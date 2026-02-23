Magyar Péter pártcsaládja újabb lendületet adna az orosz–ukrán háborúnak

Rejtélyes hálószobai fotó: nem az a legnagyobb kérdés, lesz-e pornó
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulójára összehívott rendkívüli plenáris ülésre a brüsszeli fősodor egy újabb, lendületesre hangolt szöveget tett az asztalra. Magyar Péter pártcsaládjának indítványa hitelgyorsítást, katonai mobilitást és orosz energia-kivezetést is szorgalmaz.
Magyar Péter brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt képviselőcsoportja nevében benyújtott állásfoglalási indítvány az orosz–ukrán háború négy évéről szóló vitára készült, és már a címe is kijelöli az irányt: „Az Ukrajna igazságos békéjéhez és tartós biztonságához való európai hozzájárulásról”. A „hozzájárulás” azonban a konkrét pontokban inkább a háború fenntartásának eszköztáraként jelenik meg: minél gyorsabban folyósított pénz, gördülékenyebbre szabott katonai mozgás és az energiapolitika fegyverként való használata rajzolódik ki.
A 9. pont egyértelműen üdvözli az Európai Tanács 2025. decemberi határozatát, amely 90 milliárd euró összegű pénzügyi támogatási csomagot biztosít Ukrajna számára az EU által támogatott hitelek formájában. A hangsúly azonban nem pusztán a támogatáson van, hanem a tempón is:
a szöveg felszólít az Ukrajnának nyújtott támogatási hitel gyors végrehajtására.
Ez nem technikai részlet, hanem világos politikai üzenet: a hitelt sürgetett, végrehajtandó lépésként kezelik, amelyet az ukrajnai helyzet alakulásához igazítanának. A plenáris előkészítésekor kirajzolódott az ukrajnai finanszírozás felgyorsítását támogató politikai összezárás, amelyhez az Európai Néppárt is csatlakozott, biztosítva a szükséges többséget. Az évfordulóra időzített rendkívüli ülés így a pénzügyi döntést is szimbolikus, egyértelmű állásfoglalássá emelte.
A 11. pont már nem a pénzről, hanem a háború logisztikai hátteréről szól. Az indítvány kéri, hogy Ukrajnát vonják be az EU katonai mobilitási folyosóiba, és hangsúlyozza a felszerelések és csapatok nyugatról keletre történő gyors mozgatásának fontosságát. Ez túlmutat a politikai támogatáson:
a cél a katonai szállítás felgyorsítása és akadálymentesítése.
At EPP által benyújtott dokumentum abból indul ki, hogy az uniós rendszert is a háborús igényekhez kell igazítani, hogy az képes legyen az azonnali reagálásra. A szöveg szerint az ukrán fegyveres erők tapasztalataiból is tanulni kell, vagyis a harctéri gyakorlat beépülne az európai tervezésbe. Ebben az értelmezésben a mobilitási folyosók nem pusztán útvonalak, hanem a háború folytatásához szükséges infrastruktúra elemei.
A 12. pont az energiapolitikára tér rá, és ebben sem hagy kétséget az irányt illetően. Az indítvány támogatja az orosz földgáz fokozatos kivezetését és az orosz kőolajimport megszüntetésének előkészítését célzó uniós rendeletet. A megközelítés lényege, hogy az EU minél gyorsabban számolja fel az orosz energiahordozóktól való függését, és ezzel gazdasági nyomást gyakoroljon Moszkvára.
A következmény azonban, hogy az olcsó orosz energiahordozók korszakának ezzel vége, ami hosszabb távon az európai gazdaság és a fogyasztók számára is új helyzetet teremt.
A dokumentum azt is kifogásolja, hogy több tagállam az előző évhez képest növelte az orosz energiaimportját, vagyis következetesebb fellépést sürget. Emellett egyértelművé teszi, hogy az Északi Áramlat vezetékek újraindítása nem jöhet szóba, és azok végleges leszerelését tartja kívánatosnak.
