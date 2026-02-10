Makszim Kamenjecki, a kijevi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének professzora szerint az ukrán fővárosban extrém nehéz körülmények között élnek az emberek, de a lakosság 60-70 százaléka továbbra sem hajlandó engedményeket tenni Oroszországnak – írja a horvát Index.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint Ukrajna Magyarország ellensége, Kamenjecki történelmi komplexusokra vezeti vissza, amelyeket Orbán politikai haszonszerzésre használ fel.

Valószínűleg az ukrán professzor nem hallgatta végig a magyar miniszterelnököt, aki azért fogalmazott így, mert Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

A professzor hangsúlyozta: bár Abu-Dzabiban részleges eredmények születtek a fogolycserék terén, a területi kérdésekben nincs előrelépés.