A világon senki és semmi nem a miénk – Vásáry Tamásra emlékezik a Mandiner

És a szigorú igazgató bácsi rögtön ellágyult?

Igen. Én meg egészen addig nagyon boldog voltam, amíg ki nem derült, hogy Höchtl Margit néninek leszek a növendéke. Félelmetes híre volt, sokan rettegtek a szigorúságától. De a mi kapcsolatunk szerencsére az elejétől nagyon kellemes volt, azt is megengedte Baranyinak, hogy nyolcévesen önállóan fellépjek egy hangversenyen. Egy Mozart-zongoraversenyt játszottam a Baranyi János vezényelte zenekarral. Ez az alkalom kétszeresen is sorsfordítónak bizonyult: nemcsak a zongoristapályám indult el itt, de ekkor fordult meg a fejemben először, hogy egyszer talán karmester is lehetnék. Egyébként olyan sikerünk volt, hogy néhány napon belül három ráadáskoncertet adtunk, végig telt házzal.

Ezek egyikén találkozott Dohnányival is?

Nem, az kicsit később volt. Debrecenben lépett fel egy szonátaesten Zathureczky Edével, és odavittek hozzá. Felajánlotta, hogy a tanítványává fogad – ez óriási kegy volt, és rajtam kívül csak Cziffra Gyurival esett meg ilyen fiatalon –, csak a szüleimmel együtt költözzünk Budapestre. Ezt az édesapámék nem tudták megoldani, de néha elvittek hozzá a fővárosba; abban a teremben hallgatott meg, ahol korábban Bartók is tanított, többek között a későbbi zeneakadémiai tanáromat, Hernádi Lajost. Sajnos ez tényleg csak pár látogatás volt, mert nem sokkal később emigrált Dohnányi.

Kodály Zoltán viszont itt volt, és előbb a szolfézstanára, végül a legnagyobb mestere lett, egy ideig asszisztens-tanársegédként is dolgozott mellette. Az utókor szigorú, zárkózott emberként szokta őt emlegetni, valóban ilyen volt?

Még ilyenebb, de nem rátartiságból vagy büszkeségből, hanem mert a legnagyobb belső igénnyel lépett fel mindennel és mindenkivel, de elsősorban saját magával szemben. Bármihez hozzányúlt, a legmagasabb szinten művelte. Ebből fakadt a megkérdőjelezhetetlen tekintélye is. Sokan szerettek volna felnőni vagy legalább kicsit közel kerülni hozzá, de a gondolkodása, az embersége annyival felette állt az átlagnak, hogy ez csak keveseknek sikerült.

Vásáry Tamás vezényelte a Magyar Állami Hangversenyzenekart a magyar kultúra napján a Budapest Kongresszusi Központban rendezett koncerten 1994-ben

Fotó: MTI / Rózsahegyi Tibor

Például önnek. Hogyan?

Egyszerűen rettenetesen szorgalmas voltam, amit csak lehetett, hozzátettem a magaméból, nehogy csalódást okozzak neki. Az, hogy a mesterem volt, talán nem is fedi le teljesen a kapcsolatunk lényegét. Második apámként tekintettem rá, nemcsak szakmailag, emberileg is mindig ott állt mögöttem. Neki volt köszönhető például, hogy a szüleimmel együtt nem telepítettek ki engem is az ötvenes évek elején. Akkor már Budapesten éltünk, a parancsnak megfelelően két összepakolt bőrönddel ültünk a teherautón, mire jött egy rendőr, megkérdezte, melyikünk Vásáry Tamás, jelentkeztem, ő meg „Maga itt marad!” felszólítással leszállított a járműről. Tanácstalanul álldogáltam egy darabig, majd felmentem Hernádi Lajoshoz, aki közölte, hogy Kodály hívat. Délután felkerestem, ő meg órákig gyötört mindenfélével. Többek közt Bach-duókat játszatott velem, nem is akárhogyan: a jobb kézre írottakat bal kézzel, és fordítva. Három óra szakadatlan „kínzás” után bement a szobába, kihozott egy köteg százast az „induláshoz”, és az mondta: „Mostantól írjon naplót, mert érdekes lesz az élete.” Azt is ő intézte el Révai József kultuszminiszternél, hogy a szüleim a jászkarajenői nyomorúságból a nagyapámtól örökölt családi házba költözhessenek. Ez Böszörmény és Debrecen között volt, és a rossz megközelíthetősége miatt szerencsére nem kellett a pártnak. És még egy jellemző történet Kodályról. Amikor a diplomakoncertemre készültem, csak egy rossz Ehrbar zongorám volt, ám a koncerten egy Steinwayen kellett játszanom. Kikértem Kodály tanácsát, hol lehetne egy jó zongorát bérelni a felkészüléshez. Ő erre azt válaszolta, hogy nézzek ki egyet magamnak. Találtam is egy eladó Steinwayt, húszezer forintba került, ami óriási összeg volt. Kodály csak annyit mondott, menjek el hozzá a csekkért. A házvezetőnője adta át borítékban; valószínűleg nem szerette volna hallgatni a hálálkodásomat. Amikor legközelebb az utcán összetalálkoztam vele, és összevissza hebegtem köszönetképpen, szűkszavúan így válaszolt: „Tanulja meg a Das Wohltemperierte Klaviert minden hangnemben, és tanuljon meg négy nyelvet!” Hát ilyen volt Kodály Zoltán. A legnagyobb hatású ember az életemben. Annyira szerettem, hogy sokszor arra gondoltam, ha meghal, azt én sem fogom túlélni.