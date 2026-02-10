Az ideológia szolgálatában: szakértő bizonyítja, mekkora üzlet az LMBTQ a Premier League-ben

Hosszú évekre nyúlik vissza Angliában a különböző ideológiák melletti nyilvános kiállás – azt kérdeztük szakértőnktől, mi állhat az új kampány mögött és miért tartják ennyire fontosnak a szigetországban, hogy feltétlenül belekeverjék a sportba. Rodrigo Ballester, az MCC Európai Tanulmányok Műhelyének vezetője szerint az angolszász kultúrára már régóta jellemző, hogy feláldozza a sport semlegességét valamely ideológia oltárán.

„Akármennyire hihetetlen, de ez az új kampány valójában kevésbé tolakodó, mint a korábbiak; visszalépést jelent a legszektásabb szivárványaktivisták számára. Amikor 2014-ben a Premier League partnerségre lépett a Stonewall-lal, az Egyesült Királyság legnagyobb szivárványszövetségével, egy közös kampánnyal ösztönözte, illetve inkább kényszerítette a sportolókat a szivárványos cipőfűzők és karszalagok viselésére bizonyos mérkőzéseken – olyan tárgyak reklámozására, amelyeket a Stonewall adott el. Ez évekig így volt, de

időközben a Stonewall radikálisabb lett, mint valaha.

A genderideológia támogatásába a gyermekek ügyét is belekeverte, és óriási hatalomra tett szert. Az elmúlt években megszaporodó tiltakozások hatására a Premier League úgy döntött, hogy befejezi az együttműködést a Stonewall-lal, és kevésbé autoriter és tolakodó módon népszerűsíti a »sokszínűséget«” – kezdte Rodrigo Ballester, majd így folytatta:

„A közelmúltban nem sokat változott a szivárványideológia: általánosan jelen van és legalább egy évtizede gyarmatosító a sportban, pedig a futballban különösen nem szabadna teret engedni a politikának. Úgy tűnik, ez a szabály az Egyesült Királyságban nem érvényes.