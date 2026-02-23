Ft
02. 23.
hétfő
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Tisza Párt orosz-ukrán háború Magyar Péter Európai Néppárt

Magyar Péter pártcsaládja újabb lendületet adna az orosz–ukrán háborúnak

2026. február 23. 09:47

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára összehívott rendkívüli plenáris ülésre a brüsszeli fősodor egy újabb, lendületesre hangolt szöveget tett az asztalra. Magyar Péter pártcsaládjának indítványa hitelgyorsítást, katonai mobilitást és orosz energia-kivezetést is szorgalmaz.

2026. február 23. 09:47
Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében benyújtott állásfoglalási indítvány az orosz–ukrán háború négy évéről szóló vitára készült, és már a címe is kijelöli az irányt: „Az Ukrajna igazságos békéjéhez és tartós biztonságához való európai hozzájárulásról”. A „hozzájárulás” azonban a konkrét pontokban inkább a háború fenntartásának eszköztáraként jelenik meg: minél gyorsabban folyósított pénz, gördülékenyebbre szabott katonai mozgás és az energiapolitika fegyverként való használata rajzolódik ki.

A 9. pont egyértelműen üdvözli az Európai Tanács 2025. decemberi határozatát, amely 90 milliárd euró összegű pénzügyi támogatási csomagot biztosít Ukrajna számára az EU által támogatott hitelek formájában. A hangsúly azonban nem pusztán a támogatáson van, hanem a tempón is: 

a szöveg felszólít az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel gyors végrehajtására.

Ez nem technikai részlet, hanem világos politikai üzenet: a hitelt sürgetett, végrehajtandó lépésként kezelik, amelyet az ukrajnai helyzet alakulásához igazítanának. A plenáris előkészítésekor kirajzolódott az ukrajnai finanszírozás felgyorsítását támogató politikai összezárás, amelyhez az Európai Néppárt is csatlakozott, biztosítva a szükséges többséget. Az évfordulóra időzített rendkívüli ülés így a pénzügyi döntést is szimbolikus, egyértelmű állásfoglalássá emelte.

A 11. pont már nem a pénzről, hanem a háború logisztikai hátteréről szól. Az indítvány kéri, hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba, és hangsúlyozza a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő gyors mozgatásának fontosságát. Ez túlmutat a politikai támogatáson: 

a cél a katonai szállítás felgyorsítása és akadálymentesítése.

At EPP által benyújtott dokumentum abból indul ki, hogy az uniós rendszert is a háborús igényekhez kell igazítani, hogy az képes legyen az azonnali reagálásra. A szöveg szerint az ukrán fegyveres erők tapasztalataiból is tanulni kell, vagyis a harctéri gyakorlat beépülne az európai tervezésbe. Ebben az értelmezésben a mobilitási folyosók nem pusztán útvonalak, hanem a háború folytatásához szükséges infrastruktúra elemei.

A 12. pont az energiapolitikára tér rá, és ebben sem hagy kétséget az irányt illetően. Az indítvány támogatja az orosz földgáz fokozatos kivezetését és az orosz kőolajimport megszüntetésének előkészítését célzó uniós rendeletet. A megközelítés lényege, hogy az EU minél gyorsabban számolja fel az orosz energiahordozóktól való függését, és ezzel gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára

A következmény azonban, hogy az olcsó orosz energiahordozók korszakának ezzel vége, ami hosszabb távon az európai gazdaság és a fogyasztók számára is új helyzetet teremt.

A dokumentum azt is kifogásolja, hogy több tagállam az előző évhez képest növelte az orosz energiaimportját, vagyis következetesebb fellépést sürget. Emellett egyértelművé teszi, hogy az Északi Áramlat vezetékek újraindítása nem jöhet szóba, és azok végleges leszerelését tartja kívánatosnak.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Agricola
2026. február 23. 10:30
Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében benyújtott állásfoglalási indítvány az orosz–ukrán háború négy évéről szóló vitára készült, és már a címe is kijelöli az irányt: „Az Ukrajna igazságos békéjéhez és tartós biztonságához való európai hozzájárulásról”. Ők mondják meg mi az igazságos, miként annak idején Sztálin és szövetségesei meghatározták, hogy mi az igazságos és mi nem.
Agricola
2026. február 23. 10:25
Sztálin az „igazságos háború” fogalmát a Szovjetunió érdekeinek megfelelően, a marxista-leninista ideológia alapján határozta meg. Minden háború, amit a Szovjetunió folytatott Sztálin elvi szempontjából igazságos háborúnak minősült. Szövetségesei a II. Világháborúban elfogadták Sztálin elveit. Így Lengyelország, amelyik először szállt szembe a náci Németországgal, majd a Molotov-Ribbentrop paktum eredményeképpen területének majdnem fele még 1939-ben szovjet fennhatóság alá került, elméletileg szintén a hitlerellenes koalíció győztes államaihoz tartozott volna, mégis szovjet uralom alá került a háború befejeztével. Lengyelországnak a II. világháború előtti területének nagy részéről le kellett mondania. Kárpótlásként hatalmas német területekről telepítették ki a német lakosságot és a szovjetek által annektált területekről lengyeleket telepítettek oda. Lengyelország területe a német területek annektálása után is alig haladta meg háború előtti területeinek felét.
Ergit
2026. február 23. 10:24
Hányadik terv már ez arra, hogy még nagyobb legyen a katonai ereje Zselének és bandájának? És az egésznek egy HITEL az alapja. Ha én bank lennék, egy fillért sem adnék semmilyen garanciára, mert a garancia vagy nem valós, vagy elfogy, mire kellene. Weber életében nem csinált költségvetést. Azt a bankárjai csinálják. Magyar Peti sem 200ezer Forintból gazdálkodik. Ezek és Ursuláék nem értik, hogy a pénz lehet véges és a hitel felvételének lehetősége is. És persze más pénzével könnyű hadonászni!!!
sozlib_abschaum
2026. február 23. 10:17
Ennek a buzi webernek is csak egyetlen képet kellene mutatni, amin csak egy bajorországi garázs látható és ö is elkezdene énekelni, mint radnainé (petra madjar).
