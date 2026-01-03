Ft
kormány beruházás nemzetgazdasági minisztérium demján sándor program Magyarország vállalkozás kkv ngm jobboldal Fidesz

Kiterítette a lapjait a kormány: kiderült, mik lesznek a prioritások 2026-ban

2026. január 03. 18:06

Nem véletlenül fontosak a magyar vállalkozások.

2026. január 03. 18:06
Fidesz, Orbán Viktor.

Adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3 százalékos hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti 2026-ban a kormány a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A cél változatlan: kiszámítható működési környezet, több beruházás, több munkahely és versenyképesebb magyar vállalkozások

– közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) szombaton az MTI-vel.

Mint kiemelték, a mikro-, kis- és középvállalkozások a magyar gazdaság gerincét adják: a kkv-k foglalkoztatják a munkavállalók közel kétharmadát, és a hazai hozzáadott érték több mint felét állítják elő. Teljesítményük közvetlenül meghatározza a gazdasági növekedést és a családok megélhetésének biztonságát.

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is folytatódik a Demján Sándor Program, több mint 1400 milliárd forintnyi forrással.

A Demján Sándor Tőkeprogramban megduplázták az egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegét, az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének támogatásait pedig a nyertesek márciusig megkapják – írták.

A beruházások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, amelyre eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben. A Széchenyi Kártya Program pedig továbbra is kedvezményes, fix kamatozású konstrukciókkal támogatja a működést és a fejlesztéseket – tették hozzá.

A legújabb tervekről

A tárca tájékoztatása szerint 2026-ban folytatódik a kkv-k digitalizációja is: a „Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja” Program második üteme már a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is elérhetővé teszi. Emellett több mint 400 milliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére, köztük 0 százalékos kamatozású konstrukciók is.

Mint írták, újabb adócsökkentések is segítik a vállalkozásokat.

A 11 pontos, 80-90 milliárd forintos adócsökkentési csomag – amely a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésében készült – 230-240 ezer vállalkozást érint. Bővül az alanyi adómentesség, nő az átalányadózás költséghányada, csökken a szociális hozzájárulási adó, és egyszerűsödik a járulékbevallás.

A kormány célja 2026-ban is egyértelmű: csökkenteni a vállalkozások terheit, ösztönözni a beruházásokat, megvédeni a munkahelyeket, és tovább erősíteni a magyar kkv-k versenyképességét – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Mátrai Dávid/Mandiner

csulak
2026. január 03. 19:39
csak ugyesen es okosan
nyugalom
2026. január 03. 18:46
Zsakbamacska poloskáéknal!
trokadero
2026. január 03. 18:24
Hazai anarchistáink,úgy félnek ezektől a bejelentésektől ,mint az ördög a tömjénfüsttől.
