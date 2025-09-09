Ft
Berlin Németország rendőrség migráció

Sokkoló: Berlinben már a rendőrök is egyre kevésbé tudnak németül

2025. szeptember 09. 15:56

Aggasztó folyamatokra mutatott rá egy friss jelentés.

2025. szeptember 09. 15:56
null

Egy új jelentés szerint a 2025 tavaszán rendőrképzésre jelentkezők 55 százaléka nem rendelkezik megfelelő nyelvtudással, ezért német nyelvtanfolyamra szorul. A német Nius hírportál jelentése szerint a 240 rendőrjelölt közül 132-nek volt szüksége további német nyelvi képzésre, amit a berlini rendőrség is megerősített, kiemelve a „csökkenő írásbeli nyelvtudást”. Ugyanakkor a rendőrség szerint ez a probléma a társadalom egészére is kiterjed.

A rendőrség felhívta a figyelmet a „szakképzett munkaerő hiányára” és az osztályok egyre nagyobb „sokszínűségére” is. Különösen figyelemre méltó, hogy

Berlinben a jelöltek akár 42 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik.

A rendőrség szerint a képzés első féléve a legnehezebb a nyelvtudás szempontjából. „Az új jelöltek körülbelül fele rendszeres nyelvi oktatásra szorul a képzés elején” – áll a rendőrség közleményében. Az idő előrehaladtával azonban a támogatás iránti igény csökken, bár nem világos, hogy milyen mértékben, mivel a rendőrség nem közölt pontos statisztikákat ezzel kapcsolatban.

Természetesen nem minden jelölt válik rendőrré, és a jelöltek száma nem feltétlenül egyezik meg a végső rendőri létszámmal, de a kirajzolódó folyamatok egyre aggasztóbbak. A Nius szerint a leendő rendőröknek a képzés végére C2 szintű német nyelvtudást igazoló vizsgát kell tenniük. A rendőrségi törvény szerint a jelentkezők kétszer próbálkozhatnak a vizsgával, mielőtt elbocsátanák őket.

Nemcsak a rendőrséget érinti a probléma

A Németországba érkező migránsok nyelvtudása rendkívül változó: vannak, akik csak minimálisan beszélnek németül – főként az Afrikából és a Közel-Keletről érkezők –, míg mások, leginkább a más európai országokból érkezők, folyékonyan beszélik a nyelvet. Az olyan területeken, mint a rendvédelem, az egészségügy vagy az oktatás, elméletileg rendkívül szigorú nyelvi követelmények vannak érvényben, ám a gyakorlatban ez gyakran nem így van.

Az olyan szakmákban, mint a rendőrség, az ápolás, az orvosi hivatás vagy a tanítás, elméletileg magas nyelvi követelmények érvényesek, de a gyakorlatban ezek gyakran nem teljesülnek. Ahogy a Remix News korábban beszámolt róla,

a külföldi származású orvosok közel fele megbukik a nyelvvizsgán.

Közülük 200 szíriai orvosból 112, 26 ukrán jelöltből pedig 15 bukott meg. Brandenburgban 50 százalékos, Brémában, Bajorországban és Berlinben pedig 49, 44, illetve 38 százalékos volt a bukási arány. Hamburgban a bukási arány 40 és 45 százalék között mozgott.

Azokban a szakmákban, ahol a kommunikáció kiemelten fontos, úgy tűnik, a német hatóságok egyre inkább szemet hunynak e kulcsfontosságú kérdés felett. A tanárok szerint a német iskolarendszerben is csökkentik a követelményeket, hogy a diákokat tovább engedjék, még akkor is, ha nem beszélik megfelelően a nyelvet. A migrációs háttérrel rendelkező tanulók hulláma óriási mértékben túlterhelte a német oktatási rendszert. A Remix News nemrég közölte egy tanár beszámolóját, aki egy olyan iskolában dolgozik, ahol a diákok 98 százaléka migrációs háttérrel rendelkezik. Elmondása szerint ma már megszokott, hogy a diákok alapfokú szinten, vagy akár egyáltalán nem beszélnek németül.

Nyitókép forrása: JENS SCHLUETER / AFP

***

 

