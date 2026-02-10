Ft
háború Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij energiaellátás Szijjártó Péter Orbán Viktor

Eddig szórakozhatott Magyarországgal Zelenszkij: ezt már nem fogja megengedni neki Szijjártó

2026. február 10. 16:17

Elismerte a külügyminiszter is, hogy Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk.

2026. február 10. 16:17
null

Ukrajna alá akarja ásni Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát és szuverenitását, így jelenleg a mi ellenségünk, a kormány azonban nem fogja engedni, hogy veszélybe kerüljön az ország biztonságos működése – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság Órája című műsorban kifejtette, hogy

a „Brüsszel-Kijev koalíció” egyértelműen kormányváltást akar elérni hazánkban, és jelöltjük a Tisza Párt,

mivel tudják, hogy hatalomra kerülésük esetén teljesítenék az elvárásaikat, szemben a jelenlegi szuverén nemzeti vezetéssel.

„Ugye az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy Magyarország számára káros, a magyar szuverenitást és energiabiztonságot, s ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak” – vélekedett.

Erre pedig példaként hozta fel az orosz kőolaj és földgáz importjának betiltását vagy az orosz nukleáris iparral szembeni szankciókat.

Aki Magyarország biztonságos működését, Magyarország energiabiztonságát, Magyarország szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben.

Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk, és Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük” – szögezte le.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

