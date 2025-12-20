Vargáért itthon, Szoboszlaiért külföldön izgulnak – ennyibe kerülnek a magyarellenes rigmusok Szlovákiában

Befutott az első ajánlat a Fradi magyar válogatott játékosáért – nem is akárhonnan
Az lenne meglepetés, ha nem érdeklődnének iránta.
A Ferencváros gólzsákja és a Liverpool csapatkapitánya állandó téma a hazai és nemzetközi sportsajtóban. A Mandineren is Varga és Szoboszlai vitte a prímet a hét legolvasottabb sportanyagai között.
A téli transzferablakhoz közeledve egyre inkább Varga Barnabás (és Tóth Alex) jövője tartja lázban a magyar és a ferencvárosi drukkereket. Az élete formájában futballozó 31 éves csatárral kapcsolatban egyre több és egyre meglepőbb opciók is felbukkannak, így például a hét elején az Öltözőn Túl Facebook-oldal állította, hogy Vargáért konkrét ajánlat futott be a szaúdi liga egyik meghatározó klubjától. A lelkesedést nem sokkal később a játékos menedzsere, Paunoch Péter hűtötte le, mondván, a pletykának semmi valóságalapja nincsen, azt ugyanakkor ő sem tagadta, hogy nagyon sok csapat radarján rajta van ügyfele. „A kérdés az, hogy melyik tud a Ferencvárossal egyezségre jutni, addig ugyanis nem tárgyalhatunk senkivel, amíg az FTC-vel nem történt megegyezés” – közölte az ügynök.
És még ki sem hűltek az arab pletykák, máris jött a hír a következő állítólagos megkeresésről: a Blikk tudni véli, hogy Varga Barnabásért az a Samsunspor is bejelentkezett, amely a hírek szerint már a nyáron is vitte volna a magyar gólzsákot. A török csapat jelenleg a hatodik helyen áll a bajnokságban, míg a harmadik számú európai kupában, a Konferencia-ligában az automatikusan nyolcaddöntőt érő ötödik pozícióból várta az alapszakasz utolsó, csütörtöki fordulóját – tehát érdekes kérdés, hogy szakmai szempontból mennyire érné meg a váltás a második számú kupasorozat, az Európa-liga főtábláján veretlenül a 6. helyen álló Fradiból. Megint csak Paunoch menedzserre lehet hivatkozni, aki úgy fogalmazott, ha a futballista számára érkezik „szakmailag és anyagilag is megfelelő ajánlat, akkor elgondolkodik majd az átigazoláson, de nincs arról szó, hogy mindenáron váltani akar.” A zuhanyhíradóban felmerült, hogy Vargán kívül a télen
is távozhat a Ferencvárostól, míg a kiszemeltek között két ETO-játékost, Vitális Milánt és Csinger Márkot, valamint az angol Plymouthban légióskodó Szűcs Kornélt is emlegetik.
Szokás szerint szúrja a szlovák csapatok szemét a DAC jó bajnoki szereplése, ennek legutóbb a Spartak Trnava adta félreérthetetlen jelét. A Niké Liga második helyén álló dunaszerdahelyiek és a harmadik nagyszombatiak rangadóját a felvidéki csapat nyerte 3–1-re, a vereséget pedig nehezen viselte a Spartak, amelynek játékosai a pályán, drukkerei a lelátón robbantottak ki balhét. A végeredmény: a szlovák szövetség fegyelmi bizottsága
a rendező DAC-ot egy szurkolója viselkedéséért háromezer, míg a Spartakot a fanatikusai folyamatos magyarellenes megnyilvánulásai miatt ötezer euróra büntette.
A végjátékbeli balhé alább videón is megtekinthető.
Nem telhet el hét Szoboszlai Dominik nélkül: a Liverpool magyar klasszisa mostanság nemcsak Magyarország, de a világ egyik legfelkapottabb sportolója, akinek szó szerint milliók aggódnak az egészségéért, miután legutóbb, a Brighton elleni siker során egy kisebb bokasérülés miatt le kellett cserélni a végjátékban. Noha a héten felröppent néhány kacsa arról, hogy a probléma a vártnál súlyosabb, szerencsére ez nem igaz, így a bombaformában lévő közönségkedvenc, Arne Slot jelenlegi legféltettebb fegyvere remélhetőleg ott lehet a csapatban a szombati, Tottenham elleni rangadón. A Liverpool-drukkerek közben egy újabb kreatív szurkolói dalocskát alkottak meg Szoboszlai-imádatuk jeléül, amely magyarra fordítva nagyjából így hangzik:
„Ó, Arne azt mondta: »Középen kell játszatnunk«,
Ó, szavakkal nem tudom leírni,
Amikor pirosban és fehérben látjuk,
A haja szép,
Állandóan gólt szerez.
Szóval hadd mondjam el, miért,
imádom Szoboszlai Dominiket!”
...és még egy kis Varga Barnabás! A Ferencváros csatára olyan ütemben termeli a gólokat 31 évesen, ahogy az ő korában talán csak Böde Dániel termelte itthon az elmúlt években. A zöld-fehérek talizmánja azonban a nemzetközi színtéren is elképesztő statisztikákat produkál, hiszen
az Európa Ligában momentán hat meccsen négy találatnál jár, és a válogatott öt vb-selejtezőjén is öt góllal zárt.
Az európai topligákban manapság alig találni ennyire konzisztens csatárklasszist harmincon túl: gyakorlatilag csak a Bundesligában Harry Kane, valamint a LaLigában Vedat Muriqi és Robert Lewandowski mérhető Vargához e tekintetben. A kérdés ezek után már tényleg csak az, a Fradi melyik kérővel tud megállapodni, és mikor – mindenesetre sokatmondó, hogy újabban már maga Kubatov Gábor FTC-elnök sem zárta ki a lehetőségét egy esetleges januári távozásnak.
A Fradi és a magyar válogatott későn érő gólzsákja a harmincon bőven túl is komoly európai szintugrásra készül.
