Németország rendőrség halálesetek AfD Alice Weidel Politico

Valami rettenetesen bűzlik Németországban – ráadásul épp Orbán Viktor szövetségese körül

2025. szeptember 02. 07:29

A választási kampány finisében egyre több rejtélyes haláleset történik az AfD-nél. Van, aki szerint statisztikailag lehetetlen, ami zajlik, a rendőrség pedig csak vállat von.

2025. szeptember 02. 07:29
null

Döbbenetes fejleményekről számolt be a Welt: Észak-Rajna–Vesztfáliában már hat AfD-politikus hunyt el rövid időn belül.

Az önkormányzati választási kampány hajrájában az AfD két újabb halálesetet jelentett a korábban ismert négy mellett: 

a Politico értesülései szerint két tartaléklistás jelölt is meghalt. A tartományi alelnök vizsgálatot ígért az ügyben.

Az AfD észak-rajna–vesztfáliai szervezete így már hat politikus halálát tartja nyilván. A korábban ismert négy esethez csatlakozott René Herford, aki májbetegségben szenvedett, és veseelégtelenség következtében hunyt el, valamint Patrick Tietze, aki öngyilkos lett. Ezt az AfD NRW szóvivője erősítette meg a Politiconak. Ellentétben a másik négy esettel, ezúttal tartaléklistás jelöltekről van szó.

Kay Gottschalk tartományi alelnök szerint mindez még nem elegendő ok arra, hogy kizárják a véletlen lehetőségét. 

„Ami jelenleg előttünk van, az legalábbis nem támasztja alá a gyanút” – mondta Gottschalk, aki egyben országos alelnök is, a Politico „Berlin Playbook Podcast” című hírlevelének. Hozzátette: a párt mindenképpen vizsgálni fogja az eseteket, „anélkül, hogy rögtön összeesküvés-elméletekbe sodródnánk”. Mint fogalmazott: „Mindig azt mondom: a bizalom jó, az ellenőrzés még jobb.”

Ezzel szemben Stephan Brandner, az AfD másik országos alelnöke kételyeinek adott hangot. „Véleményem szerint ez statisztikailag feltűnő, és jelenleg nehezen magyarázható” – mondta a Bundestag képviselője. 

„Életemben még sosem hallottam arról, hogy egy párt politikusai ilyen számban, ilyen rövid idő alatt, közvetlenül a választások előtt haljanak meg.”

Rendőrség: nincs idegenkezűségre utaló nyom

Már vasárnap Alice Weidel pártelnök az X-en (korábban Twitteren) közzétett bejegyzésében azt írta: 

a halálesetek „statisztikailag szinte lehetetlenek”. 

Mellé ezt is hozzátette: „Négy AfD-jelölt meghalt.”

A halálesetek miatt új szavazólapokat kell nyomtatni és utódokat kijelölni. Számos levélszavazat érvénytelen, a helyzet kaotikus.

A rendőrség közlése szerint nincs idegenkezűségre utaló jel. Bár a vizsgálatok folyamatban vannak, a legtöbb áldozat esetében a halál oka már ismert.

Ralph Lange és Wolfgang Klinger súlyos betegségekkel küzdöttek – közölte az NRW-AfD szóvivője a Politico-val. Wolfgang Seitz szintén beteg volt, és szívinfarktust kapott. Stefan Berendes is természetes halált halt.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

