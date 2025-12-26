Ft
Ft
4°C
-2°C
Ft
Ft
4°C
-2°C
12. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Buzsik Borka Szoboszlai Dominik karácsony

Záporoztak a lájkok – így telt a karácsony Szoboszlaiéknál és a többi magyar sportolónál (FOTÓK)

2025. december 26. 12:20

A közösségi médiában megosztott bejegyzésekből a szurkolók is bepillantást nyerhetnek, hogy a magyar sportolóknál hogyan telt, telik a karácsony.

2025. december 26. 12:20
null

Karácsony alkalmából több magyar sportoló is megosztotta a közösségi oldalán, hogy nála, az ő családjában hogyan telnek az ünnepek. Ez alól nem volt kivétel a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik sem, akinek a mostani az első karácsonya házastársként Buzsik Borkával és az idén született kislányukkal.

Ezt is ajánljuk a témában

Eljött az évnek ez az időszaka, boldog karácsonyt!

– írta az Instagramon Szoboszlai, akinek a bejegyzését már több mint 300 ezren lájkolták, köztük jelenlegi és volt válogatott csapattársak, mint Bolla Bendegúz, Schäfer András, Tóth Alex, Gulácsi Péter és Szalai Ádám.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

 

„Karácsonyi angyalkánk” – posztolta Buzsik Borka, a fotókon pedig a kezében tartja négy hónapos kisbabáját.

 

Szoboszlaiékon kívül – többek között – a kardvívó Szűcs Luca, a kosárlabdázó Hanga Ádám, a vízilabdázó Gurisatti Gréta, a teniszező Babos Tímea és a tornász Székely Zója is közzétett egy képet a karácsonyfa mellől, ezeket a fotókat az M4 Sport gyűjtötte egy csokorba.

 

Szoboszlai csapatának, a Liverpoolnak egyébként szombaton már ismét bajnoki mérkőzése lesz, a sereghajtó Wolverhamptont fogadja az Anfielden, de ezen a találkozón a magyar középpályás sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!