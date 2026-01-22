Ez volt Szoboszlai első reakciója, amikor átadták neki a meccs emberének járó díjat (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik elárulta: ezért lőtte laposan a szabadrúgást
Kapott egy kis segítséget.
A szabadrúgásgólt lövő magyar játékos díjat kapott a Marseille elleni meccs után. Szoboszlai Dominiket először választották meg a mérkőzés legjobbjának a Bajnokok Ligája jelenlegi kiírásában.
Ahogy arról beszámoltunk, a Liverpool 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok vezető gólját Szoboszlai Dominik lőtte szabadrúgásból, akit az európai szövetség (UEFA) megválasztott a mérkőzés legjobbjának. A magyar futballista ennek jeléül egy kis díjat is kapott a meccs után.
Köszönöm! Végre…
– mondta mosolygósan a jutalom átvételekor Szoboszlai, aki már négy gólnál és három gólpassznál jár a BL mostani kiírásában, de most először kapta meg a meccs emberének járó elismerést.
„Jelentős hatással volt a mérkőzésre, gólt lőtt, helyzeteket alakított ki és szervezte a játékot. Keményen dolgozott a csapatért” – indokolta meg az UEFA technikai bizottsága, hogy miért a magyar futballistát tüntette ki a találkozó legjobbja címmel.
Szoboszlait a Liverpool szurkolói is megszavazták a meccs emberének, bár a klub közösségi csatornáinak kommentszekciójában többen is kifejezték, hogy a csapat másik magyar játékosa, Kerkez Milos talán még honfitársánál is jobban rászolgált volna az elismerésre.
A Liverpool futballistái közül
választották meg a mérkőzés legjobbjának a Bajnokok Ligája jelenlegi évadában. Hozzájuk csatlakozott most Szoboszlai.
A Vörösök jelenleg a negyedik helyen állnak a BL tabelláján, és a ligaszakasz utolsó körében az azeri Qarabagot fogadják majd.
Nyitókép: THIBAUD MORITZ / AFP