Rejtélyes halálesetek a német politikában: már a hetedik AfD-jelölt halt meg a kampány alatt

Úgy tűnik, muníciót kapott az online pletykagyár Németországban. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt kedden, hat AfD-s politikus hunyt el váratlanul az észak-rajna-vesztfáliai választási kampányban.

Most újabb aggasztó hírek érkeztek Németországból, ugyanis az elhunytak száma immár hétre emelkedett.

Hans-Joachim Kind, a kremenhalli jelölt a Welt szerint természetes okból hunyt el, hosszú betegség után. Kind valóban 80 éves volt, ez azonban nem nyugtatja meg azokat, akik furcsállják, hogy egyetlen párt jelöltjei közül ilyen rövid idő alatt már több mint féltucatnyian elhunytak.

A rendőrség szerint nincs jele annak, hogy a mostanra hét haláleset bármelyikében idegenkezűség történt volna. Kay Gottschalk, az AfD észak-rajna-vesztfáliai alelnöke kedden szintén azt nyilatkozta, hogy „nincs jele gyilkosságnak vagy bármi hasonlónak”, és hogy néhány elhunytnak „létező egészségügyi problémái” voltak. Gottschalk hozzátette, hogy „természetesen a szükséges érzékenységgel és gondossággal fogjuk kivizsgálni ezeket az eseteket”.

A negyedik haláleset után azonban Alice Weidel, a párt társelnöke az X-en azt írta: „statisztikailag szinte lehetetlen”, hogy ennyi idő alatt hat jelölt is minden előjel nélkül haljon meg. Pauline von Pezold, a Politico újságírója viszont az AfD szavazóit vádolta azzal, hogy „a halálesetek egyre növekvő száma miatt az AfD választói elveszítik bizalmukat a demokráciánkban”.

Rod Dreher az European Conservative oldalán pedig azt írta:

Remélni kell, hogy a német kormány által betiltásra fontolgatott párt négy politikusának sajnálatos és statisztikailag valószínűtlen halála csupán véletlen volt. A másik lehetőség túl ijesztő ahhoz, hogy komolyan fontolóra vegyük.”

A hatóságoknak nemcsak a szárnyra kapó konteók miatt okoz problémát a halálesetek szaporodása. A választást lebonyolító szervekre ugyanis egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy új szavazólapokat nyomtassanak – a szavazólapok nyomtatása már nem egyszer „okozott problémát” a választási szerveknek –, és mivel a választások gyorsan közelednek, komoly időbeli korlátokkal szembesülnek.

Az AfD-nek pedig az okoz problémát, hogy az elhunyt jelöltekre leadott levélszavazatok érvénytelenek lesznek.

