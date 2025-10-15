Magyarország felkészülten várja a telet: maradnak Európa legalacsonyabb energiaárai

Indul a fűtési szezon, és Magyarország felkészülten várja a telet – jelentette ki Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes.

Mint mondta, a magyar családok idén is Európa legalacsonyabb energiaáraival számolhatnak, köszönhetően a kormány által bevezetett és fenntartott rezsicsökkentésnek.

„Október 15-tel hivatalosan is elindult a fűtési szezon, és minden feltétel adott ahhoz, hogy biztonságosan és megfizethetően vészeljük át a telet” – fogalmazott a miniszter.

Hangsúlyozta, hogy míg az Európai Unió legtöbb országában az energiaárak az egekbe szöktek, addig Magyarországon továbbra is sikerül megvédeni a lakosságot a brüsszeli energiapolitika káros következményeitől.

Czepek Gábor szerint a rezsicsökkentés eltörlése Magyarországon három-négyszeres rezsiszámlákat és tömeges gazdasági leépülést okozna. „A magyar kormány azonban nem engedi, hogy Brüsszel diktálja az energiapolitikát. Megvédjük a magyar családokat, és nem engedjük, hogy a brüsszeli döntések ára a magyar embereken csapódjon le” – jelentette ki.