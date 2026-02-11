Ft
02. 11.
szerda

Tragédiába fulladt az igazoltatás: kézigránátot dobott a sorozó tisztek közé az ukrán férfi

2026. február 11. 01:03

A férfi az igazoltatás során kézigránátot dobott a katonák és a rendfenntartók irányába.

2026. február 11. 01:03
null

Súlyos támadás történt az ukrajnai Cserkasziban a toborzó központ (TCK) munkatársai, valamint rendőrök ellen – közölte a Strana a Cserkaszi Megyei Rendőrség közleményére hivatkozva.

A hatóságok tájékoztatása szerint február 9-én egy férfi megtagadta a katonai nyilvántartással kapcsolatos okmányok bemutatását.

A férfi az igazoltatás során agresszívan viselkedett, majd kézigránátot dobott a katonák és a rendfenntartók irányába.

Az eldobott eszköz fel is robbant. A támadásban érintett hatósági személyek állapotáról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.

A helyszínen a rendőrség különleges rendeltetésű egységének közreműködésével elfogták az elkövetőt, aki egy 55 éves helyi lakos. Az ügyben több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, köztük előre kitervelt emberölés kísérlete, valamint rendvédelmi dolgozó és katonai szolgálatot teljesítő személy életére irányuló támadás miatt.

A jogszabályok értelmében a gyanúsítottat 9-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytiglani börtönbüntetés is fenyegetheti.

A nyitókép illusztráció: Roman PILIPEY / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

sargalettaparadicsomnempiros
2026. február 11. 01:49
A fideszben a kormánytisztviselők szoktak éles gránátokkal dobálózni. Amíg valamelyiknek le nem tépi a karját.
alenka
2026. február 11. 01:19
Harcias pasi, biztosan nemcsak ukiiiikiiikriiiijniii vér csörgedezik az ereiben. Nem banderista náci geci. Remélem, életben marad és ösztönzi a többi menekülőt is!
sersem
2026. február 11. 01:18
Ez tényleg egy igazi tragédia. A mandi úgy siratja ezeket, mint ahogy egy ÁVH-s kurva anyja siratta a blankolt faszú kicsi hóhér gyermekét, akit felhúztak egy fára 56-ban.
