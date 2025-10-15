Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
10. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 15.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormány Európa brüsszeli energiaügyi energiaárak Magyarország Czepek Gábor

Magyarország felkészülten várja a telet: maradnak Európa legalacsonyabb energiaárai

2025. október 15. 14:22

A kormány szerint a rezsicsökkentés megmarad, a tárolókban pedig másfél évnyi gázkészlet van.

2025. október 15. 14:22
null

Indul a fűtési szezon, és Magyarország felkészülten várja a telet – jelentette ki Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

Mint mondta, a magyar családok idén is Európa legalacsonyabb energiaáraival számolhatnak, köszönhetően a kormány által bevezetett és fenntartott rezsicsökkentésnek.

„Október 15-tel hivatalosan is elindult a fűtési szezon, és minden feltétel adott ahhoz, hogy biztonságosan és megfizethetően vészeljük át a telet” – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy míg az Európai Unió legtöbb országában az energiaárak az egekbe szöktek, addig Magyarországon továbbra is sikerül megvédeni a lakosságot a brüsszeli energiapolitika káros következményeitől.

Czepek Gábor szerint a rezsicsökkentés eltörlése Magyarországon három-négyszeres rezsiszámlákat és tömeges gazdasági leépülést okozna. „A magyar kormány azonban nem engedi, hogy Brüsszel diktálja az energiapolitikát. Megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy a brüsszeli döntések ára a magyar embereken csapódjon le” – jelentette ki.

A miniszterhelyettes arra is kitért, hogy a gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő tartalék van, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig garantálja az ellátásbiztonságot.

„A magyar családok ebben a fűtési szezonban is számíthatnak a rezsicsökkentésre és a kormány védelmére. A biztonságos, megfizethető energiaellátás nem politikai kérdés, hanem nemzeti érdek” – fogalmazott Czepek Gábor.

Nyitókép: Charly TRIBALLEAU / AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kawaski
2025. október 15. 14:56
Hallom a balosok nem fognak füten Orosz gázzal.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!