Tragédiába fulladt az igazoltatás: kézigránátot dobott a sorozó tisztek közé az ukrán férfi

Súlyos támadás történt az ukrajnai Cserkasziban a toborzó központ (TCK) munkatársai, valamint rendőrök ellen – közölte a Strana a Cserkaszi Megyei Rendőrség közleményére hivatkozva.

A hatóságok tájékoztatása szerint február 9-én egy férfi megtagadta a katonai nyilvántartással kapcsolatos okmányok bemutatását.