Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sydney rendőrség gépkocsi antiszemita támadás ausztrál

Újabb antiszemita támadás rázta meg Ausztráliát: a hatóságok még mindig keresik a gyújtogatót

2025. december 25. 09:54

Kigyulladt egy gépkocsi Sydneyben, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.

2025. december 25. 09:54
null

„Gyanús tűzeset” ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.

Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége

Magyar Péter foghatja a fejét: ezért nem tudott növekedni a Tisza Párt népszerűsége
Tovább a cikkhezchevron

A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt – jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst „gyanús tűzesetnek” minősítette.

A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él.

A rabbit és családját biztonságos helyre vitték – jelentette az ausztrál média.

Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. 

Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról.

Antony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydneyben, „elképzelhetetlennek” nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenöt halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után – jelentette az ABC televízió.

Ezt is ajánljuk a témában

Sok ausztráliai zsidó vádolja az Albanese-kormányt az antiszemitizmus elleni harc elmulasztásával. A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban.

(MTI)

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 25. 10:57
hajra multikulti
Válasz erre
0
1
allen9
2025. december 25. 10:24
Csak ne Magyarországra meneküljenek az ausztráliai zsidók.
Válasz erre
5
0
Obsitos Technikus
2025. december 25. 10:21
Elcseszett libsoncok a szövetségi vezetők, a két keleti állam vezetői meg méginkább.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. december 25. 10:12
"A Bondi Beach-i gyilkosságok után Albanese ígéretet tett, hogy lecsap az antiszemitizmus minden formájára az országban." Rajta te sas szívű, vas kezű had, Hej a jó doni penge jóóól odacsap, odacsap…”
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!