Orbán Viktor: Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír
A miniszterelnök szerint a magyar ellenzék szégyenszemre hallgat, míg Zelenszkij elnök hazánk támadásával csak veszíthet.
A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.
„Íme a bizonyíték, hogy a leggátlástalanabb hazudozás is lehet rendkívül szórakoztató, ha teljesen hülyék adják elő.
És akkor jöjjön egy kis matek – nem kampánymatek, sima matek.
1.: A szorzó és a szorzandó is adott.
Ugyanis a Nemzeti Választási Iroda világosan közölte, miszerint a Tisza tegnap délután 16 óráig 13 806 ívet adott le. Íme tehát, a szorzandó. Na jó, de mi van a szorzókkal? Miután egy íven maximum 8 aláírás szerepelhet, ebből adódik (ált. isk. 2. osztály), hogy ezt a 13 806 darab ívet (szorzandót) 8 különböző szorzóval lehet beszorozni. A 24.hu meg az összes többi hülye kedvéért vegyük is sorra:
13 806 x 1 = 13 806
13 806 x 2 = 27 612
13 806 x 3 = 41 418
13 806 x 4 = 55 224
13 806 x 5 = 69 030
13 806 x 6 = 82 836
13 806 x 7 = 96 642
13 806 x 8 = 110 448
Nagyon szívesen…
És kicsit számoljunk tovább!
Mivel 106 egyéni körzet van, és körzetenként szükséges minimum 500 ajánlás, ebből következik, hogy a 106 körzetben minimum 53 000 ajánlásra van szükség. Vagyis az első három szorzást eleve kizárhatjuk, marad öt lehetőség, amennyi jelölést pszichopatáék leadhattak, hogy érvényes legyen mind a 106 körzetben jelöltjük jelöltsége. És az is egészen bizonyos, hogy a leadott ívek száma alapján nem gyűjthettek többet, mint 110 448 aláírást, ahogy azt – minden íven a maximális lehetséges szorzót véve alapul – közöltük.
Ehhez képest ordította tele az étert a s…ggfej azzal, hogy 300 ezer aláírást gyűjtöttek. Ez a beordított 300 ezer pedig éppen 189 552-vel több, mint a számok (szorzók és szorzandók) alapján lehetséges.
Nagyon szívesen.”
