Karácsonyi csoda: kiengedték a kórházból rendőrtisztet, akit iszlamisták lőttek fejbe Ausztráliában

„Családként nem is kívánhatnánk többet: Jack otthon van, főleg karácsonykor, valóban csoda.”

A család köszönetet mondott a nyilvánosságnak a támogatásért, és dicsérték az orvosi személyzetet a „kivételes” gondoskodásért és elkötelezettségért.

„Sok kollégája, aki az incidens éjszakáján jelen volt, meglátogatta a kórházban, és tanúskodott Jack bátorságáról az incidens során. Leírták, hogyan viselkedett Jack: a veszélyben is a segítségre szorulók felé indult” – mondta a család.

A lap szerint ő volt az egyik a lövöldözés során megsérült két rendőr közül, a másik, a 25 éves Scott Dyson rendőr még mindig a kórházban lábadozik.

A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveresek az Iszlám Állam ideológiájától fűtve támadtak a zsidó fesztiválra, amely támadást terrorcselekménynek nyilvánították.