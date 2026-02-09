Meglepő: pénzért vehettek német állampolgárságot a migránsok

A német ügyészség szerint kifinomult bűnszervezet működött közre abban, hogy külföldiek jogszerűnek tűnő módon szerezzék meg a német állampolgársághoz szükséges nyelvi tanúsítványokat. A jól szervezett bűnözői hálózat arra alapult, hogy jó német nyelvtudással rendelkező személyek írták meg mások helyett a kötelező vizsgákat, hamisított igazolványokkal – adta hírül a Die Welt nyomán a Remix.

A nyomozás központja Nürnberg, de a hatóságok szerint a most felfejtett hálózat Németország teljes területére kiterjed.