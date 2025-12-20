Ft
Arne Slot szaúdi liga Samsunspor DAC heti összefoglaló Liverpool Varga Barnabás Ferencváros Szoboszlai Dominik FTC

Vargáért itthon, Szoboszlaiért külföldön izgulnak – ennyibe kerülnek a magyarellenes rigmusok Szlovákiában

2025. december 20. 06:12

A Ferencváros gólzsákja és a Liverpool csapatkapitánya állandó téma a hazai és nemzetközi sportsajtóban. A Mandineren is Varga és Szoboszlai vitte a prímet a hét legolvasottabb sportanyagai között.

2025. december 20. 06:12
null

A téli transzferablakhoz közeledve egyre inkább Varga Barnabás (és Tóth Alex) jövője tartja lázban a magyar és a ferencvárosi drukkereket. Az élete formájában futballozó 31 éves csatárral kapcsolatban egyre több és egyre meglepőbb opciók is felbukkannak, így például a hét elején az Öltözőn Túl Facebook-oldal állította, hogy Vargáért konkrét ajánlat futott be a szaúdi liga egyik meghatározó klubjától. A lelkesedést nem sokkal később a játékos menedzsere, Paunoch Péter hűtötte le, mondván, a pletykának semmi valóságalapja nincsen, azt ugyanakkor ő sem tagadta, hogy nagyon sok csapat radarján rajta van ügyfele. „A kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés” – közölte az ügynök.

VARGA Barnabás
Könnyen meglehet, Varga Barnabás az új évben már más csapat mezében ünnepel / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

  • Tóth Alex, 
  • Ibrahim Cissé, 
  • Cebrail Makreckis és
  • Júlio Romao 

is távozhat a Ferencvárostól, míg a kiszemeltek között két ETO-játékost, Vitális Milánt és Csinger Márkot, valamint az angol Plymouthban légióskodó Szűcs Kornélt is emlegetik.

Vaskos csekkek a dunaszerdahelyi balhé után

Szokás szerint szúrja a szlovák csapatok szemét a DAC jó bajnoki szereplése, ennek legutóbb a Spartak Trnava adta félreérthetetlen jelét. A Niké Liga második helyén álló dunaszerdahelyiek és a harmadik nagyszombatiak rangadóját a felvidéki csapat nyerte 3–1-re, a vereséget pedig nehezen viselte a Spartak, amelynek játékosai a pályán, drukkerei a lelátón robbantottak ki balhét. A végeredmény: a szlovák szövetség fegyelmi bizottsága

a rendező DAC-ot egy szurkolója viselkedéséért háromezer, míg a Spartakot a fanatikusai folyamatos magyarellenes megnyilvánulásai miatt ötezer euróra büntette.

A végjátékbeli balhé alább videón is megtekinthető. 

Imádják Szoboszlai Dominiket!

Nem telhet el hét Szoboszlai Dominik nélkül: a Liverpool magyar klasszisa mostanság nemcsak Magyarország, de a világ egyik legfelkapottabb sportolója, akinek szó szerint milliók aggódnak az egészségéért, miután legutóbb, a Brighton elleni siker során egy kisebb bokasérülés miatt le kellett cserélni a végjátékban. Noha a héten felröppent néhány kacsa arról, hogy a probléma a vártnál súlyosabb, szerencsére ez nem igaz, így a bombaformában lévő közönségkedvenc, Arne Slot jelenlegi legféltettebb fegyvere remélhetőleg ott lehet a csapatban a szombati, Tottenham elleni rangadón. A Liverpool-drukkerek közben egy újabb kreatív szurkolói dalocskát alkottak meg Szoboszlai-imádatuk jeléül, amely magyarra fordítva nagyjából így hangzik: 

„Ó, Arne azt mondta: »Középen kell játszatnunk«, 

Ó, szavakkal nem tudom leírni, 

Amikor pirosban és fehérben látjuk, 

A haja szép, 

Állandóan gólt szerez. 

Szóval hadd mondjam el, miért, 

imádom Szoboszlai Dominiket!”


 

Elképesztő nevekkel egy lapon!

...és még egy kis Varga Barnabás! A Ferencváros csatára olyan ütemben termeli a gólokat 31 évesen, ahogy az ő korában talán csak Böde Dániel termelte itthon az elmúlt években. A zöld-fehérek talizmánja azonban a nemzetközi színtéren is elképesztő statisztikákat produkál, hiszen 

az Európa Ligában momentán hat meccsen négy találatnál jár, és a válogatott öt vb-selejtezőjén is öt góllal zárt. 

Az európai topligákban manapság alig találni ennyire konzisztens csatárklasszist harmincon túl: gyakorlatilag csak a Bundesligában Harry Kane, valamint a LaLigában Vedat Muriqi és Robert Lewandowski mérhető Vargához e tekintetben. A kérdés ezek után már tényleg csak az, a Fradi melyik kérővel tud megállapodni, és mikor – mindenesetre sokatmondó, hogy újabban már maga Kubatov Gábor FTC-elnök sem zárta ki a lehetőségét egy esetleges januári távozásnak. 

KANE, Harry
Harry Kane 32 évesen is futószalagon szállítja a gólokat a Bayern Münchenben (Fotó: MTI/AP/Matthias Schrader)

(Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás)

