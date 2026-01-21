Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 22.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Arcátlan Szoboszlai” – Angliában a csodájára járnak az elképesztően pimasz magyar gólnak

2026. január 21. 23:39

Fölényesen nyert a Liverpool a Bajnokok Ligájában. Szoboszlai ismét a figyelem középpontjában, azt írják, mindig van egy csodagól a tarsolyában.

2026. január 21. 23:39
null

Mint arról beszámoltunk, az Olympique Marseille otthonában folytatta a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszát az angol Liverpool. Sokan féltették Arne Slot együttesét a francia katlanban, de mint kiderült, alaptalanul. A holland mester két magyar válogatottját, Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot is a kezdőcsapatba jelölte, illetve az Afrika-kupáról visszatérő Mohamed Szalahnak is bizalmat szavazott. A mérkőzés rendkívül fontos volt az angolok számára, akik 3–0-ás győzelmükkel előre is léptek a tabellán a negyedik helyre – ez már közvetlen nyolcaddöntőbe jutást jelent. A vezetés egy pimasz Szoboszlai-góllal jött össze a Poolnak, ismét főszereplő volt a magyar... A mesteri gól IDE KATTINTVA tekinthető meg!

Szoboszlai
Nagyon okos és egyben rendkívül pimasz gólt szerzett Szoboszlai Dominik Marseille-ben
Fotó: AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését

Kiderült: ezért mérik a közvélemény-kutatók a Tisza magabiztos vezetését
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Hullámvasútra emlékeztetnek Szoboszlai napjai: az elmúlt két mérkőzéshez hasonlóan ezúttal is fókuszba került a magyar középpályás, az FA-kupában szerzett bombagólja és az ellenfélnek gólt eredményező labdaeladása után a kihagyott tizenegyesével került a figyelem középpontjába, most azonban ismét megrázta magát. Marseille-ben folytatta a nemzetközi kupasorozatát a Liverpool, ahol kapott gól nélkül nyert három góllal – és ugrott előre a tabella negyedik helyére.

Szoboszlai csodájára járnak

A sikert Szoboszlai alapozta meg az első félidő hosszabbításában szerzett pimasz, lapos szabadrúgásgóljával – nem csoda, ha ismét szuperlatívuszokban szóltak róla a szaklapok. Repkedtek a 8-as, 9-es osztályzatok, mesteri szabadrúgására pedig nehezen találják a jelzőket Angliában.

Liverpool.com: Kerkez 7, Szoboszlai 9

Komoly veszélyt jelentett a középpályáról előretörve, a szünet előtt pedig egy okos szabadrúgással szerzett gólt. Elvégezte a házi feladatát, és ez meg is hozta a gyümölcsét. Igazán kiemelkedő játékos.

Liverpool Echo: Kerkez 8, Szoboszlai 8

Megadta a meccs alaphangját a letámadásaival, és legalább az egyik nagy passzát illett volna gólra váltania Ekitikének. A lapos szabadrúgás egészen arcátlan volt. Uralta a játékot és végig nagylelkű volt.

Goal.com: Kerkez 7, Szoboszlai 8

Csak a szokásos: nagyszerűen vezette a Liverpool letámadását, és két csodálatos helyzetet is kialakított Ekitike számára, miközben a szabadrúgása nevetségesen okos volt. Jutalom egy újabb remek, sokoldalú teljesítményért.

This is Anfield: Kerkez 8, Szoboszlai 9

Okos szabadrúgással szerzett vezetést, miután észrevette, hogy az ellenfél nem védi a sorfal alatti területet.

Jobban játszott, mint a legutóbbi meccseken, ahol önelégültnek és frusztráltnak tűnt. Mindig van egy csodagól a tarsolyában,

ahogy azt a Barnsley ellen is megmutatta. Legalább ezt is alaposan megünnepelte.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kir2vik
2026. január 22. 07:25
Hatalmas! Az arca, ahogy kinézi a lyukat a sorfal bal széle mellett 50 centivel...
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2026. január 22. 07:02
Ez a fajta csibészség, pimaszság van eltűnőben az élvonal focijából. Amit régebben megtanultunk a grundon, a brazilok a favellákban. Egymás ugratásából, zrikálásából tanultunk. Még télen is fociztunk a suliban a nagyszünetben bokáig érő hóban is.
Válasz erre
2
0
csandala
2026. január 22. 00:17
Rivaldonak volt egykor a specialitása az ilyen gólok.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!