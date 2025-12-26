Elfoglalta Koszivceve települést Zaporizzsja megyében az orosz hadsereg az ukrajnai háborúban az elmúlt nap folyamán – közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A heti hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, összesen nyolc települést foglaltak el, és folytatták a Mirnohradban körülzárt ukrán erők megsemmisítését, valamint Rodinszke és Hrisine község „megtisztítását”.

A tájékoztatás értelmében „különleges hadművelet” övezetében több mint 9900 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 13 harckocsit – köztük egy amerikai Abrams és egy német Leopard tankot – és 116 egyéb páncélozott harcjárművet, hét brit Storm Shadow manőverező repülőgépet, 21 irányított légibombát, amerikai HIMARS sorozatvetők nyolc rakétáját, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá négy reaktív pilóta nélküli repülőszerkezetet és 1350 repülőgép típusú drónt.