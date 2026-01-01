Elképesztő felvételek: biztonsági kamerák rögzítették a gelsenkircheni bankrablást – lencsevégre kerültek az elkövetők (VIDEÓ)

A rendőrség számára továbbra is komoly kihívást jelent a tettesek felkutatása, de már rendelkeznek nyomra vezető bizonyítékokkal.

A parkolóház biztonsági kamerái rögzítették a bűnözők járművét, valamint legalább egy elkövetőt: a férfit fekete maszk takarta, világos pulóvert és sötét nadrágot viselt. A felvételeken az is látszik, hogy a gyanúsított a parkolóautomatánál még fizetett a parkolójegyért.

A tettesek egy fekete Audi RS6-tal hagyták el a helyszínt, amelyen lopott hannoveri rendszámtábla volt, valamint egy fehér Mercedes kisteherautót is észleltek, amely valószínűleg a zsákmány elszállítására szolgált.

A rendőrség szerint a rablásban legalább három személy vett részt, amit szemtanúk is megerősítettek, akik a parkolóházban több, nagy táskás férfit láttak.

A banki ügyfelek elégedetlensége és aggodalma azóta sem csillapodott: kedden több százan gyűltek össze a fiók előtt, amely a biztonsági helyzet miatt továbbra sem nyitott ki.