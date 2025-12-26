Drasztikusan csökkenek a gázkészletek egész Európában, Magyarországon viszont nincs mitől félni

Az export nagy része nem a tárolókból származik, hanem tranzitgázként érkezik az országba, és továbbhalad. Jelenleg főként Szerbia irányából lép be a földgáz a hazai hálózatba (ez már három éve a domináns útvonal), amit jelenleg Ausztria és Románia felőli szállítások egészítenek ki.

A MEKH havi földgázmérleg-adatainak novemberi számai ezt jól mutatják: 39 gigajoule behozatal érkezett, míg 17 gigajoule távozott az országból. A hazai termelés 4,3 gigajoule-lal járult hozzá a kínálathoz, a belföldi fogyasztás pedig 35,4 gigajoule volt – azaz kisebb az importnál.

A zárókészlet így bőven elegendőnek bizonyult, meghaladta a havi hazai fogyasztás három és félszeresét (147,7 gigajoule).

Európában általánosan csökkennek a készletek

Az aktuális uniós statisztikák szerint a legtöbb tagállamban jelenleg nagyobb a kitárolás, mint a betárolás.