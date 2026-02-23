Miközben nem csitul az ukrajnai háború, nyílik az olló Orbán és Magyar között – a kormányfő embere pedig fontos tárgyalásra ment

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Vasárnap is nagy érdeklődésre tartottak számot az ukrajnai háború eseményei, de magyar belpolitika is mindig népszerű téma, ahogy sokan voltak kíváncsiak, miről és hol tárgyalt a miniszterelnök kulcsembere. Tekintse meg alább, melyek voltak a legolvasottab híreink vasárnap!
Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését. A Századvég friss kutatása szerint a magyarok 54%-a azt gondolja, hogy kockázatos Magyar Pétert választani miniszterelnöknek, mert nem tudni, mi történne, ha ő vezetné az országot. A grafikont és a további adatokat ide kattintva tekintheti meg.
Szombat éjjel ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák Kijevben. Oroszország ezúttal ballisztikus rakétákat is bevetett az ukrán főváros ellen, a helyiek robbanásokról számoltak be.
A beszámolók szerint egy nap leforgása alatt legalább öt ember halt meg, és további 30 megsebesült az orosz csapások következtében – írt a Kyiv Independent.
A károkról egyelőre nem érkeztek pontos jelentések.
Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak erősítéséről tárgyalt Biró Marcell és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan sejk, a stratégiai egyeztetésen ott volt Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója is. Abu-Dzabi legutóbb az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalásoknak adott otthont.
Kiemelten kezelték a világpolitikai történéseket és a lehetséges válaszokat.
