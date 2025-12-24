„Igazi luxus” – kielemezték Szoboszlaiék karácsonyát

„Legyünk őszinték, nem lesz rá szükség” – Szoboszlait siratják Liverpoolban
Hemzsegtek a különböző vérmérsékletű hozzászólások.
Nincs túlzó csillogás vagy harsány színek, luxus azonban igen, a Christian Dior-divatház exkluzív karácsonyfadísz-kollekciójának köszönhetően. Szoboszlai Dominikék először ünnepelnek hármasban.
Különleges karácsonya lesz Szoboszlai Dominiknak. A hússzoros angol bajnok magyar válogatott labdarúgója immár édesapaként várhatja az ünnepeket. Felesége, Buzsik Borka közösségi médiás tartalmaiból pedig az is kiderül, hogy zajlik a készülődés. Az egyik, 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban a karácsonyfájukról is megosztott egy fotót, ami a szemfüleseknek elég volt ahhoz, hogy kielemezzék a részleteket.
A Fejér Megyei Hírportál, a Feol.hu szerint „a gyönyörű nordmann fenyő modern, skandináv trendeket követő letisztult, visszafogott és elegáns díszítést kapott – nincs túlzó csillogás vagy harsány színek, luxus azonban igen. Mint írják,
a díszeket egy prémium karácsonyi üzletben válogathatta össze a család, a kosárba pedig ott landolt a Christian Dior-divatház exkluzív karácsonyfadísz-kollekciója is, amely 450 euró körüli áron mozog, azaz jelenleg nagyjából 175 ezer forintba kerül – mindezt négy díszért.”
A Feol cikke úgy zárul, hogy a legszebb talán mégsem a dekoráció a Szoboszlai család számára, hiszen ez az első alkalom, hogy kislányukkal együtt hármasban töltik a karácsonyi ünnepeket, amelyet egy fehér mackó formáz meg a fán, a hasára írva, hogy 2025-ben váltak szülővé.
Mint arról beszámoltunk, szombaton kettős emberelőnyben végül egyetlen góllal, 2–1-re nyert a Liverpool a Tottenham otthonában a Premier League 17. fordulójában. A kezdő tizenegybe jelölt Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a londoni mérkőzést, amelynek hajrájában előbbi sárga lapot kapott, így ki kell hagynia a ligautolsó Wolves elleni szombati bajnokit. Azt egyelőre nem tudni, Kerkez pályán lesz-e a kezdő sípszótól a Vörösöknél, elképzelhető, hogy Arne Slot vezetőedző ezúttal a skót Andrew Robertsonnak szavaz majd bizalmat a balhátvéd poszton.
Nyitókép: Paul Ellis / AFP