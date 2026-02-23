Ft
A kárpátaljai magyarok döntő többsége Orbán Viktorra fogja leadni a szavazatát

2026. február 23. 08:18

Kárpátaljai követőm a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan. Tudjuk miért...

2026. február 23. 08:18
null
György Hajnalka
György Hajnalka
Facebook

„Ezt az üzenetet kaptam egy kárpátaljai követőmtől aki megkért, hogy adjam át nektek, Ő sajnos a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan (tudjuk miért...) Köszönjük szépen!

»Üzenem a magyarországi ismerőseimnek: a kárpátaljai magyarok döntő többsége Orbán Viktorra fogja leadni a szavazatát. És szeretném azt is elmondani, miért.
Mert volt idő, amikor a határon túli magyarokról tudni sem akartak, mintha nem is tartoznánk össze, mintha szégyellnivaló teher lennénk. Orbán Viktor volt az, aki felismerte és kimondta, hogy a nemzet határok felett is egy. Számos támogatást és segítséget kaptunk – sorolhatnám hosszan mindazt, ami megerősített bennünket szülőföldünkön.

Gyakran érkezik a válasz, hogy ‘de a sajátjairól nem gondoskodott’. Mi ezt másként látjuk. Amitől minket hosszú évtizedeken át megfosztottak, az Magyarországon természetes volt. Mi mégis figyeltünk, tanultunk, követtük az eseményeket – akkor is, ha nem ott éltünk.

Most, amikor ismét választás előtt állunk, sokan félelemmel, bizonytalansággal a szívünkben tesszük le a szavazatunkat. Fegyveres katonák őrzik a határokat minden irányban, a körülmények nem könnyűek – de a hitünk és az összetartozás érzése erősebb a félelemnél.«”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 10 komment

machet
2026. február 23. 10:06
Nem nagyon fognak azok ideérni.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2026. február 23. 09:33
Ez természetes, a ballibsik alapvetően magyarellenesek. Ha nem ilyenek lennének, nem pénzelné őket az eurolibsi csürhe.
Válasz erre
3
1
csapláros
2026. február 23. 09:20
A szavazatoknak jelképes értéke van, sokat nem lök a Fidesz várható sikerén, tekintettel arra, hogy a valamikor 200 ezres magyarság mára már csupán 35-40 ezresre csökkent. Ma már lehet, hogy ennél többen vannak Magyarországon is, mint menekültek, ahol nyugodtan, békében szavazhatnak. Jelzésértéke a szülőföldhöz való kötődés és az anyaországhoz való lojalitás vonatkozásában azonban óriási.
Válasz erre
5
1
zrx8
2026. február 23. 09:13
"Kárpátaljai követőm a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan. Tudjuk miért..." ismerjük a biberális demokráciát..
Válasz erre
5
0
