Tragédiába fulladt az igazoltatás: kézigránátot dobott a sorozó tisztek közé az ukrán férfi

Zelenszkij retteghet a tavasztól: százezres offenzívát indíthat Putyin
Súlyos támadás történt az ukrajnai Cserkasziban a toborzó központ (TCK) munkatársai, valamint rendőrök ellen – közölte a Strana a Cserkaszi Megyei Rendőrség közleményére hivatkozva.
A hatóságok tájékoztatása szerint február 9-én egy férfi megtagadta a katonai nyilvántartással kapcsolatos okmányok bemutatását.
Az eldobott eszköz fel is robbant. A támadásban érintett hatósági személyek állapotáról a rendőrség egyelőre nem közölt részleteket.
A helyszínen a rendőrség különleges rendeltetésű egységének közreműködésével elfogták az elkövetőt, aki egy 55 éves helyi lakos. Az ügyben több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, köztük előre kitervelt emberölés kísérlete, valamint rendvédelmi dolgozó és katonai szolgálatot teljesítő személy életére irányuló támadás miatt.
A jogszabályok értelmében a gyanúsítottat 9-től 15 évig terjedő szabadságvesztés, de akár életfogytiglani börtönbüntetés is fenyegetheti.
A nyitókép illusztráció: Roman PILIPEY / AFP
