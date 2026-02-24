Ft
Tottenham Hotspur FC Robbie Keane Ferencváros Premier League FTC

Megtalálták az angolok Robbie Keane új klubját, már a kezdőcsapatát is kihirdették

2026. február 24. 18:34

Az egyik angol portál eljátszadozott a gondolattal, hogyan nézne ki egy történelmi kiesés utáni, másodosztályban induló Tottenham. Szerintük a Spurs ez esetben Robbie Keane-nel a kispadján, az ír mester 3–5–2-es felállásával vághatna neki a visszajutásnak.

2026. február 24. 18:34
null

Manapság már jóformán hétről hétre szóba hozzák valamelyik Premier League-csapattal az FTC vezetőedzőjét, Robbie Keane-t – a Tottenham után legutóbb a Crystal Palace-szal is összeboronálták a szigetországban. Jelenleg ott tartunk, hogy hiába a decemberi, ferencvárosi szerződéshosszabbítás, Nagy-Britanniában szinte készpénznek veszik, hogy az ír szakember a következő idényben már valamelyik patinás angol együttest irányítja majd. 

Robbie Keane
Robbie Keane jövőre már londoni gyepen zsonglőrködhet? (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Robbie Keane Tottenhamje

A változatosság kedvéért most megint a szenvedő Spurs került a képbe, hiszen a londoniak Thomas Frank menesztése után egyelőre csak az idény végéig nevezték ki az ideiglenes utódot, Igor Tudort (a horvát tréner debütálása kimondottan pocsékra sikerült, a Tottenham a hétvégén tükörsima 4–1-re bukta el az ősi rivális Arsenal elleni észak-londoni derbit). A TEAMtalk eljátszadozott a sokáig elképzelhetetlennek tartott gondolattal, hogy minekutána a Spurs 2026-ban változatlanul nyeretlen, és 

már csak 4 pontra van a kiesőzónától a 16. helyen,

mi történne akkor, ha a szebb napokat megélt Európa Liga-címvédő története során először tényleg kiesne a PL-ből, s a következő idényt már csak a másodosztályban kezdené. 

A portál erre az eshetőségre egy Keane-nel a kispadon felálló Tottenhamet vizionált, és már a Championship-kezdőcsapatot is részletesen felvázolta – természetesen az ír által a fradinál is favorizált 3–5–2-es hadrendben...

Egy elképzelt Tottenham Hotspur Championship-kezdőcsapat, Robbie Keane-nel a kispadon (Fotó: TEAMtalk)

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

 

* * * 

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

