Szoboszlai Dominik elárulta: ezért lőtte laposan a szabadrúgást

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok az első félidő hosszabbításában Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerezték meg a vezetést, akit utóbb megválasztották a mérkőzés legjobbjának. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs után elárulta, milyen ötlettől vezérelve döntött úgy, hogy laposan, a sorfal alatt lövi el a labdát.

Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, így is tettem, megpróbáltam, sikerült!

– idézte a Nemzeti Sport a TNT Sportsnak nyilatkozó Szoboszlait. – Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, boldog vagyok, de nem volt könnyű meccs. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, tudjuk, hogy az edzőnk mire képes, ezt most meg is mutattuk, elvittük a három pontot.”