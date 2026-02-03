Navracsics Tibor: Igazuk van a kritikusainknak – Európa lassan tényleg múzeummá válik

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
A világ statisztikáinak élmezőnyéből lassan kikopunk, a nagyhatalmak sajnálkozva emlékeznek meg rólunk.
Mindent el kell követni, hogy Európa ne váljon múzeummá – halljuk naponta európai politikusoktól. Azoktól az emberektől, akik meg vannak győződve arról: a kontinens helye a világ élvonalában van, a technológiai haladás és az újítások univerzuma nem elképzelhető a vezető szerepe nélkül.
Brüsszeli éveim alatt nem csupán beszéltünk róla, de képességeinkhez mérten cselekedtünk is azért, hogy Európa visszatérhessen a fejlődést meghatározó nagyhatalmak közé.
Az egységes digitális piac programja, a szerzői jogok reformja, a bankunió javaslata vagy éppen az egységes oktatási tér átfogó cselekvési terve mind azt célozta, hogy megállítsuk Európa szélre sodródását a világversenyben.
Tettük és tesszük ezt olyan városokban, amelyek arculatának meghatározó elemei a 19. században épültek. A legjobb példa talán Budapest, amelyre méltán vagyunk büszkék. Köztéri szobraink szinte kizárólag tizenkilencedik századi hőseinknek – költőknek, íróknak, politikusoknak – állítanak emléket, jelezve az utókornak, hogy az igazi történelem akkor zajlott. Közéletünk intézményi keretei a 19. század liberális demokráciájáig nyúlnak vissza, függetlenül attól, hogy az akkori korlátozott választójoggal szemben ma már tömegdemokráciában élünk.
Nemcsak esztétikai és politikai érzékünk, de a világról vallott felfogásunk is mintha megragadt volna az 1800-as években.
A mai napig rendületlenül valljuk ez időszak mély hitét a világ racionalitásával, a technikai fejlődéssel és annak jótékonynak tartott hatásával, a – létező vagy nem létező – társadalmi haladással kapcsolatban.
Úgy tűnik tehát, igazuk van kritikusainknak. Európa lassan valóban múzeummá válik. A 19. század múzeumává. Erősíti ezt az érzést a fájdalmas tanulság, amikor a földrész megpróbálta a 20. századot a hasznára fordítani. Amikor úgy érezte, meg tudja haladni a 19. század közéleti, technikai, műveltségi, civilizációs szintjét.
Az eredmény: két világháború több millió áldozattal, három totális ideológia és a belőlük született szörnyállamok, ugyancsak milliók életét követelve,
valamint az ezeket a zsarnokságokat szolgáló, uralmukat alátámasztó felfedezések és technikai újítások.
A 20. század közepén rémülten szembesült a kontinens saját magával, de akkor már késő volt. Az elpusztult nemzedékeket már nem lehetett életre kelteni, hogy pótolják a demográfiai űrt. Az elpusztított anyagi javakat már nem lehetett újra megszerezni, mert a gazdagság más helyeket keresett magának. Olyan helyeket, ahol nem kellett az üldöztetés, a vagyonfosztás, az állami terror fenyegetésével számolnia.
A válaszként elindított integrációs folyamat, amelynek egyik elsődleges célja volt, hogy a pusztító nacionalizmus helyett a békés együttműködés reményét teremtse meg, évtizedeken keresztül megtartotta annak legalább az elméleti lehetőségét, hogy Európa az összefogás révén a világ egyik vezető hatalma lesz.
Az utóbbi évek európai belpolitikai fejleményei azonban, úgy tűnik, megcáfolják az optimistákat.
Partnerség helyett leckéztetés, összhang helyett széthúzás, kölcsönös tisztelet helyett kioktatás. Az Európai Bizottság ma – szerződéses küldetésével ellentétben – nem az európai integrációban részt vevő tagállamok közötti együttműködés önzetlen szervezője és motorja, hanem saját magát civilizátornak beállító őrmester. Erre a tagállamok természetes reakciója az újjáéledő nacionalizmus, amely az egész földrészt a 20. századba vezeti vissza.
Egyre több adat sugallja: fogy a remény, hogy megelőzhető Európa múzeummá válása.
A világ statisztikáinak élmezőnyéből lassan kikopunk, a nagyhatalmak sajnálkozva emlékeznek meg rólunk.
Ha már így van, és már stratégiánk sincs ellene, akkor sem mindegy azonban, hogy a 19. vagy a 20. század múzeuma leszünk.
A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter
(Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád)