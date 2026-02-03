Navracsics Tibor: Igazuk van a kritikusainknak – Európa lassan tényleg múzeummá válik

A mai napig rendületlenül valljuk ez időszak mély hitét a világ racionalitásával, a technikai fejlődéssel és annak jótékonynak tartott hatásával, a – létező vagy nem létező – társadalmi haladással kapcsolatban.

Úgy tűnik tehát, igazuk van kritikusainknak. Európa lassan valóban múzeummá válik. A 19. század múzeumává. Erősíti ezt az érzést a fájdalmas tanulság, amikor a földrész megpróbálta a 20. századot a hasznára fordítani. Amikor úgy érezte, meg tudja haladni a 19. század közéleti, technikai, műveltségi, civilizációs szintjét.

Az eredmény: két világháború több millió áldozattal, három totális ideológia és a belőlük született szörnyállamok, ugyancsak milliók életét követelve,

valamint az ezeket a zsarnokságokat szolgáló, uralmukat alátámasztó felfedezések és technikai újítások.

A 20. század közepén rémülten szembesült a kontinens saját magával, de akkor már késő volt. Az elpusztult nemzedékeket már nem lehetett életre kelteni, hogy pótolják a demográfiai űrt. Az elpusztított anyagi javakat már nem lehetett újra megszerezni, mert a gazdagság más helyeket keresett magának. Olyan helyeket, ahol nem kellett az üldöztetés, a vagyonfosztás, az állami terror fenyegetésével számolnia.