Valami rettenetesen bűzlik Németországban – ráadásul épp Orbán Viktor szövetségese körül

Nincs több idő: itt a válasz, milyen változás kell az Európai Unióban – exkluzív interjú Alice Weidel AfD-vezérrel és Orbán Viktorral (VIDEÓ)
Merre tovább, Európai Unió? Kik a valódi szabadságharcosok? Meddig erősödnek a patrióták?
A választási kampány finisében egyre több rejtélyes haláleset történik az AfD-nél. Van, aki szerint statisztikailag lehetetlen, ami zajlik, a rendőrség pedig csak vállat von.
Döbbenetes fejleményekről számolt be a Welt: Észak-Rajna–Vesztfáliában már hat AfD-politikus hunyt el rövid időn belül.
Az önkormányzati választási kampány hajrájában az AfD két újabb halálesetet jelentett a korábban ismert négy mellett:
a Politico értesülései szerint két tartaléklistás jelölt is meghalt. A tartományi alelnök vizsgálatot ígért az ügyben.
Az AfD észak-rajna–vesztfáliai szervezete így már hat politikus halálát tartja nyilván. A korábban ismert négy esethez csatlakozott René Herford, aki májbetegségben szenvedett, és veseelégtelenség következtében hunyt el, valamint Patrick Tietze, aki öngyilkos lett. Ezt az AfD NRW szóvivője erősítette meg a Politiconak. Ellentétben a másik négy esettel, ezúttal tartaléklistás jelöltekről van szó.
Kay Gottschalk tartományi alelnök szerint mindez még nem elegendő ok arra, hogy kizárják a véletlen lehetőségét.
„Ami jelenleg előttünk van, az legalábbis nem támasztja alá a gyanút” – mondta Gottschalk, aki egyben országos alelnök is, a Politico „Berlin Playbook Podcast” című hírlevelének. Hozzátette: a párt mindenképpen vizsgálni fogja az eseteket, „anélkül, hogy rögtön összeesküvés-elméletekbe sodródnánk”. Mint fogalmazott: „Mindig azt mondom: a bizalom jó, az ellenőrzés még jobb.”
Ezzel szemben Stephan Brandner, az AfD másik országos alelnöke kételyeinek adott hangot. „Véleményem szerint ez statisztikailag feltűnő, és jelenleg nehezen magyarázható” – mondta a Bundestag képviselője.
„Életemben még sosem hallottam arról, hogy egy párt politikusai ilyen számban, ilyen rövid idő alatt, közvetlenül a választások előtt haljanak meg.”
Már vasárnap Alice Weidel pártelnök az X-en (korábban Twitteren) közzétett bejegyzésében azt írta:
a halálesetek „statisztikailag szinte lehetetlenek”.
Mellé ezt is hozzátette: „Négy AfD-jelölt meghalt.”
A halálesetek miatt új szavazólapokat kell nyomtatni és utódokat kijelölni. Számos levélszavazat érvénytelen, a helyzet kaotikus.
A rendőrség közlése szerint nincs idegenkezűségre utaló jel. Bár a vizsgálatok folyamatban vannak, a legtöbb áldozat esetében a halál oka már ismert.
Ralph Lange és Wolfgang Klinger súlyos betegségekkel küzdöttek – közölte az NRW-AfD szóvivője a Politico-val. Wolfgang Seitz szintén beteg volt, és szívinfarktust kapott. Stefan Berendes is természetes halált halt.
Ezt is ajánljuk a témában
Merre tovább, Európai Unió? Kik a valódi szabadságharcosok? Meddig erősödnek a patrióták?
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP