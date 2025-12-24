„Igazi luxus” – kielemezték Szoboszlaiék karácsonyát

a díszeket egy prémium karácsonyi üzletben válogathatta össze a család, a kosárba pedig ott landolt a Christian Dior-divatház exkluzív karácsonyfadísz-kollekciója is, amely 450 euró körüli áron mozog, azaz jelenleg nagyjából 175 ezer forintba kerül – mindezt négy díszért.”

A Feol cikke úgy zárul, hogy a legszebb talán mégsem a dekoráció a Szoboszlai család számára, hiszen ez az első alkalom, hogy kislányukkal együtt hármasban töltik a karácsonyi ünnepeket, amelyet egy fehér mackó formáz meg a fán, a hasára írva, hogy 2025-ben váltak szülővé.

Mint arról beszámoltunk, szombaton kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyert a Liverpool a Tottenham otthonában a Premier League 17. fordulójában. A kezdő tizenegybe jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni mérkőzést, amelynek hajrájában előbbi sárga lapot kapott, így ki kell hagynia a ligautolsó Wolves elleni szombati bajnokit. Azt egyelőre nem tudni, Kerkez pályán lesz-e a kezdő sípszótól a Vörösöknél, elképzelhető, hogy Arne Slot vezetőedző ezúttal a skót Andrew Robertsonnak szavaz majd bizalmat a balhátvéd poszton.

Nyitókép: Paul Ellis / AFP