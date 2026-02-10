Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor Európai Unió

Ez már meghaladta az ukrán professzor képességeit: nem bírta értelmezni Orbán szavait

2026. február 10. 12:10

Ilyet nem tanítanak a kijevi egyetemeken.

2026. február 10. 12:10
null

Makszim Kamenjecki, a kijevi Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének professzora szerint az ukrán fővárosban extrém nehéz körülmények között élnek az emberek, de a lakosság 60-70 százaléka továbbra sem hajlandó engedményeket tenni Oroszországnak – írja a horvát Index.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kijelentését, miszerint Ukrajna Magyarország ellensége, Kamenjecki történelmi komplexusokra vezeti vissza, amelyeket Orbán politikai haszonszerzésre használ fel.

Valószínűleg az ukrán professzor nem hallgatta végig a magyar miniszterelnököt, aki azért fogalmazott így, mert Ukrajna azt követeli Brüsszeltől, hogy válassza le Magyarországot az olcsó orosz energiáról.

A professzor hangsúlyozta: bár Abu-Dzabiban részleges eredmények születtek a fogolycserék terén, a területi kérdésekben nincs előrelépés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Leon Neal / POOL / AFP

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. február 10. 12:30
EU kaputt...
Válasz erre
0
0
egyszeri
2026. február 10. 12:29
"de a lakosság 60-70 százaléka továbbra sem hajlandó engedményeket tenni Oroszországnak" Ezt meg honnan tudja a nagyokos? Melyik ujjából szopta ki?
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. február 10. 12:29
ukrán náci patkány meg az értelmezés? Mondjuk annyi, hogy felismeri a vödörben a disznócsávát... aztán örüljön, ha 2 hetente egyszer lefürödhet hideg vízben.
Válasz erre
0
0
luisbathhelena
•••
2026. február 10. 12:23 Szerkesztve
Ha IGAZ a felmérés, és a lakosság 60-70 %-a támogatja a további háborút, akkor még nem fáradtak ki eléggé. Ha meg támogatja, miért nincs elég önkéntes? Mi a gond a kényszersorozással? Vagy ott is úgy van, hogy a szomszéd fia az menjen de az enyém ne? És a felmérésben benne van a Monaco hadtest véleménye is?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!