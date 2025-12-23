Ft
ausztrália Sydney migráció iszlamizmus antiszemitizmus iszlám állam terrortámadás iszlám

Karácsonyi csoda: kiengedték a kórházból rendőrtisztet, akit iszlamisták lőttek fejbe Ausztráliában

2025. december 23. 08:53

Az iszlamista eredőjű antiszemita támadások világszerte szaporodnak, a keresztények és a zsidók napi fenyegetésben élnek szerte a világban.

2025. december 23. 08:53
null

Ahogy a Mandiner is megírta, Ausztrália eddigi legsúlyosabb terrortámadásában 

tizenöt embert ölt meg az Iszlám Állam ideológiájáról fűtött, két antiszemita fegyveres Sydneyben,

 a Bondi Beach strandon. A támadás a „Hanukkah by the Sea” zsidó ünnepséget célozta, az áldozatok között zsidók is voltak.

Most a BBC arról ír, hogy a Bondi Beach-i támadás során fejbe lőtt fiatal rendőrtisztet kiengedték a kórházból. Mint kiderült, a mindössze négy hónapja szolgálatban lévő próbaidős rendőr, Jack Hibbert a hanuka-ünnepségen teljesített őrszolgálatot. A 22 éves fiatalember, akit a vállán is eltaláltak, egyik szemére megvakult, de most otthon lábadozik – erősítette meg családja egy nyilatkozatban.

„Családként nem is kívánhatnánk többet: Jack otthon van, főleg karácsonykor, valóban csoda.”

A család köszönetet mondott a nyilvánosságnak a támogatásért, és dicsérték az orvosi személyzetet a „kivételes” gondoskodásért és elkötelezettségért.

„Sok kollégája, aki az incidens éjszakáján jelen volt, meglátogatta a kórházban, és tanúskodott Jack bátorságáról az incidens során. Leírták, hogyan viselkedett Jack: a veszélyben is a segítségre szorulók felé indult” – mondta a család.

A lap szerint ő volt az egyik a lövöldözés során megsérült két rendőr közül, a másik, a 25 éves Scott Dyson rendőr még mindig a kórházban lábadozik.

A rendőrség szerint a gyanúsított fegyveresek az Iszlám Állam ideológiájától fűtve támadtak a zsidó fesztiválra, amely támadást terrorcselekménynek nyilvánították.

A 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolják, köztük 15 gyilkossággal és egy terrorcselekménnyel. 

A második fegyverest, a másik terrorista apját, Sajid Akram a helyszínen lelőtték.

Az új bírósági dokumentumok szerint a páros hónapokig aprólékosan tervezte a támadást, és két nappal a lövöldözés előtt felderítés céljából ellátogattak Bondiba, írják.

Nyitókép: Facebook

Nyitókép: Facebook

 

tasijani22000
2025. december 23. 09:38
Ugyanazzal a közönnyel irtatták ki a Bondi Beach ünneplő embereit, amilyen közönnyel lemészároltattak több száz izraeli fiatalt 2023 október 7.-én!!! Erről vajon miért nem ír cikket a Mandiner? youtube.com/watch?v=m9Ja8zHUjlw youtube.com/watch?v=ESqmADgbEJI youtube.com/watch?v=_9-u8LwhiZk youtube.com/watch?v=AxX0yPFISdk youtube.com/watch?v=XF8wgoXZT1E youtube.com/watch?v=6pexkJuiDNw youtube.com/watch?v=kSp-yWOJWnc
tasijani22000
•••
2025. december 23. 09:30 Szerkesztve
A Bondi Beach áldozatait egytől egyig a cionáci világterrornak köszönhetjük! És nem csak közvetetten, hogy a palesztinai népirtásra válaszul annyira dühbe jöttek a muszlimok, hogy terrorakciókat hajtanak végre ártatlan "zsidók" ellen, hanem DIREKT CIONÁCIK irtatják ki a "zsidó" embereket, annak érdekében, hogy elérjék a kormányon lévők BÜNTESSÉK A CIONÁCI TERRORISTÁK NÉPIRÁSÁNAK ELÍTÉLÉSÉT! Tehát nemcsak 2023 október 7.-én irtattak ki számtalan "zsidó" fiatalt az IDF-el, annak érdekében, hogy kiirthassák a palesztin népet "válaszcsapásként", hanem kiirtattak sok "zsidót" annak érdekében IS, hogy a palesztinai népirtásuk ellen TILTAKOZÓKAT IS elhallgattassák!!!!! youtube.com/watch?v=teqZo30kvLI youtube.com/watch?v=vTl734B94kw
Kerezs
2025. december 23. 09:28
A támadást elkövető két Akram, az Ausztráliára jellemző, bevándorlókkal(majdnem mindenki, gyakorlatilag mindenki az) szembeni diszkrimináció miatt nem tudott integrálódni és beilleszkedni? Esetleg arról van csak szó, hogy a különböző kultúrák, ideológiák, csak ideig, óráig képesek egymás mellett békésen megférni, aztán mindig lesz valami ami ki tudja robbantani a konfliktust?
