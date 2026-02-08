Kurtág György zenéje egy örökké tartó kézfogás – csodálatos film készült a százéves zseniről

Mivel szerencsére teljes szabadságom volt a megvalósítás módját illetően, a kezdetektől egy hosszabb filmben gondolkodtam, amelyben nem egyszerűen elnarráljuk az ő életét, hanem letapogathatóvá tesszük. Az is egyértelmű volt, hogy ezt csak úgy érhetjük el, ha a mostani Kurtág Györgyön van a fókusz. Ezért kilencven százalékban a jelennel foglalkoztunk, és csak tíz százalékban nyúltunk vissza a múlthoz, akkor is csupán töredékes módon, apró foszlányokban. Hiszek benne, hogy sokkal többet megértünk egy emberről azáltal, ha figyeljük a kezét, az arcát, a szemét, azt, ahogyan megszólal, hangnemet vált, mosolyog, mint ha vele vagy másokkal felmondatjuk sorban az életét. Az ő esetében pluszban ahhoz is közelebb juthatunk ilyen módon, hogyan érdemes a zenéjét hallgatni. Amivel egyébként az elején nekem voltak nehézségeim.

Miért?

Úgy éreztem, hogy nem tudok hozzá eléggé kapcsolódni. Lehet, hogy a korszellem miatt; hozzászoktunk, hogy egy zenét az alapján ítéljünk meg, tudjuk-e a kocsiban vagy otthon, kvázi „háttérzajként” hallgatni. Az övét pedig nem lehet, kiköveteli a teljes és odaadó figyelmet. Csodálatos út volt az is, ahogy a pici stábunk – öten voltunk összesen – a négy év végére eljutott odáig, hogy ezt a figyelmet felfedeztük magunkban, és az óvatos idegenkedést felváltotta a teljes csodálat. Ehhez gyakran az is kell, hogy egy előadót élőben is láss. Kurtág is állandóan ezt mondja, mutatja, tanítja, de nem didaktikusan, hanem teljesen önazonos módon: akkor jó egy előadás, ha azt a zenész teljes valójában meg is éli. Ami nyilván rengeteg erőt, energiát igényel, de annál nagyobb lesz a jutalom a végén.

Ez a gondolat kapcsolhatja össze az ő személyét, tágabban a filmet a nem kifejezetten klasszikuszene-rajongó nézőkkel is?

Igen. Hogy itt áll előttünk egy kihalófélben lévő embertípus, aki elképesztően komolyan veszi, amit csinál. Nem beszél mellé, nem keres kibúvókat, nem mutogat másra, ha nem sikerül valami, de nem is dicsőíti magát, ha igen. Tele van kételyekkel, sőt ezek viszik folyton előre a sokszor elsötétülő úton, mégis tud annyira hinni valamiben, hogy abban viszont egy percig se kételkedjen, megérte-e az a valami, jelen esetben a zene, amire feltette az életét. Anélkül, hogy a saját útját, hitét, ízlés- vagy gondolatvilágát rá akarná erőszakolni bárkire; erre csak a legnagyobbak képesek.