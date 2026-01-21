„Arcátlan Szoboszlai” – Angliában a csodájára járnak az elképesztően pimasz magyar gólnak

Szoboszlai ismét betalált szabadrúgásból – a Liverpool bevette Marseille-t
Szoboszlai Dominik ismét főszereplő volt!
Fölényesen nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai ismét a figyelem középpontjában, azt írják, mindig van egy csodagól a tarsolyában.
Mint arról beszámoltunk, az Olympique Marseille otthonában folytatta a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát az angol Liverpool. Sokan féltették Arne Slot együttesét a francia katlanban, de mint kiderült, alaptalanul. A holland mester két magyar válogatottját, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is a kezdőcsapatba jelölte, illetve az Afrika-kupáról visszatérő Mohamed Szalahnak is bizalmat szavazott. A mérkőzés rendkívül fontos volt az angolok számára, akik 3–0-ás győzelmükkel előre is léptek a tabellán a negyedik helyre – ez már közvetlen nyolcaddöntőbe jutást jelent. A vezetés egy pimasz Szoboszlai-góllal jött össze a Poolnak, ismét főszereplő volt a magyar... A mesteri gól IDE KATTINTVA tekinthető meg!
Hullámvasútra emlékeztetnek Szoboszlai napjai: az elmúlt két mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is fókuszba került a magyar középpályás, az FA-kupában szerzett bombagólja és az ellenfélnek gólt eredményező labdaeladása után a kihagyott tizenegyesével került a figyelem középpontjába, most azonban ismét megrázta magát. Marseille-ben folytatta a nemzetközi kupasorozatát a Liverpool, ahol kapott gól nélkül nyert három góllal – és ugrott előre a tabella negyedik helyére.
A sikert Szoboszlai alapozta meg az első félidő hosszabbításában szerzett pimasz, lapos szabadrúgásgóljával – nem csoda, ha ismét szuperlatívuszokban szóltak róla a szaklapok. Repkedtek a 8-as, 9-es osztályzatok, mesteri szabadrúgására pedig nehezen találják a jelzőket Angliában.
Liverpool.com: Kerkez 7, Szoboszlai 9
Komoly veszélyt jelentett a középpályáról előretörve, a szünet előtt pedig egy okos szabadrúgással szerzett gólt. Elvégezte a házi feladatát, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Igazán kiemelkedő játékos.
Liverpool Echo: Kerkez 8, Szoboszlai 8
Megadta a meccs alaphangját a letámadásaival, és legalább az egyik nagy passzát illett volna gólra váltania Ekitikének. A lapos szabadrúgás egészen arcátlan volt. Uralta a játékot és végig nagylelkű volt.
Goal.com: Kerkez 7, Szoboszlai 8
Csak a szokásos: nagyszerűen vezette a Liverpool letámadását, és két csodálatos helyzetet is kialakított Ekitike számára, miközben a szabadrúgása nevetségesen okos volt. Jutalom egy újabb remek, sokoldalú teljesítményért.
This is Anfield: Kerkez 8, Szoboszlai 9
Okos szabadrúgással szerzett vezetést, miután észrevette, hogy az ellenfél nem védi a sorfal alatti területet.
Jobban játszott, mint a legutóbbi meccseken, ahol önelégültnek és frusztráltnak tűnt. Mindig van egy csodagól a tarsolyában,
ahogy azt a Barnsley ellen is megmutatta. Legalább ezt is alaposan megünnepelte.
Folytatódik az európai labdarúgás elitsorozata.
Fotó: AFP