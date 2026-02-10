Futótűzként terjed a magyarellenesség az ukrán médiában: egyesek már Orbán Viktorra vadásznának
Tombol a gyűlölet Ukrajnában, sokan tűkön ülve várják a magyar választást.
Ilyet nem tanítanak a kijevi egyetemeken.
Makszim Kamenjecki, a kijevi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének professzora szerint az ukrán fővárosban extrém nehéz körülmények között élnek az emberek, de a lakosság 60-70 százaléka továbbra sem hajlandó engedményeket tenni Oroszországnak – írja a horvát Index.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint Ukrajna Magyarország ellensége, Kamenjecki történelmi komplexusokra vezeti vissza, amelyeket Orbán politikai haszonszerzésre használ fel.
Valószínűleg az ukrán professzor nem hallgatta végig a magyar miniszterelnököt, aki azért fogalmazott így, mert Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról.
A professzor hangsúlyozta: bár Abu-Dzabiban részleges eredmények születtek a fogolycserék terén, a területi kérdésekben nincs előrelépés.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Leon Neal / POOL / AFP
Fokozódik a feszültség.
Már a törvény szövege is elérhető.
Pengeélen táncol Európa.