Magyarország utcahosszal előzi az uniós átlagot: rengeteg külföldi kíváncsi hazánk sikerére

A hazai kulturális intézmények népszerűsége töretlen.

A színház- és múzeumlátogatások száma a koronavírus-járvány óta folyamatosan emelkedik, és a KSH 2024-es adatai szerint a múzeumi látogatások ezer lakosra vetített aránya az elmúlt évtizedek egyik legmagasabb szintjén áll.

Ez különösen kedvező annak fényében, hogy nemzetközi összehasonlításban több országban – például Franciaországban, Hollandiában vagy az Egyesült Királyságban – stagnálás vagy visszaesés tapasztalható a múzeumlátogatások számában.

A Szépművészeti Múzeum 2023-ban bekerült a világ 100 leglátogatottabb múzeuma közé, több nagyszabású kiállításának köszönhetően. Az elmúlt évek legsikeresebb tárlatai közé tartozott többek között a Bosch-, a Csontváry- és a Renoir-kiállítás, valamint a 2024–2025-ös Munkácsy-tárlat is, amely több mint 200 ezer látogatót vonzott.