Eddig szórakozhatott Magyarországgal Zelenszkij: ezt már nem fogja megengedni neki Szijjártó

„Ugye az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy Magyarország számára káros, a magyar szuverenitást és energiabiztonságot, s ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak” – vélekedett.

Erre pedig példaként hozta fel az orosz kőolaj és földgáz importjának betiltását vagy az orosz nukleáris iparral szembeni szankciókat.

Aki Magyarország biztonságos működését, Magyarország energiabiztonságát, Magyarország szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben.

Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk, és Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük” – szögezte le.