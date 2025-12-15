Itt az év legsokkolóbb nyilatkozata: megszólalt az ausztrál lövöldöző édesanyja – „bárki örülne egy olyan fiúnak, mint az enyém”

A Bondi Beach-i lövöldözés egyik elkövetőjének anyja, Verena Akram, hitetlenkedve nyilatkozott fia tette után, amely 16 ember életét követelte – írta meg a GBNews.

A rendőrség azonosította a támadást végrehajtó két férfit: Naveed Akramot, 24 éves fiút, és 50 éves édesapját.