sparkasse rendőrség biztonsági kamera bank

Elképesztő felvételek: biztonsági kamerák rögzítették a gelsenkircheni bankrablást – lencsevégre kerültek az elkövetők (VIDEÓ)

2026. január 01. 09:50

A rendőrség számára továbbra is komoly kihívást jelent a tettesek felkutatása, de már rendelkeznek nyomra vezető bizonyítékokkal.

2026. január 01. 09:50
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a német bűnügyi történelem egyik legnagyobb rablását követték el a hét elején: hétfőn a gelsenkircheni Sparkassen fiók páncélterméből a gyanú szerint több mint 30 millió euró tűnt el.

A tolvajok észrevétlenül, a két ünnep közötti időszakban, december 29-én jutottak be a több ezer széfet tartalmazó helyiségbe. A behatolásra egy parkolóházon keresztül magfúrót használva került sor. A lopás után a tolvajok a zsákmánnyal együtt eltűntek a helyszínről.

A rablást követően az ügyfelek dühükben és aggodalmukban a bank elé vonultak, a fiók előtt kisebb demonstráció alakult ki.

A rendőrség számára továbbra is komoly kihívást jelent a tettesek felkutatása, de már rendelkeznek nyomra vezető bizonyítékokkal.

A parkolóház biztonsági kamerái rögzítették a bűnözők járművét, valamint legalább egy elkövetőt: a férfit fekete maszk takarta, világos pulóvert és sötét nadrágot viselt. A felvételeken az is látszik, hogy a gyanúsított a parkolóautomatánál még fizetett a parkolójegyért. 

A tettesek egy fekete Audi RS6-tal hagyták el a helyszínt, amelyen lopott hannoveri rendszámtábla volt, valamint egy fehér Mercedes kisteherautót is észleltek, amely valószínűleg a zsákmány elszállítására szolgált.

A rendőrség szerint a rablásban legalább három személy vett részt, amit szemtanúk is megerősítettek, akik a parkolóházban több, nagy táskás férfit láttak.

A banki ügyfelek elégedetlensége és aggodalma azóta sem csillapodott: kedden több százan gyűltek össze a fiók előtt, amely a biztonsági helyzet miatt továbbra sem nyitott ki.

Sok ügyfél arról számolt be, hogy értékeit, ékszereit, örökségét és készpénzét biztonságban hitte a bankban, ám most ezek egy része a rablás áldozatává vált.

A Sparkasse kommunikációját sokan kritizálják: a bank az érintett ügyfeleket csak később, levélben tájékoztatja a történtekről. 

A széfek tartalmát a bank legfeljebb 10 300 euróig biztosítja; az ennél nagyobb értékeket a magánbiztosítások fedezik. Szakértők felhívták a figyelmet arra is, hogy pontos nyilvántartás hiányában a veszteségek megtérítése komoly nehézségekbe ütközhet, még abban az esetben is, ha a rendőrség visszaszerzi a zsákmányt.

A nyitókép illusztráció: AFP

