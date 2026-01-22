Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Olympique Marseille Liverpool Bajnokok Ligája Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik elárulta: ezért lőtte laposan a szabadrúgást

2026. január 22. 08:16

A Marseille elleni már a második szabadrúgásgólja volt ebben az idényben. Szoboszlai Dominik elárulta, miért döntött úgy, hogy laposan lövi el a labdát.

2026. január 22. 08:16
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool labdarúgócsapata 3–0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában. Az angolok az első félidő hosszabbításában Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerezték meg a vezetést, akit utóbb megválasztották a mérkőzés legjobbjának. A magyar válogatott csapatkapitánya a meccs után elárulta, milyen ötlettől vezérelve döntött úgy, hogy laposan, a sorfal alatt lövi el a labdát.

Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, így is tettem, megpróbáltam, sikerült!

– idézte a Nemzeti Sport a TNT Sportsnak nyilatkozó Szoboszlait. – Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, boldog vagyok, de nem volt könnyű meccs. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, tudjuk, hogy az edzőnk mire képes, ezt most meg is mutattuk, elvittük a három pontot.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpool immár 13 tétmeccs óta nem kapott ki (hét győzelem és hat döntetlen a mérlege ebben az időszakban), ami a jelenlegi leghosszabb aktív veretlenségi sorozat a topligás klubok között. Szoboszlai szerint jó úton járnak, a döntetlenek számát viszont sokallja.

„Vannak mérkőzések, amelyeket egyszerűen muszáj megnyerned, ha a Liverpoolban játszol, főleg az Anfielden, ilyen szurkolókkal a hátad mögött, ez pedig az utóbbi időben nem mindig sikerült. Fontos, hogy jól játsszunk, de a legfontosabb, hogy meccseket nyerjünk. Dolgozunk a játékunkon, remélhetőleg ez a siker is abban segít, hogy jó úton haladjunk tovább” – mondta.

 

Szoboszlai a Bajnokok Ligája mostani kiírásában az eddigi hét mérkőzésén négy gólt szerzett és három gólpasszt adott, ezzel 

a középpályások között vezeti a kanadai rangsort a Barcelona játékosával, Fermín Lópezzel (5 gól, 2 assiszt) holtversenyben.

A magyar futballista kapcsán további érdekesség, hogy Trent Alexander-Arnold óta ő az első Liverpool-játékos, aki egy idényen belül legalább két gólt is lőtt szabadrúgásból.

Ezt is ajánljuk a témában

A Vörösök jelenleg a negyedik helyen állnak a BL tabelláján, és a ligaszakasz utolsó körében az azeri Qarabagot fogadják majd.

Nyitókép: THIBAUD MORITZ / AFP

