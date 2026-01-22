Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
liverpool szoboszlai dominik kate scott cbs sports

Ezt sokáig fogják emlegetni: Szoboszlai úgy hozta zavarba a világhírű angol műsorvezetőt, hogy ott sem volt (VIDEÓ)

2026. január 22. 16:40

Még a francia legendának, Thierry Henry-nak is fennakadt a szemöldöke.

2026. január 22. 16:40
null

Mint ismert, a gólt szerző Szoboszlai Dominikot választották a szerdai 3–0-ás angol sikerrel zárult Marseille-Liverpool labdarúgó Bajnokok Ligája-mérkőzés legjobbjának.  

Az angol bajnoki címvédő a magyar válogatott csapatkapitányának szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában: a középpályás a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A magyar játékost később a találkozó legjobbjának választották: a statisztikák szerint a találata mellett kialakított egy helyzetet, 35-ször passzolt sikeresen csapattársaihoz, szerzett hat labdát és minden földi párharcát megnyerte.

A mérkőzést követően a CBS Sports műsorában a szokásos stúdiócsapat – Kate Scott, Micah Richards, Thierry Henry és Jamie Carragher – elemezte a látottakat, Kate pedig igencsak belegabalyodott a magyar középpályás nevébe. 

A vicces jelenet itt megtekinthető

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
petergy
2026. január 22. 17:06
Aranyos történet különösebb szakkommentátori hír nélkül. Hajrá Szoboszlai!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!