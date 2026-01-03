Ft
01. 03.
szombat
kormány tisza párt magyar péter szlovákia

Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

2026. január 03. 08:13

Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.

2026. január 03. 08:13
Bánó Attila
Bánó Attila
Facebook

„Ezek a vélemények hitelesen tükrözik a magyar társadalom józan többségének ide vágó nézeteit. Akadt viszont egy politikai szereplő, akinek a megszólalása hátsó szándékokat sejtet. A tiszás Magyar Péter erre a témára is lecsapott, mivel minden alkalmat megragad, hogy saját magára terelje a figyelmet. Ő is a Facebookot vette igénybe, ahol megígérte, hogy a Tisza Párt által alakított kormány kemény diplomáciai választ fog adni a szlovákoknak. 

Kilátásba helyezte, hogy ha Szlovákia nem változtat álláspontján, akkor a nagykövetét kiutasítják Magyarországról.

Az izgága, végletekig ambiciózus Magyar Péter nem kerül kormányra, de ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt az ígéretét kivételesen komolyan gondolja.
A jelenlegi magyar kormány szívósan munkálkodik a visegrádi négyek együttműködésének erősítésén, az uniós tagországokat fenyegető brüsszeli politika kártételeinek elhárításán. A dekrétumok dolgát nem hagyjuk annyiban, de törekszünk a további együttműködésre. Nemrég látványos eredményt értünk el, amikor Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradtunk abból a kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételből, amellyel az EU támogatni fogja Ukrajnát és a háború folytatását.

Tudjuk, hogy kormányra kerülve mit tenne a Tisza Párt elnöke. A szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt, a visegrádi négyek kapcsolatát, s ezzel nagy szolgálatot tenne kinti megbízóinak, akiknek a szemében régóta szálka a visegrádi patrióták erősödése. Magyar Péter Brüsszel embere, és a kárpátaljai magyar férfia­kat frontra hurcoló Zelenszkij-rezsim nagy barátja.

Elutasítjuk a Benes-dekrétumok kifogásolható elemeit a Brüsszel kegyeit kereső lakájpolitikusokkal együtt!”

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
bakafant-28
2026. január 03. 09:13
De mit tesz a jelen magyar kormány a Benes- törvények ellen? Aki "a"- t mond,mondjon "b"-t is! Ez is fontos..És nem vagyok Selyemmajmocska- fan..
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 03. 08:32
Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt. Eredményes? Ez az eredmény?
Válasz erre
0
0
Vasalo
2026. január 03. 08:30
Ez a tipikus esete a titkosszolgák meg a Soros akciojának. Az egyik országban a Soros csöcselék PS ( magyar asszisztenciával) kiprovokál egy rossz törvényt, a hazai Soros csöcselék meg azonnal neki megy a másik ország kormányának, és szitja a feszültséget. A legszomorubb, hogy még a tisztességesebb médiumok is beállnak ebbe a mübalhéba a hülyébbek meg még tüntetést is szerveznek, ahelyett, hogy a szlovákiai magyarok képviselöit pofoznák kékre zöldre, hogy ezt tették ( elárulták) honfitársaikkal.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!