Szokás szerint szúrja a szlovák csapatok szemét a DAC jó bajnoki szereplése, ennek legutóbb a Spartak Trnava adta félreérthetetlen jelét. A Niké Liga második helyén álló dunaszerdahelyiek és a harmadik nagyszombatiak rangadóját a felvidéki csapat nyerte 3–1-re, a vereséget pedig nehezen viselte a Spartak, amelynek játékosai a pályán, drukkerei a lelátón robbantottak ki balhét. A végeredmény: a szlovák szövetség fegyelmi bizottsága