Orbán Viktor az egyetlen garanciája, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba - MAXIMA Alice Weidellel

Szerinte a berlini kormány Brüsszel érdekeit követi a német érdekek helyett, miközben a CDU által fenntartott „tűzfal” politika antidemokratikus, és hosszú távon a társadalmi megosztottságot mélyíti. Háború, Brüsszel és a béke esélye Az ukrajnai konfliktusról markáns álláspontot képviselt. A háborút „proxi háborúnak” nevezte, és úgy vélte, Európa hibát követ el az eszkaláció irányába mutató retorikával.

Állítása szerint „csak az USA képes békét teremteni”, miközben Brüsszel politikai súlya meggyengült.

Az Európai Unió szerepét kritizálva úgy látja, a kontinens vezetése rossz irányba halad, és Németországnak közvetítő szerepet kellene vállalnia ahelyett, hogy háborús hangnemet üt meg. Ukrajna csatlakozása és Magyarország szerepe Az interjú egyik legerősebb kijelentése Ukrajna EU-csatlakozására vonatkozott. Weidel egyértelművé tette: szerinte Ukrajna nem felel meg a tagsági feltételeknek, és csatlakozása súlyos következményekkel járna az Európai Unió számára.

A magyar miniszterelnökről azt mondta: „Orbán Viktor az egyedüli garanciája annak, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba.”

Megítélése szerint Magyarország jelenlegi politikai irányvonala a nemzeti szuverenitás megőrzését szolgálja. Magyar Péter és a brüsszeli befolyás A magyar ellenzék vezetőjéről, Magyar Péterről keményen fogalmazott, és „brüsszeli bábnak” nevezte. Szerinte a teljes brüsszeli elit támogatja, és ha irányító szerephez jutna az Magyarország szuverenitásának elvesztésével járna.