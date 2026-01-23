Ft
szoboszlai premier league lgbtq +

Agyunkat eldobjuk: Pride-tematikájú labdával játszhatnak Szoboszlaiék a Premier League-ben

2026. január 23. 18:49

Új LGBTQ+ elfogadást célzó kezdeményezést indít az angol bajnokság.

2026. január 23. 18:49
null

A Premier League bejelentette, hogy jövő hónapban új, LMBTQ+ elfogadást célzó kezdeményezést indít, amely szemléletváltást jelez a férfi labdarúgásban alkalmazott látható támogatási formák terén – számolt be róla a versus. A liga ezzel lezárja a Stonewall Rainbow Laces kampánnyal fennálló, tizenkét idényen át tartó együttműködését, és egy új programot vezet be „With Pride” néven.

Az új megközelítés célja, hogy csökkentse az egyéni játékosokra nehezedő nyomást, miközben a felelősséget liga- és klubszintre emeli. Ennek jegyében a futballistáknak a jövőben nem kell szivárványszínű karszalagot, cipőfűzőt vagy bemelegítő felsőt viselniük, reagálva az elmúlt idényekben tapasztalt helyzetekre, amikor egyes játékosok nem kívántak részt venni a látványos Pride-aktivitásokban. A Premier League ehelyett kollektív, mindenki számára egységes szimbólumokban gondolkodik, 

így például felmerült egy Pride-tematikájú meccslabda bevezetése is, amely kizárná az egyéni kivonulás lehetőségét.

A „With Pride” kampány egy kijelölt, február 6. és 13. közötti dupla forduló során zajlik majd, teret adva a stadionon belüli aktivitásoknak és a helyi LMBTQ+ szurkolói csoportokkal való együttműködésnek. 

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

