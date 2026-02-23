Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyar Péter ukrajnai háború miniszterelnök

Miközben nem csitul az ukrajnai háború, nyílik az olló Orbán és Magyar között – a kormányfő embere pedig fontos tárgyalásra ment

2026. február 23. 09:35

Ezek voltak a legolvasottabb cikkeink vasárnap.

2026. február 23. 09:35
null

Vasárnap is nagy érdeklődésre tartottak számot az ukrajnai háború eseményei, de magyar belpolitika is mindig népszerű téma, ahogy sokan voltak kíváncsiak, miről és hol tárgyalt a miniszterelnök kulcsembere. Tekintse meg alább, melyek voltak a legolvasottab híreink vasárnap!

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között

Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését. A Századvég friss kutatása szerint a magyarok 54%-a azt gondolja, hogy kockázatos Magyar Pétert választani miniszterelnöknek, mert nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot. A grafikont és a további adatokat ide kattintva tekintheti meg.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Brutális támadás érte Ukrajnát, félelmetes fegyverekkel csaptak le Putyinék

Szombat éjjel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be.

A beszámolók szerint egy nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében – írt a Kyiv Independent.

További részleteket ide kattintva olvashat.

Ezt is ajánljuk a témában

Orosz–ukrán háború: váratlan helyen bukkant fel Orbán Viktor kulcsembere – ráadásul nem egyedül érkezett

Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt Biró Marcell és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk, a stratégiai egyeztetésen ott volt Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója is. Abu-Dzabi legutóbb az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásoknak adott otthont.

További részleteket ide kattintva olvashat.
 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. február 23. 09:37
Pökhendi arc
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!