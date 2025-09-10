Ft
szerda
Németország migráció állampolgárság

Óriási botrány Németországban: ezrével hamisítják a migránsok a honosítási dokumentumokat

2025. szeptember 10. 19:59

A túlterhelt hatoságok sokszor képtelen ellenőrizni a dokumentumok valódiságát.

2025. szeptember 10. 19:59
null

Németországban több ezer hamis állampolgársági dokumentum van forgalomban – írja a Focus. A portálnak Richard Franz (a férfi kérésére a Focus megváltoztatta a nevét)  a dél-németországi idegenrendészeti hatóság egyik alkalmazottja mesélt arról, hogyan fedezett fel egy egész hamisító hálózatot, amely különféle hivatalos iratok hamisítására specializálódott. Az egész egy hamis nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kezdődött, a dokumtumon található QR-kód alapján jutott el egy olyan honlapra, ahol összesen 340 hamis nyelvvizsga-bizonyítvány adatait találta meg. Franz felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a bizonyítványokat gyakran tartózkodási engedélyek vagy akár állampolgárság megszerzéséhez kérik a hatóságok. 

Kelendőek a hamis bizonyítványok 

Az RTL és a Stern közös oknyomozó riportja tárta fel, hogy ilyen akár több ezer állampolgárságot adhattak meg külföldieknek a hamis dokumentumok alapján. A hamisítók főként a TikTokon keresnek „ügyfeleket” bűnös tevékenységeikhez. A riport szerint a keresett B1 bizonyítvány vagy a „Leben in Deutschland” integrációs teszt ára 750 és 2700 euró (295 ezer és 1 millió forint) között mozog. Különösen népszerűek a Telc, Németország legnagyobb nyelvtanfolyam-szolgáltatójának bizonyítványai.

Ma már egyetlen bizonyítványnak sem lehet hinni

Franz a Focusnak elmondta, 2021 végéig átlagosan havonta egy hamisításról értesültünk a regionális felügyeleti hatóságok hírlevelein keresztül. 2022-ben hirtelen megugrott a szám, előbb hetente, majd egy-két naponta érkezett jelentés. Ezért elrendelte, hogy minden benyújtott nyelvvizsga- és integrációs bizonyítványt ellenőrizzenek közvetlenül a kiállítóknál. Ez jelentős pluszmunka, de a hivatala képes rá – tette hozzá. 

A hivatalvezető szerint másképp nem biztosítható a teljeskörű ellenőrzés: 

A hamisítványok mára olyan jók, hogy gyakorlatilag egyetlen bizonyítványnak sem lehet hinni.”

Ellenőrizhetetlen káosz

Nincsenek statisztikák arról, hány állampolgárságot adtak ki hamis bizonyítványok alapján. Az RTL és Stern kutatásai szerint alig néhány tartományi belügyminisztérium tudta megmondani, hány állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt vontak vissza az elmúlt öt évben ismertté vált csalások miatt. A rendőrségi bennfentesek azonban több mint 1000 gyanús esetről számoltak be folyó nyomozások kapcsán. Egy névtelen észak-rajna-vesztfáliai hivatali dolgozó „ellenőrizhetetlen káoszról” beszélt: 

teljesen túlterheltek vagyunk, sok munkatárs képzetlen vagy betanítatlan.”

Emiatt sok helyen nem lehetséges alapos dokumentumellenőrzés. Franz szerint a megoldás a papíralapú bizonyítványok teljes digitálisra cserélése lenne, mert azokat hatékonyabban lehet ellenőrizni.

Nyitókép forrása: CHRISTOF STACHE / AFP

