Világszenzáció Székesfehérváron: olyan lelet került elő a raktárból, ami átírja, amit a rómaiakról tudtunk

A magyar földön, Lepsény közelében megtalált, római kori Seuso-kincsek kalandfilmbe illő történetéről már sokat hallhattunk, legutóbb egy kiváló regény is megjelent az egykori tulajdonosukról: a 4. század első harmadában játszódó Nyugaton kelt a nap írója a nemzetközi hírű régész, Nagy Mihály. Nem kevésbé izgalmas az a jó ideje tartó feltárási munka sem, amely a székesfehérvári Szent István Király Múzeum égisze alatt zajlik a Seuso-épületkomplexum környezetében, ám annál jóval nagyobb területet érintve.

Fotó: Ficsor Márton

Harminc önkéntes, háromszáz új lelet

„Rengeteg római lelőhelyet ismerünk a Sárvíz folyó mindkét partján, nagyjából egy-egy kilométer széles sávban. Most egy körülbelül negyven kilométer hosszú szakasz van fókuszban, ebbe beleesik a múzeumhoz tartozó Gorsium Régészeti Park egésze; a nagyjából ötven éve tartó tervkutatás alapján bizonyított tény, hogy itt volt a városias, központi rész. És idetartozik a Seuso-kincsekkel összefüggésbe hozható épületkomplexum területe is, ahonnan nemrégiben sikerült újabb információkat nyernünk további épületekről, utcaszakaszokról” – visz vissza több értelemben is a kezdetekhez Kovács Loránd Olivér régész, az intézmény szakmai igazgatója.