Ft
Ft
3°C
-4°C
Ft
Ft
3°C
-4°C
02. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
múzeum világ európa budapest európai bizottság

Navracsics Tibor: Igazuk van a kritikusainknak – Európa lassan tényleg múzeummá válik

2026. február 03. 15:17

A világ statisztikáinak élmezőnyéből lassan kikopunk, a nagyhatalmak sajnálkozva emlékeznek meg rólunk.

2026. február 03. 15:17
null
Navracsics Tibor (miniszter)
Navracsics Tibor (miniszter)

Mindent el kell követni, hogy Európa ne váljon múzeummá – halljuk naponta európai politikusoktól. Azoktól az emberektől, akik meg vannak győződve arról: a kontinens helye a világ élvonalában van, a technológiai haladás és az újítások univerzuma nem elképzelhető a vezető szerepe nélkül.

Brüsszeli éveim alatt nem csupán beszéltünk róla, de képességeinkhez mérten cselekedtünk is azért, hogy Európa visszatérhessen a fejlődést meghatározó nagyhatalmak közé.

Az egységes digitális piac programja, a szerzői jogok reformja, a bankunió javaslata vagy éppen az egységes oktatási tér átfogó cselekvési terve mind azt célozta, hogy megállítsuk Európa szélre sodródását a világversenyben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Tovább a cikkhezchevron

Tettük és tesszük ezt olyan városokban, amelyek arculatának meghatározó elemei a 19. században épültek. A legjobb példa talán Budapest, amelyre méltán vagyunk büszkék. Köztéri szobraink szinte kizárólag tizenkilencedik századi hőseinknek – költőknek, íróknak, politikusoknak – állítanak emléket, jelezve az utókornak, hogy az igazi történelem akkor zajlott. Közéletünk intézményi keretei a 19. század liberális demokráciájáig nyúlnak vissza, függetlenül attól, hogy az akkori korlátozott választójoggal szemben ma már tömegdemokráciában élünk.

Nemcsak esztétikai és politikai érzékünk, de a világról vallott felfogásunk is mintha megragadt volna az 1800-as években.

A mai napig rendületlenül valljuk ez időszak mély hitét a világ racionalitásával, a technikai fejlődéssel és annak jótékonynak tartott hatásával, a – létező vagy nem létező – társadalmi haladással kapcsolatban. 

Úgy tűnik tehát, igazuk van kritikusainknak. Európa lassan valóban múzeummá válik. A 19. század múzeumává. Erősíti ezt az érzést a fájdalmas tanulság, amikor a földrész megpróbálta a 20. századot a hasznára fordítani. Amikor úgy érezte, meg tudja haladni a 19. század közéleti, technikai, műveltségi, civilizációs szintjét.

Az eredmény: két világháború több millió áldozattal, három totális ideológia és a belőlük született szörnyállamok, ugyancsak milliók életét követelve,

valamint az ezeket a zsarnokságokat szolgáló, uralmukat alátámasztó felfedezések és technikai újítások. 

A 20. század közepén rémülten szembesült a kontinens saját magával, de akkor már késő volt. Az elpusztult nemzedékeket már nem lehetett életre kelteni, hogy pótolják a demográfiai űrt. Az elpusztított anyagi javakat már nem lehetett újra megszerezni, mert a gazdagság más helyeket keresett magának. Olyan helyeket, ahol nem kellett az üldöztetés, a vagyonfosztás, az állami terror fenyegetésével számolnia. 

A válaszként elindított integrációs folyamat, amelynek egyik elsődleges célja volt, hogy a pusztító nacionalizmus helyett a békés együttműködés reményét teremtse meg, évtizedeken keresztül megtartotta annak legalább az elméleti lehetőségét, hogy Európa az összefogás révén a világ egyik vezető hatalma lesz.

Az utóbbi évek európai belpolitikai fejleményei azonban, úgy tűnik, megcáfolják az optimistákat.

Partnerség helyett leckéztetés, össz­hang helyett széthúzás, kölcsönös tisztelet helyett kioktatás. Az Európai Bizottság ma – szerződéses küldetésével ellentétben – nem az európai integrációban részt vevő tagállamok közötti együttműködés önzetlen szervezője és motorja, hanem saját magát civilizátornak beállító őrmester. Erre a tagállamok természetes reakciója az újjáéledő nacionalizmus, amely az egész földrészt a 20. századba vezeti vissza. 

Egyre több adat sugallja: fogy a remény, hogy megelőzhető Európa múzeummá válása.

A világ statisztikáinak élmezőnyéből lassan kikopunk, a nagyhatalmak sajnálkozva emlékeznek meg rólunk. 

Ha már így van, és már stratégiánk sincs ellene, akkor sem mindegy azonban, hogy a 19. vagy a 20. század múzeuma leszünk.

A szerző közigazgatási és területfejlesztési miniszter

(Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád)

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. február 03. 15:46
A legjobb meg az hogy az EUban Magyarorszagot az utolso helyre kormanyzo fidesz allampart sotlan, semmirevalo katonaja sivalkodik a magas dolgokrol Aki legalapvetobb feladatat, a magyaroknak jaro kozponti penz lefejeset is keptelen elintezni
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. február 03. 15:25
A nagyvárosokban is a Fidesz fog győzni. Az ellenzék ugyanazzal a programmal állt elő amivel 4 éve megbukott. 2022-ben a baloldali összefogás propagandájában az szerepelt, hogy hatalomra jutásuk esetén azonnal megszüntetik az orosz gáz és olaj importját, Paks II-t nem építik meg és Paks I-et azonnal leállítják. A rezsicsökkentést és az ártámogatást eltörlik. Lebontják a kerítést és eltörlik a gyermekvédelmi törvényt. Támogatják a háborút és a migránsokat. Ha ez megvalósul, akkor Magyarország már rég tönkre ment volna. Ez a felelőtlen politizálás! Volt, aki ezekre a hülyékre szavazott.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!