09. 05.
péntek
09. 05.
péntek
biztonság Németország rendőrség tanárnő osztály szakiskola diák kés tanterem

Véres péntek Essenben: egy diák megkéselte tanárát, többen is megsérültek (VIDEÓ)

2025. szeptember 05. 12:26

A feltételezett gyanúsított menekülés közben megsérült, és azonnal orvosi ellátásra szorult.

2025. szeptember 05. 12:26
null

Riadót rendeltek el a németországi Essenben, miután egy diák késsel támadt rá tanárnőjére egy szakközépiskolában. Az elkövető igyekezett megszökni a hatóságok elől, de a rendőrség helikopterrel és speciális egységekkel rövid idő alatt a nyomára bukkant– írta az Index a Bild értesüléseire hivatkozva.

A német lap közlése szerint a szúrás a hasa tájékán érte a pedagógust.

Az áldozatot súlyos sérülésekkel vitték kórházba, az orvosok azonnali műtétet hajtottak nála végre – írták.

Az elsődleges gyanúsított sem úszta meg sérülés nélkül: mikor előrántott egy kést, a rendőrök meglőtték, aminek következtében megsérült. Jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölték a német hatóságok X-oldalukon.

A Remix oldal úgy tudja, hogy 

a támadó egy 18 éves koszovói diák.

A portál hozzátette, a támadás egy újabb példája annak az erőszakhullámnak, amely az utóbbi években egyre gyakrabban irányul tanárok ellen, sokszor migránsok részéről. Tavaly például négy szír diák késsel támadt egy tanárra Hamburgban, és majdnem halálra sebesítették – idézték fel.

Egy helyszínen készült felvételt alább tekinthet meg:

A terrorelhárító alakulat is kiszállt a helyszínre

A Bild cikke szerint a rendőrség 9 óra 30 perc körül riasztotta a helyszínre a különleges egységeket, a környéket felfegyverzett rendőrök zárták le. A komplexum átkutatására a terrorelhárító alakulat kapott parancsot, miközben a levegőből rendőrségi helikopter figyelte a területet.

Megrémültek a diákok

A súlyosan megsérült tanárnő mellett több diák is orvosi ellátásra szorult. 

Legalább tíz tanuló sokkos állapotba került, miután szemtanúja volt a támadásnak, 

vagy közvetlenül próbált segítséget nyújtani.

Hozzátették, az iskola falain belül továbbra is feszült a helyzet. Bár a rendőrök több osztályt már biztonságba kísértek, diákok tucatjai még mindig tantermekben rekedtek, és a szabályoknak megfelelően eltorlaszolták az ajtókat – ahogy azt amokriadó idején előírják.

A fiatalokat egyenként távolítják el az épületből. Körülbelül 1700 diák jár a szakiskolába, azonban az nem világos, hogy a támadáskor hányan voltak az épületben – olvasható a Bild beszámolójában.

Nyitókép korbbi felvétel. Fotó: Christoph Reichwein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

londonbaby
2025. szeptember 05. 14:15
mi a faszért nem lövik az ilyeneket egyből agyon ???
Hohokam
2025. szeptember 05. 14:12
Természetesen egy, a pfalzi közösségbe beilleszkedésképtelen bajor, sváb, szász vagy porosz volt az elkövető..... Wir schaffen das.
astra04
2025. szeptember 05. 14:11
koszovói=muzulmán geci.
survivor
2025. szeptember 05. 13:53
Német bürger nem fogja fel: magamagát kell megvédeni.
