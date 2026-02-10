Ft
kiállás büszkeség Premier League

Az ideológia szolgálatában: szakértő bizonyítja, mekkora üzlet az LMBTQ a Premier League-ben

2026. február 10. 13:21

Új lendületet vett Angliában az LMBTQ-lobbi. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Premier League ezúttal is a szivárványos kezdeményezés élére állt.

2026. február 10. 13:21
null
Szabó Péter

Mint arról beszámoltunk, az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) januárban jelentette be, hogy szakít a korábbi gyakorlattal és lezárja a tizenkét idényen át tartó együttműködését a Stonewall Rainbow Laces kampánnyal. A szigetországi klubok csapatkapitányainak többé nem kell szivárványos karszalagot vagy szivárványos bemelegítő felsőt viselniük – ehelyett a liga egy Pride-meccslabda bevezetését szorgalmazza.

premier league
Új kampányt indít a Premier League: vége a szivárványos karszalagok korszakának / Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

Az előző idényben az Ipswich Town muszlim csapatkapitánya, Sam Morsy hiába tagadta meg a szivárványszínű karszalag viselését, nem kapott figyelmeztetést – vagyis az FA tökéletesen megvalósította a kettős mérce fogalmát.

A PL végül újragondolta az LMBTQ népszerűsítésének lehetőségeit és úgy döntött, új programot vezet be „With Pride” néven, amely még az aktuális, háromnaposra nyújtott hétközi fordulóban is dübörög majd az élvonalbeli mérkőzéseken. A szurkolók

  • a közösségi média és
  • a televízió képernyői mellett
  • a stadionokban is találkozhatnak

a grafikákkal LED-reklámokon, illetve a különböző labdatartó és információs táblákon, kiegészítőkön. Mint írják,

klubjaik és szurkolóik támogatásán kívül elkötelezettek az LMBTQ+ iskolákba, közösségi környezetben és akadémiákba való beilleszkedéssel kapcsolatos oktatás mellett.”

A kezdeményezés elindításának alkalmából a Premier League összefogott Európa legrégebben működő LMBTQ+ -kiadványával, a Gay Times-szal, hogy húsz különböző LMBTQ+ -közösségbeli futballrajongót is megszólaltasson a csapatok mezében, szimbolikusan azok képviseletében.

Az ideológia szolgálatába állt a PL

Hosszú évekre nyúlik vissza Angliában a különböző ideológiák melletti nyilvános kiállás – azt kérdeztük szakértőnktől, mi állhat az új kampány mögött és miért tartják ennyire fontosnak a szigetországban, hogy feltétlenül belekeverjék a sportba. Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint az angolszász kultúrára már régóta jellemző, hogy feláldozza a sport semlegességét valamely ideológia oltárán.

„Akármennyire hihetetlen, de ez az új kampány valójában kevésbé tolakodó, mint a korábbiak; visszalépést jelent a legszektásabb szivárványaktivisták számára. Amikor 2014-ben a Premier League partnerségre lépett a Stonewall-lal, az Egyesült Királyság legnagyobb szivárványszövetségével, egy közös kampánnyal ösztönözte, illetve inkább kényszerítette a sportolókat a szivárványos cipőfűzők és karszalagok viselésére bizonyos mérkőzéseken – olyan tárgyak reklámozására, amelyeket a Stonewall adott el. Ez évekig így volt, de

időközben a Stonewall radikálisabb lett, mint valaha.

A genderideológia támogatásába a gyermekek ügyét is belekeverte, és óriási hatalomra tett szert. Az elmúlt években megszaporodó tiltakozások hatására a Premier League úgy döntött, hogy befejezi az együttműködést a Stonewall-lal, és kevésbé autoriter és tolakodó módon népszerűsíti a »sokszínűséget«” – kezdte Rodrigo Ballester, majd így folytatta:

„A közelmúltban nem sokat változott a szivárványideológia: általánosan jelen van és legalább egy évtizede gyarmatosító a sportban, pedig a futballban különösen nem szabadna teret engedni a politikának. Úgy tűnik, ez a szabály az Egyesült Királyságban nem érvényes.

Ne feledjük, hogy néhány éve az angol válogatott azzal kezdte a mérkőzéseit, hogy letérdelt George Floydra emlékezve.

A Premier League, akárcsak az NBA vagy az NFL, nem mentes attól az angolszász tendenciától, hogy feláldozza a sport semlegességét az ideológia oltárán, különösen az ideológia szolgálatában” – hangsúlyozta a szakember.

Nagy kérdés, hogy mi motiválja a világ legdinamikusabb, legnézettebb és legnépszerűbb bajnokságának irányítóit az újabb és újabb LMBTQ-kampányokra.

„Létezik egy totalitárius reflex, ahogy Hannah Arent leírja: egyetlen terület sem menekülhet a domináns ideológia elől, amely a mindennapi élet minden aspektusát lefedi, vakfoltok nélkül.

Prózaibb nézőpontból nézve egyértelmű, hogy egy olyan sportóriás, mint a Premier League és a hozzá kapcsolódó szervezetek jelentős profitot termelnek.

Ezek az anyagi szempontok sem másodlagosak, de ami még látványosabb, az összes nyilvános tér gyarmatosítása a polgárok agymosása érdekében” – fogalmazott Rodrigo Ballester.

Fotó: X

