Magyar Péter pártcsaládja újabb lendületet adna az orosz–ukrán háborúnak

A 11. pont már nem a pénzről, hanem a háború logisztikai hátteréről szól. Az indítvány kéri, hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba, és hangsúlyozza a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő gyors mozgatásának fontosságát. Ez túlmutat a politikai támogatáson:

a cél a katonai szállítás felgyorsítása és akadálymentesítése.

At EPP által benyújtott dokumentum abból indul ki, hogy az uniós rendszert is a háborús igényekhez kell igazítani, hogy az képes legyen az azonnali reagálásra. A szöveg szerint az ukrán fegyveres erők tapasztalataiból is tanulni kell, vagyis a harctéri gyakorlat beépülne az európai tervezésbe. Ebben az értelmezésben a mobilitási folyosók nem pusztán útvonalak, hanem a háború folytatásához szükséges infrastruktúra elemei.

A 12. pont az energiapolitikára tér rá, és ebben sem hagy kétséget az irányt illetően. Az indítvány támogatja az orosz földgáz fokozatos kivezetését és az orosz kőolajimport megszüntetésének előkészítését célzó uniós rendeletet. A megközelítés lényege, hogy az EU minél gyorsabban számolja fel az orosz energiahordozóktól való függését, és ezzel gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára.