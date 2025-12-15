Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
ausztrália édesanya rendőrség Sydney támadás

Itt az év legsokkolóbb nyilatkozata: megszólalt az ausztrál lövöldöző édesanyja – „bárki örülne egy olyan fiúnak, mint az enyém”

2025. december 15. 13:24

Az anya szerint fia „jó fiú”, aki nem dohányzik, nem iszik, nem jár rossz helyekre, és nem keveredik rossz társaságba.

2025. december 15. 13:24
null

A Bondi Beach-i lövöldözés egyik elkövetőjének anyja, Verena Akram, hitetlenkedve nyilatkozott fia tette után, amely 16 ember életét követelte – írta meg a GBNews.

A rendőrség azonosította a támadást végrehajtó két férfit: Naveed Akramot, 24 éves fiút, és 50 éves édesapját.

Akram jelenleg kritikus állapotban van a kórházban, míg apját a rendőrök a helyszínen lelőtték. A család Bonnyriggben élő külvárosi otthonát átkutatták a hatóságok.

Az anya szerint fia „jó fiú”, aki nem dohányzik, nem iszik, nem jár rossz helyekre, és nem keveredik rossz társaságba. Az édesanya azt is elárulta, hogy tudomása szerint fiának még lőfegyvere sem volt. „Dolgozik, hazamegy, edz, és ennyi. 

Bárki örülne egy olyan fiúnak, mint az enyém. Ő egy jó fiú” 

– mondta Verena a Sydney Morning Heraldnak.

Az apa és fia a támadás előtt egy hétvégi horgásztúrára indultak volna Jersey Bay-be, Sydney-től mintegy 124 mérföldre. Az anyával a fiú még a mészárlás reggelén beszélt, és arról számolt be, hogy úszott és búvárkodott.

A rendőrség továbbra is vizsgálja a tragédia körülményeit, miközben Akram kórházi kezelése folyamatban van.

Nyitókép: DAVID GRAY / AFP

