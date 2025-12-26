Ft
kambodzsa thaiföld tűzszüneti tárgyalások donald trump

Tűzszüneti tárgyalások ide vagy oda, Thaiföld brutális csapást mért Kambodzsára

2025. december 26. 19:36

Ez nem Donald Trump napja.

2025. december 26. 19:36
null

A thaiföldi légierő kambodzsai katonai állásokat támadott a két ország vitatott határvidékén. A kambodzsai kormány szerint a támadások során Thaiföld válogatás nélkül civil létesítményeket is célba vett, és több ember megsérült – írja a BBC

A harcok december elején újultak ki, miután júliusban kötött fegyverszünetük lejárt – mindkét fél egymást hibáztatja a helyzetért. Azóta 41 ember vesztette életét a harcokban, és közel egymillióan kényszerültek elhagyni otthonukat. A konfliktus a teljes, 800 kilométer hosszú határ menti területet érinti.

A thai miniszterelnök közölte, hogy amennyiben mindkét fél elfogadja a feltételeket, aláírhatják a fegyverszüneti megállapodást, és reméli, hogy az emberek hamarosan visszatérhetnek otthonaikba. Ahogy arról beszámoltunk, a megállapodás előkészítésében Kína és az Egyesült Államok is részt vesz.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/EPA pool/Will Oliver

 

