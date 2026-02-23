Ft
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt fidesz – kdnp nemzeti választási iroda

Még egy üzenet a Farpofa-közből

2026. február 23. 10:25

A Fidesz–KDNP összesen 196 184 aláírást adott le, ez pedig 85 736 aláírással több, mint amennyit a tiszások elméletileg egyáltalán leadhattak.

2026. február 23. 10:25
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Íme a bizonyíték, hogy a leggátlástalanabb hazudozás is lehet rendkívül szórakoztató, ha teljesen hülyék adják elő.

És akkor jöjjön egy kis matek – nem kampánymatek, sima matek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

1.: A szorzó és a szorzandó is adott.

Ugyanis a Nemzeti Választási Iroda világosan közölte, miszerint a Tisza tegnap délután 16 óráig 13 806 ívet adott le. Íme tehát, a szorzandó. Na jó, de mi van a szorzókkal? Miután egy íven maximum 8 aláírás szerepelhet, ebből adódik (ált. isk. 2. osztály), hogy ezt a 13 806 darab ívet (szorzandót) 8 különböző szorzóval lehet beszorozni. A 24.hu meg az összes többi hülye kedvéért vegyük is sorra:

 13 806 x 1 = 13 806

13 806 x 2 = 27 612

13 806 x 3 = 41 418

13 806 x 4 = 55 224

13 806 x 5 = 69 030

13 806 x 6 = 82 836

13 806 x 7 = 96 642

13 806 x 8 = 110 448

Nagyon szívesen…

És kicsit számoljunk tovább!

Mivel 106 egyéni körzet van, és körzetenként szükséges minimum 500 ajánlás, ebből következik, hogy a 106 körzetben minimum 53 000 ajánlásra van szükség. Vagyis az első három szorzást eleve kizárhatjuk, marad öt lehetőség, amennyi jelölést pszichopatáék leadhattak, hogy érvényes legyen mind a 106 körzetben jelöltjük jelöltsége. És az is egészen bizonyos, hogy a leadott ívek száma alapján nem gyűjthettek többet, mint 110 448 aláírást, ahogy azt – minden íven a maximális lehetséges szorzót véve alapul – közöltük.

Ehhez képest ordította tele az étert a s…ggfej azzal, hogy 300 ezer aláírást gyűjtöttek. Ez a beordított 300 ezer pedig éppen 189 552-vel több, mint a számok (szorzók és szorzandók) alapján lehetséges.

Nagyon szívesen.”

Nyitókép: Mediaworks/ Markovics Gábor

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsanett-kúnrum
2026. február 23. 14:39
de elnézést, modern korunkban, ebben az emberfőket kikulminált világukban, ki az a hüje, aki nem magyarpéternek hisz, hanem a mateknak.
Válasz erre
0
0
Hangillat
2026. február 23. 13:48
Tomporba illesztett farszáljharmonika,, tilinkó tomporfüttye kit andalít győőzelmi rigmusokra agyhalotttakk?
Válasz erre
0
0
Frenk
2026. február 23. 12:55
Lidl parkoló, szombat reggel TisztaFos asztal... Pár kifestett, bundás, jól öltözött Hölgy osztotta az észt hogy miért az Ő Péterük a nyerő, mennyi mindent fog tenni azért hogy ennél a korrupt, hazudozó kormánynál jobb legyen...majdnem már a tejjel_vajjal folyó Kánaán vízionálták...a hasonló korú és láthatóan hasonló társadalmi osztályba tartozó hallgatóságnak akik természetesen sorban álltak aláírni... Egy láthatóan egyszerűbb Hölgy sétált el mellettük és megkérdezte hogy mikor fogják a felvett 13. havi nyugdíjukat és az eddigi rezsicsökkentési kedvezményeket vissza utalni... Óriási felháborodás, annak semmi köze az Orbánhoz, az jár Nekik...az unió adja és a Péter pont ezt szeretné hogy ezután még többet kapjanak... Itt tartunk...oszt jó napot :) Erősen vissza kellet magam fogni hogy nem szóljak semmit
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. február 23. 12:50
És ne feledjük ez a szarosgatyás, drogos alkesz: 1. Ügyvéd 2. A felesége képviselő volt 3. Ő indult az uniós választáson 4. És pártot vezet.. És mindezek dacára fingja sincs hogy egy ajánlószelvényen csak max. 8 ajánlás szerepelhet.... 🤣🤣🤣🤣🤣 Ott mindenki agyhalott, lent is fent is...
Válasz erre
3
0
