Karácsonyi csoda: kiengedték a kórházból rendőrtisztet, akit iszlamisták lőttek fejbe Ausztráliában

Ausztrál terror: magyar áldozatai is vannak a mészárlásnak
Az egyik áldozat unokáját védve vesztette életét.
Az iszlamista eredőjű antiszemita támadások világszerte szaporodnak, a keresztények és a zsidók napi fenyegetésben élnek szerte a világban.
Ahogy a Mandiner is megírta, Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában
tizenöt embert ölt meg az Iszlám Állam ideológiájáról fűtött, két antiszemita fegyveres Sydneyben,
a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között zsidók is voltak.
Most a BBC arról ír, hogy a Bondi Beach-i támadás során fejbe lőtt fiatal rendőrtisztet kiengedték a kórházból. Mint kiderült, a mindössze négy hónapja szolgálatban lévő próbaidős rendőr, Jack Hibbert a hanuka-ünnepségen teljesített őrszolgálatot. A 22 éves fiatalember, akit a vállán is eltaláltak, egyik szemére megvakult, de most otthon lábadozik – erősítette meg családja egy nyilatkozatban.
„Családként nem is kívánhatnánk többet: Jack otthon van, főleg karácsonykor, valóban csoda.”
A család köszönetet mondott a nyilvánosságnak a támogatásért, és dicsérték az orvosi személyzetet a „kivételes” gondoskodásért és elkötelezettségért.
„Sok kollégája, aki az incidens éjszakáján jelen volt, meglátogatta a kórházban, és tanúskodott Jack bátorságáról az incidens során. Leírták, hogyan viselkedett Jack: a veszélyben is a segítségre szorulók felé indult” – mondta a család.
A lap szerint ő volt az egyik a lövöldözés során megsérült két rendőr közül, a másik, a 25 éves Scott Dyson rendőr még mindig a kórházban lábadozik.
A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveresek az Iszlám Állam ideológiájától fűtve támadtak a zsidó fesztiválra, amely támadást terrorcselekménynek nyilvánították.
A 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 gyilkossággal és egy terrorcselekménnyel.
A második fegyverest, a másik terrorista apját, Sajid Akram a helyszínen lelőtték.
Az új bírósági dokumentumok szerint a páros hónapokig aprólékosan tervezte a támadást, és két nappal a lövöldözés előtt felderítés céljából ellátogattak Bondiba, írják.
