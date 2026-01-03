Benes-ügyben tudjuk, mit tenne a Tisza Párt

Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait
Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg.
Magyar Péter a szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt.
„Ezek a vélemények hitelesen tükrözik a magyar társadalom józan többségének ide vágó nézeteit. Akadt viszont egy politikai szereplő, akinek a megszólalása hátsó szándékokat sejtet. A tiszás Magyar Péter erre a témára is lecsapott, mivel minden alkalmat megragad, hogy saját magára terelje a figyelmet. Ő is a Facebookot vette igénybe, ahol megígérte, hogy a Tisza Párt által alakított kormány kemény diplomáciai választ fog adni a szlovákoknak.
Kilátásba helyezte, hogy ha Szlovákia nem változtat álláspontján, akkor a nagykövetét kiutasítják Magyarországról.
Az izgága, végletekig ambiciózus Magyar Péter nem kerül kormányra, de ne legyen kétségünk afelől, hogy ezt az ígéretét kivételesen komolyan gondolja.
A jelenlegi magyar kormány szívósan munkálkodik a visegrádi négyek együttműködésének erősítésén, az uniós tagországokat fenyegető brüsszeli politika kártételeinek elhárításán. A dekrétumok dolgát nem hagyjuk annyiban, de törekszünk a további együttműködésre. Nemrég látványos eredményt értünk el, amikor Szlovákiával és Csehországgal együtt kimaradtunk abból a kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvételből, amellyel az EU támogatni fogja Ukrajnát és a háború folytatását.
Tudjuk, hogy kormányra kerülve mit tenne a Tisza Párt elnöke. A szlovák nagykövet kiutasításával eredményesen rongálná a magyar–szlovák viszonyt, a visegrádi négyek kapcsolatát, s ezzel nagy szolgálatot tenne kinti megbízóinak, akiknek a szemében régóta szálka a visegrádi patrióták erősödése. Magyar Péter Brüsszel embere, és a kárpátaljai magyar férfiakat frontra hurcoló Zelenszkij-rezsim nagy barátja.
Elutasítjuk a Benes-dekrétumok kifogásolható elemeit a Brüsszel kegyeit kereső lakájpolitikusokkal együtt!”
