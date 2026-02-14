Ft
Ft
12°C
1°C
Ft
Ft
12°C
1°C
02. 14.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 14.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
kurtág györgy nagy dénes zene mozi

Itt az utóbbi évek egyik legjobb mozifilmje

2026. február 14. 11:46

Nagy Dénes túlzás nélkül az utóbbi évek egyik legjobb moziját készítette el a kortárs klasszikus zene világhírű magyar zsenijéről, akiért a föld minden pontjáról Budapestre zarándokolnak a tanítványok.

2026. február 14. 11:46
null
Farkas Anita

Van egy nagyszerű sorozat az egyik streaming­szolgáltató kínálatában, ami a kék zónák titkait kutatja; Japántól Görögországon át Costa Ricáig ezeken a jól körülhatárolható vidékeken élnek a legtovább az emberek, nemritkán egészségesen és cselekvőképesen – akár még százéves koruk körül is. Hogy miért sikerül az egyiknek, és miért nem a másiknak, persze komplex kérdés, amiből nem hagyható ki a genetika. Ám egyvalami szinte biztosan kijelenthető: a társas kapcsolatok és az értelmes cselekvés hiánya nemcsak a lelket, a testet is pusztítja. 

Hogy a február 19-én a századik életévét betöltő Kurtág Györgynek egyikből sincs hiánya, azt a róla készült dokumentumfilm pontosan megmutatja.

És még sok mást is. Nagy Dénes túlzás nélkül az utóbbi évek egyik, ha nem a legjobb moziját készítette el a kortárs zene világhírű magyar zsenijéről úgy, hogy az életrajzi elemek felsorolása elmarad, és a pályatársak, tanítványok sem zengenek róla kétpercenként dicshimnuszokat, mégis azt érezzük, ennél közelebb nem is juthattunk volna Kurtág – sőt általában a zene – lényegéhez. Köszönhetően az alanyból négy év sok találkozása alatt kicsalogatott legmagasabb fokú, ha kell, önmagával szemben a legkegyetlenebb őszinteségnek („szadista apa voltam, tíz éven át mindennap adtam egy pofont a fiamnak”) és a képi világban is megjelenő profán és lírai kiváló ritmusának. És akármilyen furcsán hangozhat is, a rengeteg humornak. Ahogy például a rövid, kedves, de kérlelhetetlen mesteri utasításokat betartani próbáló zongorista szemén perceken át időzik a kamera, a nézőtéren szinte mindenki felnevet, csakúgy, mint egy későbbi jelenetben, amikor ifjabb Kurtág György próbálja meggyőzni az édesapját arról, miért nem kellene „összevissza pedálozva” közönség előtt Mozartot zongoráznia. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba

Itt az újabb bizonyíték: Ukrajna mindenáron be akar avatkozni a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron
Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!