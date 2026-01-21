„Arcátlan Szoboszlai” – Angliában a csodájára járnak az elképesztően pimasz magyar gólnak

Hullámvasútra emlékeztetnek Szoboszlai napjai: az elmúlt két mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is fókuszba került a magyar középpályás, az FA-kupában szerzett bombagólja és az ellenfélnek gólt eredményező labdaeladása után a kihagyott tizenegyesével került a figyelem középpontjába, most azonban ismét megrázta magát. Marseille-ben folytatta a nemzetközi kupasorozatát a Liverpool, ahol kapott gól nélkül nyert három góllal – és ugrott előre a tabella negyedik helyére.

Szoboszlai csodájára járnak

A sikert Szoboszlai alapozta meg az első félidő hosszabbításában szerzett pimasz, lapos szabadrúgásgóljával – nem csoda, ha ismét szuperlatívuszokban szóltak róla a szaklapok. Repkedtek a 8-as, 9-es osztályzatok, mesteri szabadrúgására pedig nehezen találják a jelzőket Angliában.

Liverpool.com: Kerkez 7, Szoboszlai 9

Komoly veszélyt jelentett a középpályáról előretörve, a szünet előtt pedig egy okos szabadrúgással szerzett gólt. Elvégezte a házi feladatát, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Igazán kiemelkedő játékos.