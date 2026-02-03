Ez itt a Komló szálló – mutatja beszélgetőpartnerének Gyula várostérképén Krasznahorkai László egy portréfilmben, majd a térkép mellé kiterített ugyanolyan térképre mutatva megismétli: ez itt pedig a Komló szálló. Aztán megismétli ugyanezt még néhány más nevezetes gyulai helyszínnel kapcsolatban is.

Az ember hajlamos lehet először nem érteni, hogy mi is történik itt. A Krasznahorkai műveit és világlátását némiképp ismerők számára azonban hamar világossá válik, miről lehet szó. Arról, hogy az író azt mutatja az őt kérdezőnek, hogy van a „valóságos” város, Gyula, és van az a Gyula, amely csak az író képzeletében létezik, és amely nem azonos a valóságos Gyulával. Ez a jelenet A báró hazatér című portréfilmből azonnal eszembe jutott, amikor a minap elsétáltam az említett szálloda előtt. Erről pedig eszembe jutott az is, hogy az a kisváros, ahol felnőttem, hogyan él az én képzeletemben, és ahhoz képest milyen az úgynevezett valóságban.