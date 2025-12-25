Újabb antiszemita támadás rázta meg Ausztráliát: a hatóságok még mindig keresik a gyújtogatót

„Gyanús tűzeset” ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.

Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.