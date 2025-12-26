Orbán Viktor újabb hihetetlen rekordot döntött meg!

Már több mint másfél millióan követik Orbán Viktor kormányfő Facebook-oldalát – vette észre a Mandiner. Az 1,5 milliós számot pár nappal ezelőtt lépte át a miniszterelnök.

A miniszterelnök közösségi oldala így messze a legtöbb követővel rendelkezik Magyarországon. Az Index december elején készített összesítése szerint Orbán Viktor oldalát akkor még csak 1.455.216 fő követte.