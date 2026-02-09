Ft
02. 09.
hétfő
bevándorlási bűnözés Németország rendőrség nyelvvizsga migráció csalás bevándorlás

Meglepő: pénzért vehettek német állampolgárságot a migránsok

2026. február 09. 22:12

A hozzá tartozó nyelvvizsgát hatezer euróért tették le mások a bevándorlók helyett.

2026. február 09. 22:12
null

A német ügyészség szerint kifinomult bűnszervezet működött közre abban, hogy külföldiek jogszerűnek tűnő módon szerezzék meg a német állampolgársághoz szükséges nyelvi tanúsítványokat. A jól szervezett bűnözői hálózat arra alapult, hogy jó német nyelvtudással rendelkező személyek írták meg mások helyett a kötelező vizsgákat, hamisított igazolványokkal – adta hírül a Die Welt nyomán a Remix.

A nyomozás központja Nürnberg, de a hatóságok szerint a most felfejtett hálózat Németország teljes területére kiterjed.

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án

Végre kiderült: ezzel magyarázhatják a Tisza-előnyt mérő közvélemény-kutatók a tévedésüket április 13-án
Az aktuális csalók olyan okmányokat használtak, amelyeken a vizsgázó fényképe szerepelt, ám a személyes adatok a valódi kérelmezőhöz tartoztak.

Mivel az iratok hitelesnek tűntek, a vizsgáztatók nem tudták kiszűrni a csalást, az így megszerzett bizonyítványok segítségével pedig

  • tartózkodási engedélyhez vagy
  • állampolgársághoz jutottak illetéktelenek.

Az ügyészek szerint egy-egy „vizsga” ára 2500 és 6000 euró között mozgott.

A közép-frankföldi rendőrség közlése szerint jelenleg két személy van őrizetben:

  • egy 39 éves iraki férfi, akit a hálózat főszervezőjeként azonosítottak, valamint
  • egy 22 éves német állampolgár, akit januárban értek tetten vizsgázás közben.

A hálózat kiterjedtségét jelzi, hogy decemberben Észak-Rajna–Vesztfália területén

egy nyelviskolában tíz olyan személyt azonosítottak, akik mások helyett vizsgáztak.

A bajor hatóságok „két számjegyű” új eljárásra számítanak az ügyben.

A cikk szerint a csalás súlyosabb következményekkel járhat, mivel

akár ezrek – elméletileg akár tízezrek – juthattak jogosulatlanul állampolgársághoz.

Különösen aggályos, hogy a német állampolgársághoz elégséges B1-es nyelvi szint önmagában sem garantál biztos nyelvtudást, miközben már eddig is visszatérő probléma volt az elégtelen nyelvismerettel dolgozó bevándorló orvosok és rendőrök ügye.

***

Fotó: JENS SCHLUETER / AFP 

 

nemenvagyoken
2026. február 09. 22:42
Olyan szívesen olvasnék sikertörténeteket arról, hogy ezek a szegíny szerencsétlen emberek ezerszámra sikeresen beilleszkedtek, tanultak, munkába álltak. Érdekes módon még a libsi média sem ontja ezeket a sztorikat. Vajon miért?
kbexxx
2026. február 09. 22:37
Arra a kicsi időre már minek megtanulni . Ugyis hamarossan, a második állam nyelv lehet az arab . A németek nem rendelkeznek, a nagy elkémyelmesedésükben ,azzal a gyanúval se, hogy átverik öket.Már eddig is ,szép pénzmozgásokat Vonultattak fel.Nincs az a gazdag ország ,amelyet nem lennének képpesek le gatyásitani!
bekeev-2025
2026. február 09. 22:25
Felesleges pénzkidobás. Letelepedési kötvénnyel jobban jártak volna.
nuevoreynuevaley
2026. február 09. 22:24
Miert lenne meglepo? Majdnem minden orszagban lehet allampolgarsagot(tartozkodasi engedelyt) venni. Magyarorszagon konkretan Orbanek hoztak szokasba....a ner jol bepenzelt abbol is, Orban occse is Igaz mo-n ha van zseton nem kell nyelvvizsga se (csak az allampolgarsaghoz), ahhoz hogy itt eljen dolgozzon semmi nem kell a migrancsnak Ez a masok helyett vizsgazunk, masok helyett nyelvvizsgazunk rutinszeruen ment 20 eve Magyarorszagon (pl. gyori szechenyi egyetem ugyi) , Orban alatt is meg a szocik alatt is, most nem tudom mi van, de biztos megoldjak most is a nagyeszu diakok
