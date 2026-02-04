Japán utunk véget ér – Hungarikumokkal a világ körül 9/6.

A gasztronómia kedvelői Tokióban sem maradnak magyar étel nélkül, hiszen több vendéglő is várja a magyar ízek kedvelőit. Az egyik ilyen hely a Balaton Café-hoz tartozó „Kurtosh” nevű hely, ahol kipróbálhatjuk a Kovács Emese által a negyedik részben említett fúziós zöldteás kürtőskalácsot, de van vannak más, szintén kevésbé klasszikus ízek is. Végül is koncepciójában nem hangzik rosszabbul, mint a Budapest belvárosában turistafogóként árult fagyis-tejszínhabos-nutellás változatok. Megkóstolva azonban, olyan mintha arcon csapnának. A hideg száraz kalácsszerűség olyan messze van az igazitól, mint Tokió, Székelyudvarhelytől. De lehet kapni lángost és gulyáslevest is, vagy legalábbis annak nevezett dolgokat – ezeket már nem mertük megkóstolni. Majd ti! A PC kedvéért azért fontos hozzá tenni, hogy a tulajdonos japán, és semmi köze a magyarokhoz, így jó indulattal érthetőek az eltérések és vadhajtások.

A Döbrögi nevű étterem tulaja azonban ízig-vérig magyar, így biztosak lehetünk abban, hogy az ételek is autentikusak. Interjút sajnos idő szűkében nem tudtunk készíteni Kotaszek Lászlóval, de megengedte, hogy megnézzük az éttermet, és készítsünk pár vágóképet.

Bartók Records Japan

Szintén nem tudtunk interjút készteni Murakami Yasuhiroval, aki 14 éven keresztül vezette a Bartók Records Japan nevű online boltot, és terjesztette a zeneszerző kottáit, hanglemezeit szerte az országban. Rossz az, aki rosszra gondol, mindezt ugyanis teljesen legálisan művelte, nem pedig fű alatt, vagy feketén. Sőt, Yasu és Bartók Péter – Bartók Béla fia – jó barátok voltak egészen az utóbbi haláláig. 2010-ben a kiadó kiadta A csodálatos mandarin japán változatát, 2013-ban pedig a japán fordítását Bartók Péter Apám című könyvének.

