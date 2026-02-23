„Ezt az üzenetet kaptam egy kárpátaljai követőmtől aki megkért, hogy adjam át nektek, Ő sajnos a nevét nem vállalhatja fel nyilvánosan (tudjuk miért...) Köszönjük szépen!

»Üzenem a magyarországi ismerőseimnek: a kárpátaljai magyarok döntő többsége Orbán Viktorra fogja leadni a szavazatát. És szeretném azt is elmondani, miért.

Mert volt idő, amikor a határon túli magyarokról tudni sem akartak, mintha nem is tartoznánk össze, mintha szégyellnivaló teher lennénk. Orbán Viktor volt az, aki felismerte és kimondta, hogy a nemzet határok felett is egy. Számos támogatást és segítséget kaptunk – sorolhatnám hosszan mindazt, ami megerősített bennünket szülőföldünkön.