Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Bajnokok Ligája döntő PSG

Összeállt a nagy csapat: Lisztes, Priskin, Rudolf, Korolovszky, Séra – folytatódik az elitsorozat

2026. január 20. 18:23

Folytatódik az európai labdarúgás elitsorozata. A Bajnokok Ligája sztárcsapatai öldöklő küzdelemre készülhetnek a budapesti döntőig vezető úton.

2026. január 20. 18:23
null
Szabó Péter

Hat hétnyi várakozás után folytatódik a labdarúgó Bajnokok Ligája, amelynek döntőjét Magyarországon rendezik. A Puskás Arénáig vezető izgalmas úton már az alapszakasz 7., utolsó előtti fordulójánál járunk, január utolsó hetében végérvényesen eldől, melyik nyolc csapat jut automatikusan a nyolcaddöntőbe a 36 csapatos főtábláról, és mely együtteseknek kell még egy kőkemény párharcot vívniuk, hogy tovább reménykedhessenek a budapesti repülőjegyben.

Bajnokok Ligája, PSG
A 2024–2025-ös labdarúgó Bajnokok Ligája-idény végén a francia Paris Saint-Germain ünnepelhetett / Fotó: Franck Fife/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Az öt európai topbajnokság szereplői természetesen idén is kibérelték a tabella elejét, ezúttal is az angol, francia, német, olasz és spanyol főszereplők viszik a prímet az elitligában. A legelőkelőbb helyen jegyzett „kívülálló” jelenleg a 14. helyezett portugál Sporting. Legutóbb 2004-ben fordult elő, hogy nem olyan együttes diadalmaskodott a sorozatban, amely a kontinens legjobb ligáiból kerül ki. Akkor a szintén egy portugál, José Mourinho vezette Portónak sikerült a bravúr, míg ezt megelőzően, 1995-ben a holland Ajax nyert Louis van Gaal irányításával. A két kakukktojás kivételével a BL 1993 óta (korábban BEK néven ismerhettük) íródó történetében

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron
  • 13 spanyol,
  • 7 angol,
  • 5 olasz,
  • 4 német és
  • 2 francia

(az első és a legutóbbi) győzelem született.

Bajnokok Ligája: a szakértők szemével

Anglia, Premier League

Országspecifikus szakértőinktől arra voltunk kíváncsiak, mit várnak az adott topliga élcsapataitól, és milyen csatákra számítanak a budapesti fináléig. Az Angliában hat évet futballozó magyar válogatott támadó, Priskin Tamás elfogultan osztotta meg véleményét lapunkkal, miután a szigetországot hat együttes, az Arsenal, a Manchester City, a Liverpool, a Tottenham, a Newcastle és a Chelsea is képviseli a sorozatban.

„Hat angol csapat is szerepel az idei BL-kiírásban, ami jól mutatja a szigetországi futball erejét. Bevallom, elfogult vagyok a ligával, meggyőződésem, hogy a Premier League a legjobb, legerősebb és legversenyképesebb bajnokság. A Bajnokok Ligája legjobb négy együttese között gyakorlatilag mindig van angol, most is így számolok – azzal együtt, hogy a legjobbak csatájában rendre nüanszok döntenek.

Ha a szívemre teszem a kezem, akkor a Liverpool lenne az egyik finalista, mert két magyarral döntőt játszani a Puskás Arénában rendkívül különleges lenne.

A jelenlegi formából nem lehet kiindulni, ezt évről évre bizonyítják a sztárcsapatok. A tavalyi idény is jól példázza, hogy hiába domináltak Szoboszlaiék, mégis viszonylag korán kiestek a PSG-vel szemben. A BL-ben rendre apróságok döntenek el egy kiélezett, vérre menő párharcot, ehhez azonban ott hozzá vannak szokva. Angliában nincs olyan, hogy korán eldől a bajnoki cím kérdése, ezeknek a játékosoknak végig topon kell lenni, miközben a csapatoknak olyan kereteik vannak, hogy több fronton is helyt tudnak állni.

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenlegi állás szerint az Arsenalnak és a Citynek annyival könnyebb lehet a dolga, hogy egyből a nyolcaddöntő juthatnak, ami két meccsel kevesebbet jelentene a tavasz során. A Liverpoolnak, a Chelsea-nek és a többi angol gárdának egyelőre az a legfontosabb, hogy jusson tovább a ligaszakaszból, de különösebben nem kell izgulniuk emiatt.

Óriási sportdiplomáciai siker Magyarországnak és Budapestnek is, hogy az egész világ figyelmét magára irányíthatja, a legszerencsésebb magyar szurkolók pedig akár élőben is megtekinthetik a döntőt”

– fogalmazott a korábban a Watford, az Ipswich és a Preston mezét is viselő csatár.

Franciaország, Ligue 1

A 28-szoros magyar válogatott Rudolf Gergelyt a címvédő Paris Saint-Germainről kérdeztük, amelyet a közelmúltban hatalmas meglepetésre kiejtett a Francia Kupából közvetlen szomszédja, a Paris FC.

„Sokkal nehezebb megvédeni egy címet, mint elsőre megszerezni. Mindenki rájuk készül már, mindenki őket akarja megverni – kezdte a korábbi támadó, aki 1999 és 2007 között Franciaországban futballozott, a Nancy légiósa volt. – Házon belül voltak feszültségek az elmúlt időszakban, gondolok itt Gianluigi Donnarumma távozására, ami óriási érvágás volt, mert az utódja, Lucas Chevalier nem nyújtja azt a teljesítményt, amiért szerződtették, valamint a friss aranylabdás Ousmane Dembélé körül kialakult helyzetre, aki a szerződéshosszabbítási tárgyalások során dupla annyi pénzt kért, mint amennyit ajánlottak neki. Nem tudom, ezek az ügyek milyen hatással lesznek a Bajnokok Ligája-szereplésükre, de nagyban megnehezíthetik az esélyeiket.”

Rudolf megjegyezte, a váratlan kupabúcsú szerinte nem tépázta meg a PSG játékosainak önbizalmát, mivel az volt számukra a legkevésbé fontos versenysorozat. A bajnokság és a BL egyértelműen prioritást élvez a szemükben. Elmesélte azt is,

tavaly tavasszal a helyszínen tekintette meg a Liverpool–Paris Saint-Germain nyolcaddöntő visszavágóját – amelyen a francia együttes tizenegyespárbajban kerekedett Szoboszlai Dominikék fölé –,

és a párizsi szurkolók által varázsolt hangulat annyira tetszett neki, hogy a közeli jövőben szeretne kijutni a PSG egyik hazai mérkőzésére. Mint ahogy a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét is szeretné a Puskás Arénában megnézni, de tisztában van vele, hogy sok tízezer magyarhoz hasonlóan neki is nagyon nehéz lesz majd jegyet szerezni.

A címvédőn kívül még két francia csapat, az Olympique Marseille (jelenleg 16. a tabellán) és a Monaco (19.) szerepel a BL főtábláján. Előbbivel kapcsolatban Rudolf elmondta, Európa-szerte hírhedt fanatikus szurkolótábora előtt, a „különleges hangulatú” Vélodrome Stadionban az erősebb csapatokkal szemben is képes lehet pontot szerezni, így ezen a szerdán a Liverpool ellen sem lesz esélytelen.

Németország, Bundesliga

A VfB Stuttgartban, a Werder Bremenben, a Mönchengladbachban és a Hansa Rostockban összesen majdnem tíz évet lehúzó Lisztes Krisztián jól ismeri a német labdarúgást, nem is tartja elképzelhetetlennek, hogy újra egy Bundesliga-élcsapat adja a végső győztest.

„A Bayern idén is kimagaslik a német mezőnyből, ráadásul Kompanynak most sikerült egy jó focit játszó, meggyőző futballt bemutató csapatot összeraknia. A bajoroknak nagy esélyük van a végső sikerre a Bajnokok Ligájában is, amit éppen Budapesten szerezhetnek meg. Ragyogó érzés kimondani, hogy mekkora sportdiplomáciai siker a BL-döntő megrendezése.

Biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény lesz minden magyarnak. Várhatóan az egész városban olyan felfordulás és pozitív hangulat lesz, hogy biztosan mindenki érzi majd a hatását.

A Dortmundtól eddig többet kaptam, mint amit vártam, a Kovac testvérek ütőképes gárdát építettek fel. A Borussia olyan meglepetéscsapat, amely akármeddig menetelhet.

A Leverkusen már túl van egy edzőváltáson, nem indult jól a Xabi Alonso utáni korszak, náluk a BL-elődöntő talán csak a spanyollal lett volna benne a pakliban. Úgy látom, a kettős terhelés jelentősen sújtja a Frankfurtot, amelynél az is nehezíti a helyzetet, hogy nyáron elveszítette a legjobb játékosait. A gazdasági oldalon remekül mutatnak az elképesztő számok, de a pályán nincs egyszerű dolga az Eintrachtnak. Az egész idényben sokgólos meccseket játszanak, filozófiájuk a támadásra épül, ennek ellenére nem adok sok esélyt nekik a legjobb nyolcba kerülésre.

Összességében látványos, milyen komoly erőt képviselnek a Bundesliga-csapatok Európában, de mind közül csak a Bayern van úgy berendezkedve, hogy a játékosok egész évben bírják a párhuzamos terhelést” – hangsúlyozta a korábbi 49-szeres válogatott középpályás.

Olaszország, Serie A

Vasárnap Inter–Napoli, szerdán Inter–Lecce, szombaton Udine–Inter, kedden Inter–Arsenal – ez a bő egy heti programja Séra Attilának, aki tavaly megfogadta, hogy a milánói kék-feketék összes létező meccsén ott lesz az idényben. Nála autentikusabb szakértőt nehezen találhattunk volna az olasz csapatok BL-szereplésével kapcsolatban.

„Én picit többet várok az Intertől, mint az előző évadban, amikor döntőig jutottunk” – kezdte Séra. – Tavaly is volt Inter–Arsenal a főtáblán, akkor nyertünk is, úgyhogy a most keddi meccs sok mindenre választ adhat. Idén nem sokan verik meg az Ágyúsokat… Tavaly 1–0-ra nyertünk, azt most is aláírnám, szinte biztosan egygólos meccs lesz.”

A futballturista úgy érzi: a Simone Inzaghit váltó Cristian Chivuval pozitív irányba változott kedvenc csapata.

„Tavaly az volt a probléma, hogy nem volt kispad, Inzaghi nagyjából ugyanazzal a tizenegy emberrel hozta le a meccseket, nem tudott nagyon belenyúlni. Emiatt is lett annyira csúnya a vége a döntőben a PSG ellen. Most sokkal bővebb a keret, a csatársorba be tud cserélni például egy Pio Espositót, akit ő fedezett fel az egész olasz futball számára. Inzaghival szerintem kölcsönadták volna, ehhez képest most fontos játékosa a csapatnak. Ráadásul Chivu már az Inter utánpótlásában is dolgozott a sráccal, úgyhogy a modern foci szép története az övék. Nem csoda, hogy Esposito a nyakába ugrott, amikor a Lecce ellen megszerezte az első gólját a San Siróban…”

Mivel Séra a tervei szerint az idény összes Inter-meccsén ott lesz, nagyon bízik benne, hogy ez az utazás a budapesti Bajnokok Ligája-döntővel ér véget – ugyanakkor reálisnak is tartja, hogy eljut a Puskás Arénába a kék-fekete gárda.

„Jobbak vagyunk, mint az előző idényben, ez szerintem egyértelmű. Amikor Milánóban az olasz szurkolóknak beszélek a budapesti álmomról, csak mosolyt látok az arcukon. Mivel az Inter kétszer is döntőzött az elmúlt három évben, nem hisznek abban, hogy megint összejöhet a finálé. Ők nem tartják annyira reálisnak.”

Séra természetesen már a többi olasz csapatot is látta az évadban játszani (némelyiket nem is egyszer), emiatt is mondja azt: az Inter juthat a legmesszebb a BL-ben.

„Az Atalanta továbbjutása már megvan, de szerintem a Napoli és a Juventus is ott lesz a huszonnégy között. Tavaly is ez volt, aztán az Interen kívül minden olasz elvérzett nem túl nívós csapatok ellen, tartok tőle, hogy idén is ez lehet. Mindeközben az Interben megvan a rutin a két döntő miatt, a csapat gerince nem változott, úgyhogy biztosan Chivuék jutnak a legmesszebb az olaszok közül.”

Spanyolország, La Liga

A korábban a Real Madrid Castillánál és a Toledónál is megforduló, decemberben az FTC utánpótlásából az NB II-es Soroksár kispadjára leülő Korolovszky Gábort a spanyol csapatok BL-esélyei kapcsán kérdeztük. A ferencvárosi nevelésű egykori hátvéd azóta is folyamatosan követi a spanyolországi médiát, így például kiemelten a jelenleg a Real Madridnál uralkodó káoszt: mint ismert, a királyi gárda a Barcelonától elszenvedett Szuperkupa-kudarc után menesztette vezetőedzőjét, Xabi Alonsót, folytatás gyanánt pedig az ideiglenes utóddal, Álvaro Arbeolával kiesett a Spanyol Kupából. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Furcsa dolgok ezek, mi nehezen értjük meg magyar szemüveggel nézve. Xabi távozása felkavart mindent, de ebben a játékosoknak ugyanúgy megvan a maguk felelőssége, hiába mondott neki köszönetet például Kylian Mbappé. A francia egy interjúban ki is jelentette, hogy elfogadja, ha kifütyülik, de akkor ne csak egy-két játékost fütyüljenek ki, hanem mindenkit. 

A Real a világ legjobb klubja, itt el is várják, hogy a legjobb legyél. Nehéz örökség, nehéz öltöző – látjuk, hogy Arbeola is hogyan kezdett…”

Korolovszky hozzátette, hiába játszanak most is extraklasszis világsztárok akár a Realnál, akár a Barcánál, nem látja az olyan kulcsembereket, mint amilyen Toni Kroos vagy Luka Modric, illetve a másik oldalon Xavi, Sergio Busquets voltak – említhetné akár Cristiano Ronaldót vagy Lionel Messit is. 

„Nem mindegy, hogy egy Kroostól kapod a labdákat a középpályáról, vagy hogy ott van-e egy Sergio Ramos a védelemben. Ez persze magánvélemény, de én úgy látom, most éppen egy jelentős generációváltás közepén vagyunk a spanyol és az európai futballban – nézzük meg akár a Liverpoolt, akár a Chelsea-t.” Hozzátette, ettől még 

ezeket a csapatokat soha nem lehet leírni: akár a Realról, akár a Barcáról van szó, még egy-egy gyengébb meccsen is képesek szinte a semmiből gólt rúgni, ekkor pedig felrobban az aréna, és onnantól teljesen megváltozik a momentum, a meccsek dinamikája az ő javukra, így nagy hiba lenne őket az aktuális forma alapján beskatulyázni. 

Kik juthatnak el a budapesti döntőbe?

A Bajnokok Ligája az a sorozat, amelyben tökéletesen megjósolhatatlan, hogy mely csapatok érhetnek oda a döntőbe, a szuperszámítógép azonban különösebb tét nélkül meghatározta szubjektív erősorrendjét. A keretérték, a mutatott forma és a jelenlegi helyezés is sokat nyomott a latba, amely alapján a makulátlan mérleggel szereplő listavezető Arsenalt és a német óriás Bayern Münchent tartja a legesélyesebbnek a budapesti döntőben való részvételre. Az angol bajnok Liverpool végső győzelmére közben csupán 7 százalékot ad. Alighanem lenne, aki vitatkozna a megállapítással.

Fotó: Franck Fife/AFP

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!