Drasztikusan csökkenek a gázkészletek egész Európában, Magyarországon viszont nincs mitől félni

Fogyasztásarányosan a negyedik legmagasabb a magyar gáztárolók töltöttsége az EU-ban
Kormányközeli források a Világgazdaságnak elmondták, Magyarországon nem kell számolni ellátási problémával.
Hosszú lesz még a tél.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint december 15-én 3,9 milliárd köbméter földgáz volt a magyar földalatti tárolókban – írja a Világgazdaság.
A készletek decemberi csökkenése a szokásos szezonális mintát követi, hiszen korábban előfordult, hogy már októberben megkezdődött az apadás.
A lényeg azonban nem kizárólag a tárolók szintje, hanem az, hogy az import és a hazai kitermelés együtt elegendő-e az ország ellátásához. Az adatok alapján úgy tűnik, igen:
bőven jut akár exportra is.
Az export nagy része nem a tárolókból származik, hanem tranzitgázként érkezik az országba, és továbbhalad. Jelenleg főként Szerbia irányából lép be a földgáz a hazai hálózatba (ez már három éve a domináns útvonal), amit jelenleg Ausztria és Románia felőli szállítások egészítenek ki.
A MEKH havi földgázmérleg-adatainak novemberi számai ezt jól mutatják: 39 gigajoule behozatal érkezett, míg 17 gigajoule távozott az országból. A hazai termelés 4,3 gigajoule-lal járult hozzá a kínálathoz, a belföldi fogyasztás pedig 35,4 gigajoule volt – azaz kisebb az importnál.
A zárókészlet így bőven elegendőnek bizonyult, meghaladta a havi hazai fogyasztás három és félszeresét (147,7 gigajoule).
Az aktuális uniós statisztikák szerint a legtöbb tagállamban jelenleg nagyobb a kitárolás, mint a betárolás.
Az EU-s tartalékok átlagosan a teljes éves igény körülbelül 21,16 százalékát fedeznék, míg Magyarországon ez az arány jelentősen kedvezőbb: 43,99 százalék.
Nyitókép forrása: KISBENEDEK ATTILA / AFP
