Óriási botrány Németországban: ezrével hamisítják a migránsok a honosítási dokumentumokat

Németországban több ezer hamis állampolgársági dokumentum van forgalomban – írja a Focus. A portálnak Richard Franz (a férfi kérésére a Focus megváltoztatta a nevét) a dél-németországi idegenrendészeti hatóság egyik alkalmazottja mesélt arról, hogyan fedezett fel egy egész hamisító hálózatot, amely különféle hivatalos iratok hamisítására specializálódott. Az egész egy hamis nyelvvizsga-bizonyítvánnyal kezdődött, a dokumtumon található QR-kód alapján jutott el egy olyan honlapra, ahol összesen 340 hamis nyelvvizsga-bizonyítvány adatait találta meg. Franz felhívta a figyelmet arra, hogy ezeket a bizonyítványokat gyakran tartózkodási engedélyek vagy akár állampolgárság megszerzéséhez kérik a hatóságok.

Kelendőek a hamis bizonyítványok

Az RTL és a Stern közös oknyomozó riportja tárta fel, hogy ilyen akár több ezer állampolgárságot adhattak meg külföldieknek a hamis dokumentumok alapján. A hamisítók főként a TikTokon keresnek „ügyfeleket” bűnös tevékenységeikhez. A riport szerint a keresett B1 bizonyítvány vagy a „Leben in Deutschland” integrációs teszt ára 750 és 2700 euró (295 ezer és 1 millió forint) között mozog. Különösen népszerűek a Telc, Németország legnagyobb nyelvtanfolyam-szolgáltatójának bizonyítványai.

Ma már egyetlen bizonyítványnak sem lehet hinni

Franz a Focusnak elmondta, 2021 végéig átlagosan havonta egy hamisításról értesültünk a regionális felügyeleti hatóságok hírlevelein keresztül. 2022-ben hirtelen megugrott a szám, előbb hetente, majd egy-két naponta érkezett jelentés. Ezért elrendelte, hogy minden benyújtott nyelvvizsga- és integrációs bizonyítványt ellenőrizzenek közvetlenül a kiállítóknál. Ez jelentős pluszmunka, de a hivatala képes rá – tette hozzá.