Ezt sokáig fogják emlegetni: Szoboszlai úgy hozta zavarba a világhírű angol műsorvezetőt, hogy ott sem volt (VIDEÓ)

Gerrard imádja, hogy Szoboszlai nem vett tudomást Szalahról
Ellátta jótanácsokkal.
Még a francia legendának, Thierry Henry-nak is fennakadt a szemöldöke.
Mint ismert, a gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották a szerdai 3–0-ás angol sikerrel zárult Marseille-Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának.
Az angol bajnoki címvédő a magyar válogatott csapatkapitányának szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A magyar játékost később a találkozó legjobbjának választották: a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.
A mérkőzést követően a CBS Sports műsorában a szokásos stúdiócsapat – Kate Scott, Micah Richards, Thierry Henry és Jamie Carragher – elemezte a látottakat, Kate pedig igencsak belegabalyodott a magyar középpályás nevébe.
A vicces jelenet itt megtekinthető:
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP