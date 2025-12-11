Világszerte felfigyeltek a Ferencvárosra: úgy vinnék a játékosokat, mint a cukrot

A brazil csapat a klubvilágbajnokságon legyőzte a BL-címvédőjét, a francia Paris Saint-Germaint (a tornán végül a nyolcaddöntőben búcsúzott), az idén pedig a hatodik helyen végzett hazája bajnokságában.

„A Globoesporte értesülései szerint az amerikai mágnás, John Textor tulajdonában lévő klub már megkezdte az egyeztetéseket a játékos szerződtetése ügyében, aki a lap szerint hajlik is arra, hogy négy és fél évnyi európai légióskodás után visszatérjen szülőhazájába. A brazil portál ugyanakkor leszögezi: mivel a játékost 2029 nyaráig szóló szerződés köti a Ferencvároshoz, a Botafogo nem számíthat könnyű tárgyalásokra” – olvasható az nso.hu-n. A cikk hozzátette: a Rio de Janeiró-i klub bízik abban, hogy a Fradi hajlandó lesz megválni a futballistától, aki szárkapocscsonttörés miatt fél évet hagyott ki, s visszatérése óta mindössze hét tétmérkőzésen jutott szerephez a zöld-fehéreknél.