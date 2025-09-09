Sokkoló: Berlinben már a rendőrök is egyre kevésbé tudnak németül

Egy új jelentés szerint a 2025 tavaszán rendőrképzésre jelentkezők 55 százaléka nem rendelkezik megfelelő nyelvtudással, ezért német nyelvtanfolyamra szorul. A német Nius hírportál jelentése szerint a 240 rendőrjelölt közül 132-nek volt szüksége további német nyelvi képzésre, amit a berlini rendőrség is megerősített, kiemelve a „csökkenő írásbeli nyelvtudást”. Ugyanakkor a rendőrség szerint ez a probléma a társadalom egészére is kiterjed.

A rendőrség felhívta a figyelmet a „szakképzett munkaerő hiányára” és az osztályok egyre nagyobb „sokszínűségére” is. Különösen figyelemre méltó, hogy

Berlinben a jelöltek akár 42 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik.

A rendőrség szerint a képzés első féléve a legnehezebb a nyelvtudás szempontjából. „Az új jelöltek körülbelül fele rendszeres nyelvi oktatásra szorul a képzés elején” – áll a rendőrség közleményében. Az idő előrehaladtával azonban a támogatás iránti igény csökken, bár nem világos, hogy milyen mértékben, mivel a rendőrség nem közölt pontos statisztikákat ezzel kapcsolatban.

Természetesen nem minden jelölt válik rendőrré, és a jelöltek száma nem feltétlenül egyezik meg a végső rendőri létszámmal, de a kirajzolódó folyamatok egyre aggasztóbbak. A Nius szerint a leendő rendőröknek a képzés végére C2 szintű német nyelvtudást igazoló vizsgát kell tenniük. A rendőrségi törvény szerint a jelentkezők kétszer próbálkozhatnak a vizsgával, mielőtt elbocsátanák őket.