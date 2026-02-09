Ft
Baranya vármegye megyei foci Dávod Szabadszentkirály rendőrség

Tömegverekedés a focimeccsen: megtaposták egy 15 éves fiú gerincét

2026. február 09. 15:06

Botrányba fulladt vasárnap egy megyei edzőmérkőzés. Egy 15 éves fiút gerincsérülés gyanújával kórházba kellett szállítani.

2026. február 09. 15:06
null

Súlyos incidens árnyékolta be a vasárnap kora délután rendezett Szabadszentkirály–Dávod felkészülési mérkőzést a szentlőrinci műfüves pályán – számolt be róla az Infostart a bama.hu vármegyei portálra hivatkozva. A barátságosnak induló találkozó az első félidő végén fordult erőszakba, amikor egy durva szabálytalanság után tömegverekedés tört ki a játéktéren.

A beszámoló szerint a feszültség akkor hágott a tetőfokára, amikor 

a szabadszentkirályiak egyik rutinos játékosa egy szabálytalanságot követően a földön fekvő, mindössze 15 éves dávodi labdarúgó gerincére taposott.

A jelenetet követő lökdösődés és ütlegelés közepette a vétkes sportoló az öltözőbe rohant, bezárkózott, és csak a nem sokkal később kiérkező rendőröknek nyitott ajtót.

A helyszínre riasztott mentők hosszú percekig ápolták a fiatal labdarúgót, akit gerincsérülés gyanújával, de stabil állapotban szállítottak kórházba.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben 

rendőrségi hatáskörbe tartozó jogsértés végül nem történt, mert a szülők nem tettek feljelentést.

Az elkövetőre várhatóan súlyos büntetés vár: mivel a bántalmazás a játéktéren belül történt, az MLSZ fegyelmi bizottsága dönthet a sorsáról, ami akár a labdarúgástól való végleges eltiltást is jelentheti. A mérkőzés az eset után folytatódott, és további probléma nélkül befejeződött.

Nyitókép: bama.hu

 

