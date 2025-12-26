Ft
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Karácsonykor sem lassul az orosz előrenyomulás: újabb frontszakaszokon támad az orosz hadsereg

2025. december 26. 12:56

A dróntámadások sem csillapodnak.

2025. december 26. 12:56
null

Elfoglalta Koszivceve települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen nyolc települést foglaltak el, és folytatták a Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke és Hrisine község „megtisztítását”.

A tájékoztatás értelmében „különleges hadművelet” övezetében több mint 9900 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 13 harckocsit – köztük egy amerikai Abrams és egy német Leopard tankot – és 116 egyéb páncélozott harcjárművet, hét brit Storm Shadow manőverező repülőgépet, 21 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők nyolc rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá négy reaktív pilóta nélküli repülőszerkezetet és 1350 repülőgép típusú drónt.

A beszámoló szerint az orosz hadsereg egy tömeges és hat csoportos csapást mért a december 20-tól 26-ig tartó időszakban ukrán hadiipari üzemekre, a működésüket biztosító üzemanyag- és energiaipari létesítményekre, az ukrán hadsereg által használt közlekedési, repülőtéri, kikötői és raktározási infrastruktúrára, drónok gyártásának, tárolásának és indításának helyszíneire, valamint ukrán katonák és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeire.

A tárca szerint e támadásokat válaszul indították az orosz polgári célpontok elleni ukrán „terrortámadásokra”. A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást. Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) pénteken közölte, hogy a dél-oroszországi Sztavropolban őrizetbe vett egy 18 éves, krasznodari illetékességű orosz nőt, aki az ukrán titkosszolgálat megbízásából terrorcselekményt készített elő egy orosz katonatiszt ellen. A gyanúsított 400 gramm trotilnak megfelelő hatóerejű, házi készítésű robbanószerkezetet kapott, melyet megkísérelt egy laktanya közelében parkoló autón elhelyezni, amikor elfogták. „A gyanúsított decemberben telefonos csalók befolyása alá került, akik a büntetőeljárással való fenyegetésével vették rá a terrorcselekmény elkövetésére” – hangzott a tájékoztatás.

(MTI)

Nyitókép forrása: Roman PILIPEY / AFP

