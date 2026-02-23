Zárt ajtók mögött a vereségre készíthette föl jelöltjeit Magyar Péter

„Nem igaz. Jó vergődést a hátralévő 51 napra!” – mindössze ennyit reagált a Tisza Párt az Index.hu pénteken elküldött kérdéseire. A portál azért fordult a párthoz, mert a pénteki, zárt körű eseményen jelen lévő, egymástól független források egybehangzóan azt állították: a pártelnök hangvétele jelentősen eltért a nyilvánosság előtt megszokott, optimista kommunikációtól.

A Tisza Párt február 20-án 11 órára hívta össze egyéni jelöltjeit egy budapesti, III. kerületi helyszínre. Több érintett szerint a meghívó viszonylag későn érkezett, és nem tartalmazott részletes tájékoztatást a találkozó céljáról. A megelőző hetek találgatásai miatt egyesek még arra is számítottak, hogy a pártelnök esetleges visszalépését jelenti be.