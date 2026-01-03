Kiterítette a lapjait a kormány: kiderült, mik lesznek a prioritások 2026-ban

A kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is folytatódik a Demján Sándor Program, több mint 1400 milliárd forintnyi forrással.

A Demján Sándor Tőkeprogramban megduplázták az egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegét, az „1+1” KKV Beruházás-élénkítő Program második ütemének támogatásait pedig a nyertesek márciusig megkapják – írták.

A beruházások finanszírozását segíti az októberben bevezetett fix 3 százalékos kkv hitel, amelyre eddig több mint 15 ezer igénylés érkezett 831 milliárd forint értékben. A Széchenyi Kártya Program pedig továbbra is kedvezményes, fix kamatozású konstrukciókkal támogatja a működést és a fejlesztéseket – tették hozzá.

A legújabb tervekről

A tárca tájékoztatása szerint 2026-ban folytatódik a kkv-k digitalizációja is: a „Minden Vállalkozásnak Legyen Saját Honlapja” Program második üteme már a mesterséges intelligenciára épülő megoldásokat is elérhetővé teszi. Emellett több mint 400 milliárd forintnyi uniós társfinanszírozású hitel és vissza nem térítendő támogatás áll a vállalkozások rendelkezésére, köztük 0 százalékos kamatozású konstrukciók is.