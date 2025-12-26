Záporoztak a lájkok – így telt a karácsony Szoboszlaiéknál és a többi magyar sportolónál (FOTÓK)

„Igazi luxus” – kielemezték Szoboszlaiék karácsonyát
Fehér mackó jelzi a fán a család bővülését.
A közösségi médiában megosztott bejegyzésekből a szurkolók is bepillantást nyerhetnek, hogy a magyar sportolóknál hogyan telt, telik a karácsony.
Karácsony alkalmából több magyar sportoló is megosztotta a közösségi oldalán, hogy nála, az ő családjában hogyan telnek az ünnepek. Ez alól nem volt kivétel a Liverpoolban futballozó Szoboszlai Dominik sem, akinek a mostani az első karácsonya házastársként Buzsik Borkával és az idén született kislányukkal.
Eljött az évnek ez az időszaka, boldog karácsonyt!
– írta az Instagramon Szoboszlai, akinek a bejegyzését már több mint 300 ezren lájkolták, köztük jelenlegi és volt válogatott csapattársak, mint Bolla Bendegúz, Schäfer András, Tóth Alex, Gulácsi Péter és Szalai Ádám.
„Karácsonyi angyalkánk” – posztolta Buzsik Borka, a fotókon pedig a kezében tartja négy hónapos kisbabáját.
Szoboszlaiékon kívül – többek között – a kardvívó Szűcs Luca, a kosárlabdázó Hanga Ádám, a vízilabdázó Gurisatti Gréta, a teniszező Babos Tímea és a tornász Székely Zója is közzétett egy képet a karácsonyfa mellől, ezeket a fotókat az M4 Sport gyűjtötte egy csokorba.
Szoboszlai csapatának, a Liverpoolnak egyébként szombaton már ismét bajnoki mérkőzése lesz, a sereghajtó Wolverhamptont fogadja az Anfielden, de ezen a találkozón a magyar középpályás sárga lapos eltiltás miatt nem léphet pályára.
Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP