A haza a magasban

S a hihetetlen mennyiségű templomfelújítás, az Országház körüli méltatlan állapotok felszámolása és egy szellős, barátságos tér kialakítása, vagy épp a Zugligeti Lóvasút épületének renoválása mind-mind épített örökségünk gondos megóvása.

Közben: a magyar filmművészet új aranykorába lépett: Nemes Jeles László a Saul fiával, Deák Kristóf pedig a Mindenki című alkotásával hozta el az Oscar-díjat. Enyedi Ildikó káprázatos finomságú filmjei, ha kevesebb nézőhöz is jutnak el, éppoly fontosak, mint a Bán Mór könyvéből készült és átütő közönségsikert hozó Hunyadi. Krasznahorkai László Nobel-díja vagy Nádas Péter munkái nemzetközi figyelmet keltenek, de a fiatalabb nemzedékek is remekműveket írtak az elmúlt években, amit persze tekinthetünk szerencsés egybeesésnek csupán, de feltétlen öröm. Személyes kedvencem Darvasi László Neandervölgyije mellett Barnás Ferenc új regénye, avagy épp az úttörő nemzedék remek prózái: Czakó Zsófia, Mécs Anna munkái.

Csoóri Sándortól tudjuk:

Egy nemzetet nemcsak a határai, hanem az emlékei és a kultúrája tartanak össze. Aki a kultúrát félti, a nemzetet félti.”

Ez a féltés, ez a gondoskodás végig jelen volt az elmúlt tizenöt esztendőben. A keretek erősek, de a tartalmat nekünk, ma élő magyaroknak kell hozzátennünk. A közös identitásképző erő, megmaradásunk támasza és örömforrás a megannyi kulturális érték, ami létrejött. Kurtág György operájától a FrenÁK társulat CrAzy_RunnErs előadásáig. S mindaz, ami bizonyosan ezekben a percekben is készül.