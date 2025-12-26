Orbán Viktor újabb hihetetlen rekordot döntött meg!

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
A szakértők szerint olyasmit igyekeztek vitorlájukba fogni, amiből nagyon nem jött össze a politikai haszonszerzés.
A kormányfő Facebook követőinek a száma pár nappal ezelőtt átlépte a másfélmilliót.
Már több mint másfél millióan követik Orbán Viktor kormányfő Facebook-oldalát – vette észre a Mandiner. Az 1,5 milliós számot pár nappal ezelőtt lépte át a miniszterelnök.
A miniszterelnök közösségi oldala így messze a legtöbb követővel rendelkezik Magyarországon. Az Index december elején készített összesítése szerint Orbán Viktor oldalát akkor még csak 1.455.216 fő követte.
Szűk egy hónap alatt tehát nagyjából 50 ezer fővel nőhetett Orbán Viktor követőinek a száma.
A kormányfő egyébként már akkor is elsöprő fölénnyel vezetett, de az előnye az elmúlt hetekben tovább nőtt a baloldali politikusokkal szemben.
Amióta létrejött a Facebook egyetlen magyar politikusnak sem volt ennyi követője a közösségi oldalon.
Magyar Péter követőinek a száma még a felét sem éri el a kormányfőének.