Záporoztak a lájkok – így telt a karácsony Szoboszlaiéknál és a többi magyar sportolónál (FOTÓK)

Karácsony alkalmából több magyar sportoló is megosztotta a közösségi oldalán, hogy nála, az ő családjában hogyan telnek az ünnepek. Ez alól nem volt kivétel a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik sem, akinek a mostani az első karácsonya házastársként Buzsik Borkával és az idén született kislányukkal.