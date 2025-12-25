Újabb antiszemita támadás rázta meg Ausztráliát: a hatóságok még mindig keresik a gyújtogatót

Itt az év legsokkolóbb nyilatkozata: megszólalt az ausztrál lövöldöző édesanyja – „bárki örülne egy olyan fiúnak, mint az enyém”
Kigyulladt egy gépkocsi Sydneyben, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.
„Gyanús tűzeset” ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.
Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.
A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt – jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst „gyanús tűzesetnek” minősítette.
A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él.
A rabbit és családját biztonságos helyre vitték – jelentette az ausztrál média.
Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban.
Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról.
Antony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydneyben, „elképzelhetetlennek” nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenöt halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után – jelentette az ABC televízió.
Az anya szerint fia „jó fiú”, aki nem dohányzik, nem iszik, nem jár rossz helyekre, és nem keveredik rossz társaságba.
Sok ausztráliai zsidó vádolja az Albanese-kormányt az antiszemitizmus elleni harc elmulasztásával. A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban.
(MTI)
Nyitókép: DAVID GRAY / AFP