Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tél mekh magyarország földgáz európa

Drasztikusan csökkenek a gázkészletek egész Európában, Magyarországon viszont nincs mitől félni

2025. december 26. 16:17

Hosszú lesz még a tél.

2025. december 26. 16:17
null

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint december 15-én 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a magyar földalatti tárolókban – írja a Világgazdaság.

A készletek decemberi csökkenése a szokásos szezonális mintát követi, hiszen korábban előfordult, hogy már októberben megkezdődött az apadás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A lényeg azonban nem kizárólag a tárolók szintje, hanem az, hogy az import és a hazai kitermelés együtt elegendő-e az ország ellátásához. Az adatok alapján úgy tűnik, igen:

bőven jut akár exportra is.

Az export nagy része nem a tárolókból származik, hanem tranzitgázként érkezik az országba, és továbbhalad. Jelenleg főként Szerbia irányából lép be a földgáz a hazai hálózatba (ez már három éve a domináns útvonal), amit jelenleg Ausztria és Románia felőli szállítások egészítenek ki.

A MEKH havi földgázmérleg-adatainak novemberi számai ezt jól mutatják: 39 gigajoule behozatal érkezett, míg 17 gigajoule távozott az országból. A hazai termelés 4,3 gigajoule-lal járult hozzá a kínálathoz, a belföldi fogyasztás pedig 35,4 gigajoule volt – azaz kisebb az importnál.

A zárókészlet így bőven elegendőnek bizonyult, meghaladta a havi hazai fogyasztás három és félszeresét (147,7 gigajoule).

Európában általánosan csökkennek a készletek

Az aktuális uniós statisztikák szerint a legtöbb tagállamban jelenleg nagyobb a kitárolás, mint a betárolás.

Az EU-s tartalékok átlagosan a teljes éves igény körülbelül 21,16 százalékát fedeznék, míg Magyarországon ez az arány jelentősen kedvezőbb: 43,99 százalék.

Nyitókép forrása: KISBENEDEK ATTILA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
falcatus-2
2025. december 26. 19:01
re : nyolcadikutasagyozo 2025. december 26. 18:01 .....vagy valakinek beleér a keze bilibe és kieszi belőle a kefét.
Válasz erre
2
0
falcatus-2
2025. december 26. 18:59
"Hosszú lesz még a tél. ..." ..és a germánoknak kijózanítóan k hideg is.
Válasz erre
3
0
pandalala
2025. december 26. 18:19
akit érdekel, és értelmezni tud grafikonokat, annak javaslom h nézegesse meg a MEKH adatait: ( 2019-2025 .... ) -->> mekh.hu/magyarorszag-foldgaztaroloinak-keszletszint-alakulasa
Válasz erre
2
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 26. 18:06 Szerkesztve
Dániel ,hogy nyomatja a minuszokat.😁😁😁😁😁✌✌Mi mást fogunk neki.👍👍
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!