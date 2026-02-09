Meglepő: pénzért vehettek német állampolgárságot a migránsok

Óriási botrány Németországban: ezrével hamisítják a migránsok a honosítási dokumentumokat
A túlterhelt hatoságok sokszor képtelen ellenőrizni a dokumentumok valódiságát.
A hozzá tartozó nyelvvizsgát hatezer euróért tették le mások a bevándorlók helyett.
A német ügyészség szerint kifinomult bűnszervezet működött közre abban, hogy külföldiek jogszerűnek tűnő módon szerezzék meg a német állampolgársághoz szükséges nyelvi tanúsítványokat. A jól szervezett bűnözői hálózat arra alapult, hogy jó német nyelvtudással rendelkező személyek írták meg mások helyett a kötelező vizsgákat, hamisított igazolványokkal – adta hírül a Die Welt nyomán a Remix.
A nyomozás központja Nürnberg, de a hatóságok szerint a most felfejtett hálózat Németország teljes területére kiterjed.
Az aktuális csalók olyan okmányokat használtak, amelyeken a vizsgázó fényképe szerepelt, ám a személyes adatok a valódi kérelmezőhöz tartoztak.
Mivel az iratok hitelesnek tűntek, a vizsgáztatók nem tudták kiszűrni a csalást, az így megszerzett bizonyítványok segítségével pedig
Az ügyészek szerint egy-egy „vizsga” ára 2500 és 6000 euró között mozgott.
A közép-frankföldi rendőrség közlése szerint jelenleg két személy van őrizetben:
A hálózat kiterjedtségét jelzi, hogy decemberben Észak-Rajna–Vesztfália területén
egy nyelviskolában tíz olyan személyt azonosítottak, akik mások helyett vizsgáztak.
A bajor hatóságok „két számjegyű” új eljárásra számítanak az ügyben.
A cikk szerint a csalás súlyosabb következményekkel járhat, mivel
akár ezrek – elméletileg akár tízezrek – juthattak jogosulatlanul állampolgársághoz.
Különösen aggályos, hogy a német állampolgársághoz elégséges B1-es nyelvi szint önmagában sem garantál biztos nyelvtudást, miközben már eddig is visszatérő probléma volt az elégtelen nyelvismerettel dolgozó bevándorló orvosok és rendőrök ügye.
