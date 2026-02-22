Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió magyarország Magyar Péter németország orbán viktor

Orbán Viktor az egyetlen garanciája, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba - MAXIMA Alice Weidellel

2026. február 22. 10:08

Budapestre látogatott Alice Weidel, az Alternative für Deutschland társelnöke, aki Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének, a MAXIMA műsorában adott interjút.

2026. február 22. 10:08
null

A beszélgetésben a német belpolitika válságtünetei, az AfD növekvő támogatottsága, az ukrajnai háború és Magyarország szerepe is terítékre került.

Weidel szerint pártja soha nem látott támogatottságot élvez, miközben Németország súlyos gazdasági és politikai problémákkal küzd. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Úgy fogalmazott: 

„Országunk nagy veszélyben van.” 

Szerinte a berlini kormány Brüsszel érdekeit követi a német érdekek helyett, miközben a CDU által fenntartott „tűzfal” politika antidemokratikus, és hosszú távon a társadalmi megosztottságot mélyíti. Háború, Brüsszel és a béke esélye Az ukrajnai konfliktusról markáns álláspontot képviselt. A háborút „proxi háborúnak” nevezte, és úgy vélte, Európa hibát követ el az eszkaláció irányába mutató retorikával. 

Állítása szerint „csak az USA képes békét teremteni”, miközben Brüsszel politikai súlya meggyengült.

Az Európai Unió szerepét kritizálva úgy látja, a kontinens vezetése rossz irányba halad, és Németországnak közvetítő szerepet kellene vállalnia ahelyett, hogy háborús hangnemet üt meg. Ukrajna csatlakozása és Magyarország szerepe Az interjú egyik legerősebb kijelentése Ukrajna EU-csatlakozására vonatkozott. Weidel egyértelművé tette: szerinte Ukrajna nem felel meg a tagsági feltételeknek, és csatlakozása súlyos következményekkel járna az Európai Unió számára.

A magyar miniszterelnökről azt mondta: „Orbán Viktor az egyedüli garanciája annak, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba.” 

Megítélése szerint Magyarország jelenlegi politikai irányvonala a nemzeti szuverenitás megőrzését szolgálja. Magyar Péter és a brüsszeli befolyás A magyar ellenzék vezetőjéről, Magyar Péterről keményen fogalmazott, és „brüsszeli bábnak” nevezte. Szerinte a teljes brüsszeli elit támogatja, és ha irányító szerephez jutna az Magyarország szuverenitásának elvesztésével járna.

 

Nézze meg a Maxima teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Emzeperix
2026. február 22. 13:00
Ha ez így van. Akkor OV az egyetlen akin 500M europai állampolgár sorsa múlik. Ez azért nem ki stressz. Szerintem ha lenne szavazás, h ki a legnépszerűbb politikus az eu-ban az összes tagországban, akkor OV nyerne.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. február 22. 12:59
"Magyarország szuverenitásának elvesztésével járna." Minden EU tagállam elveszítette a szuverenitását, amikor belépett. Létrehoztak egy országaik feletti hatalmat.
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. február 22. 12:55
"Ukrajna nem felel meg a tagsági feltételeknek" És ez számít? Az eurózóna hány tagállama teljesíti ma a belépési feltételeket? Még Németország sem. Az EU-ban a politikai érdek fontosabb a szabályoknál.
Válasz erre
0
2
akitiosz
2026. február 22. 12:49
"Orbán Viktor az egyetlen garanciája, hogy Ukrajna ne jusson be az EU-ba - MAXIMA Alice Weidellel" Hoppán nagyon meglátszik, hogy héberül jobban tudhat, mint magyarul.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!