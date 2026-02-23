Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
Kárpátaljai követőm a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan. Tudjuk miért...
„Ezt az üzenetet kaptam egy kárpátaljai követőmtől aki megkért, hogy adjam át nektek, Ő sajnos a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan (tudjuk miért...) Köszönjük szépen!
»Üzenem a magyarországi ismerőseimnek: a kárpátaljai magyarok döntő többsége Orbán Viktorra fogja leadni a szavazatát. És szeretném azt is elmondani, miért.
Mert volt idő, amikor a határon túli magyarokról tudni sem akartak, mintha nem is tartoznánk össze, mintha szégyellnivaló teher lennénk. Orbán Viktor volt az, aki felismerte és kimondta, hogy a nemzet határok felett is egy. Számos támogatást és segítséget kaptunk – sorolhatnám hosszan mindazt, ami megerősített bennünket szülőföldünkön.
Gyakran érkezik a válasz, hogy ‘de a sajátjairól nem gondoskodott’. Mi ezt másként látjuk. Amitől minket hosszú évtizedeken át megfosztottak, az Magyarországon természetes volt. Mi mégis figyeltünk, tanultunk, követtük az eseményeket – akkor is, ha nem ott éltünk.
Most, amikor ismét választás előtt állunk, sokan félelemmel, bizonytalansággal a szívünkben tesszük le a szavazatunkat. Fegyveres katonák őrzik a határokat minden irányban, a körülmények nem könnyűek – de a hitünk és az összetartozás érzése erősebb a félelemnél.«”
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP