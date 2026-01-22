Ez volt Szoboszlai első reakciója, amikor átadták neki a meccs emberének járó díjat (VIDEÓ)

Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok vezető gólját Szoboszlai Dominik lőtte szabadrúgásból, akit az európai szövetség (UEFA) megválasztott a mérkőzés legjobbjának. A magyar futballista ennek jeléül egy kis díjat is kapott a meccs után.

Köszönöm! Végre…

– mondta mosolygósan a jutalom átvételekor Szoboszlai, aki már négy gólnál és három gólpassznál jár a BL mostani kiírásában, de most először kapta meg a meccs emberének járó elismerést.