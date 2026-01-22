Ft
arany jános british museum national portrait gallery kultúra múzeum magyar kultúra színház

L. Simon László: Minden szak­politika közül a legfontosabb a kultúrpolitika

2026. január 22. 05:35

A magyar kultúra napja azért fontos, hogy erre is ráirányítsa a figyelmet.

2026. január 22. 05:35
null
L. Simon László
L. Simon László

Az év elején Londonban jártam. Furcsa megállapításokat tettem: egyrészt a nagy és világ­színvonalú múzeumokban (Tate Britain, Tate Modern, British Museum, National Portrait Galle­ry, Natural History Museum, Victoria and Albert Museum), amelyeket most felkerestem, illetve újra meglátogattam, a londoni utcai és szórakozóhelyi forgatag színességét egyáltalán nem tapasztaltam. Még ha a tapasztalataim semmiképpen nem referenciaérté­kűek, azért csak kijelentem – ráadásul minden felhang nélkül –, hogy

az az etnikai és kulturális összetettség, amely a brit főváros sajátja, egyáltalán nem jellemző a múzeumok közönségére, eltekintve a külföldi turistáktól.

Ennek a végig­gondolása elsősorban tágabban értelmezett kulturális, másodsorban identitáspolitikai feladat lehet.

Voltam egy olyan, remek színvonalon megvalósított színházi előadáson is, ahol a tapsrendben megjelenő mintegy húsz színész közül csak ketten nem voltak feketék, az egyik kelet-ázsiai eredetű volt, a másik talán született – a szó régi értelmében vett – angol. Viszont a nézőtéren nagyjából úgy éreztem magamat, mint a múzeumban. Az igazi kulturális sokk pedig akkor ért, amikor szembesültem azzal, hogy az igazán szép, patinás épületben – miként a javarészt zenés darabokat játszó londoni színházak többségében – nincs ruhatár, s

az emberek úgy viszik be magukkal a pattogatott kukoricát és az üdítőt, mint nálunk egy multiplex moziban.

Hasonlót korábban New Yorkban tapasztaltam, akkor is rácsodálkoztam arra a kulturális különbségre, ami a nézők öltözködésében és viselkedésében volt tetten érhető.

Nem mondom, hogy ez rosszabb, mint a miénk, s nem is elítélendő, bár az ember könnyen sütne billogot az ottani szokásokra. Pusztán csak azt mondom, hogy nekem a komfortzónámon túl van ez, mert a kulturális szocializációm egészen mást tett követendő normává. Azaz ebből is látszik, milyen sok, gyakran csak aprónak nevezhető kulturálisan meghatározott dolog van, amely úgy része a nemzeti kultúrának, hogy nem tartozik az alkotás, a közvetítés vagy éppen a kultúrpolitika tárgykörébe. De mégiscsak a kultúránk által meg­határozott identitásunk része, azaz a mindenkori kultúrpolitika sem hagyhatja figyelmen kívül.

Ebből is látszik, hogy 

minden szak­politika közül a legfontosabb a kultúrpolitika,

s mikor kell ezt kimondani, ha nem éppen a magyar kultúra napján, amely ráadásul – a kulturális kormányzat nagyon is üdvözlendő döntése értelmében – mára már egész hetes programsorozattá bővült. Ezért kérem, hogy ne szisszenjen fel az olvasó, ugyanis azt kell elfogadnunk, hogy az identitásunk, a nemzeti összetartozás-tudatunk értelmezhetetlen a kultúra nélkül, amelynek a része az is, hogy mi, magyarok milyen típusú színházakat működtetünk, hogyan és miben járunk színházba, s mit csinálunk a nézőtéren. Ez még akkor is így van, ha semmi nem állandó: a divat, az ízlés, az elvárások, a szokások, az illemtan és a protokoll is változik, s napjainkban sok minden fellazul. Azaz a kultúránk megőrzésén, folyamatos újraértelmezésén, megújításán és a hagyományaink, érté­keink továbbadásán, a nyelvünk megőrzésén és széles körű használatán áll, hogy megmaradunk-e magyarnak, legalábbis abban az értelemben, amit évszázadok óta gondolunk magunkról. A többi szakpolitika – talán az oktatás kivételével – ugyanis sokkal kevésbé érinti az identitáskereteinket: rendőrségre és belbiztonságra, sőt még szuverenitásra, egészségügyi fejlesztésekre, infrastruktúra-bővítésre, a föld megművelésére, gyárak építésére és mindezek szabályozására akkor is szükség lenne, ha a Kárpát-medencében lakosság- vagy kultúracsere miatt már senki nem értené Arany János nyelvét, senki nem lenne keresztény, és senki nem vallaná magát a magyar nemzeti közösséghez tartozónak. A magyar kultúra napja azért fontos, hogy erre is ráirányítsa a figyelmet.

A szerző író, kultúrpolitikus

Nyitókép: József Attila Színház hivatalos oldala

 

oberennsinnen49
2026. január 22. 10:17
catalina11. szerinted ennek van köze a kultúrához (ami szerintem hatalmas zuhanást él át naponta): "Egressy Mátyás egy budapesti szórakozóhelyről indult haza, de sosem érkezett meg. Édesapja beszámolója szerint a fiú elaludt a 907-es éjszakai buszon, ahonnan az Örs vezér terénél segítő szándék nélkül egyszerűen leszállították, majd a térfigyelő kamerák tanúsága szerint zavartan közlekedett a városban, utoljára a Széchenyi Lánchídon látták szombat reggel – írta a Blikk.hu. Bár a sofőröknek ilyenkor mérlegelniük kell az utasok állapotát, a társaság szerint nem tűnt úgy, hogy a fiúnak orvosi ellátásra lenne szüksége. A közlekedési vállalat hangsúlyozta, hogy a vörös kód és az extrém hideg idején a sofőröknek fokozottan kell figyelniük a rászorulókra. Ilyen krízishelyzetben előírás a diszpécser értesítése, aki ha szükséges, a mentőket riasztja, de ebben az esetben a sofőr nem tette ezt meg." Itt tart a közszolgálati "kultúra", ki ezért a felelős? A közszolgálati sofőr nem tette ezt meg."
0
0
oberennsinnen49
•••
2026. január 22. 10:02 Szerkesztve
catalina11 Jesper Jensen dán kézilabdaedző a magyar mentalitásról: "Óriási különbség van az emberek és a kultúra között. Néha megdöbbentett, mennyire más a kultúra. Meg kellett változtatnom a megközelítésemet, itt rendkívül hierarchikusak az emberek. Nagyon nagy különbség van a felső és az alsó szint között, és a helyet meg kell őrizni a hierarchiában.” A szakember elmondta, eltartott egy ideig, mire alkalmazkodott az új helyzethez: „A játékosok semmit sem tesznek egyedül. Mindig tudni akarják, mit kell tenniük, ahelyett, hogy maguk vállalnák a felelősséget, mert akkor nem az ő hibájuk, ha valami rosszul sül el” . -------Orbánnál olyan, hogy kultúra: ismeretlen, ami van az: "Akarjuk!", mindegy, áll-e mögötte valós tudás. Ezért mentünk bele a történelmünkben sok vesztes történetbe, mert egyoldalú felső döntéseket követett a nép, kritika nélkül. Ma is fizetjük az árát.
0
0
oberennsinnen49
2026. január 22. 09:58
Egyáltalán nem. De tény: a mai kultúrpolitikát ha az aczélival összehasonlítom, akkor Orbán Viktor kultúrpolitikája mérhetetlen, láthatatlan, nem létezik. Ha csak a közbeszéd mindent alulmúló lezüllését nem nevezem a "kultúra" egyik ágának. Így megy tönkre az ifjúság, ezért nem szül gyereket, vagy megy el nyugatra.
0
0
catalina11
2026. január 22. 07:24
oberennsinnen49 2026. január 22. 05:51 Az Orbán-kormány legnagyobb hibája (bűne?!) a kultúrpolitika, a társadalmi szociális érzékenység teljes hiánya." mintha Mérő Verát hallanám..
0
0
