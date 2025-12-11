Ft
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Cebrail Makreckis Tóth Alex Ibrahim Cissé Fradi Varga Barnabás Ferencváros NB I FTC

Világszerte felfigyeltek a Ferencvárosra: úgy vinnék a játékosokat, mint a cukrot

2025. december 11. 16:13

Nem csak Tóth Alex helyzete miatt érdemes figyelni a Fradit. A télen több játékos is távozhat a Ferencvárostól.

2025. december 11. 16:13
null

A Ferencváros labdarúgócsapatánál komoly mozgás kezd kibontakozni a téli átigazolási időszakban – olvasható a Fradinfo Facebook-oldalon.

Júlio Romao, a Ferencváros játékosa a Kisvárda elleni bajnokin
Júlio Romao, a Ferencváros játékosa a Kisvárda elleni bajnokin (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

Ebben a posztban és a Nemzeti Sport cikkében is az olvasható, hogy élénken érdeklődik a Fradi védekező középpályása, Júlio Romao iránt a Libertadores-kupa 2024-es győztese, a Botafogo. A dél-amerikai ország legnagyobb sportportálja, a Globoesporte szerint a riói klub már megkezdte az egyeztetéseket a játékos szerződtetése ügyében, és a 27 éves labdarúgó is hajlik a váltásra.

A brazil csapat a klubvilágbajnokságon legyőzte a BL-címvédőjét, a francia Paris Saint-Germaint (a tornán végül a nyolcaddöntőben búcsúzott), az idén pedig a hatodik helyen végzett hazája bajnokságában.

„A Globoesporte értesülései szerint az amerikai mágnás, John Textor tulajdonában lévő klub már megkezdte az egyeztetéseket a játékos szerződtetése ügyében, aki a lap szerint hajlik is arra, hogy négy és fél évnyi európai légióskodás után visszatérjen szülőhazájába. A brazil portál ugyanakkor leszögezi: mivel a játékost 2029 nyaráig szóló szerződés köti a Ferencvároshoz, a Botafogo nem számíthat könnyű tárgyalásokra” – olvasható az nso.hu-n. A cikk hozzátette: a Rio de Janeiró-i klub bízik abban, hogy a Fradi hajlandó lesz megválni a futballistától, aki szárkapocscsonttörés miatt fél évet hagyott ki, s visszatérése óta mindössze hét tétmérkőzésen jutott szerephez a zöld-fehéreknél.

Többen is elhagyhatják a Ferencvárost

A Fradinfo az M4 Sport értesüléseire hivatkozva annyit tett hozzá, hogy a zöld-fehérek az ETO FC fiatal tehetségét, Vitális Milánt szemelték ki. A posztban az is áll, hogy a télen Ibrahim Cissé, Cebrail Makreckis és Tóth Alex távozására is esély van.

Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy Varga Barnabás klubváltása sem lenne meglepetés.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

ez a fradi mindig akkor kerül a világ élvonalába, amikor éppen nincs meccs.
