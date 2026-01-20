Összeállt a nagy csapat: Lisztes, Priskin, Rudolf, Korolovszky, Séra – folytatódik az elitsorozat

Biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény lesz minden magyarnak. Várhatóan az egész városban olyan felfordulás és pozitív hangulat lesz, hogy biztosan mindenki érzi majd a hatását.

A Dortmundtól eddig többet kaptam, mint amit vártam, a Kovac testvérek ütőképes gárdát építettek fel. A Borussia olyan meglepetéscsapat, amely akármeddig menetelhet.

A Leverkusen már túl van egy edzőváltáson, nem indult jól a Xabi Alonso utáni korszak, náluk a BL-elődöntő talán csak a spanyollal lett volna benne a pakliban. Úgy látom, a kettős terhelés jelentősen sújtja a Frankfurtot, amelynél az is nehezíti a helyzetet, hogy nyáron elveszítette a legjobb játékosait. A gazdasági oldalon remekül mutatnak az elképesztő számok, de a pályán nincs egyszerű dolga az Eintrachtnak. Az egész idényben sokgólos meccseket játszanak, filozófiájuk a támadásra épül, ennek ellenére nem adok sok esélyt nekik a legjobb nyolcba kerülésre.

Összességében látványos, milyen komoly erőt képviselnek a Bundesliga-csapatok Európában, de mind közül csak a Bayern van úgy berendezkedve, hogy a játékosok egész évben bírják a párhuzamos terhelést” – hangsúlyozta a korábbi 49-szeres válogatott középpályás.

Olaszország, Serie A

Vasárnap Inter–Napoli, szerdán Inter–Lecce, szombaton Udine–Inter, kedden Inter–Arsenal – ez a bő egy heti programja Séra Attilának, aki tavaly megfogadta, hogy a milánói kék-feketék összes létező meccsén ott lesz az idényben. Nála autentikusabb szakértőt nehezen találhattunk volna az olasz csapatok BL-szereplésével kapcsolatban.

„Én picit többet várok az Intertől, mint az előző évadban, amikor döntőig jutottunk” – kezdte Séra. – Tavaly is volt Inter–Arsenal a főtáblán, akkor nyertünk is, úgyhogy a most keddi meccs sok mindenre választ adhat. Idén nem sokan verik meg az Ágyúsokat… Tavaly 1–0-ra nyertünk, azt most is aláírnám, szinte biztosan egygólos meccs lesz.”

A futballturista úgy érzi: a Simone Inzaghit váltó Cristian Chivuval pozitív irányba változott kedvenc csapata.

„Tavaly az volt a probléma, hogy nem volt kispad, Inzaghi nagyjából ugyanazzal a tizenegy emberrel hozta le a meccseket, nem tudott nagyon belenyúlni. Emiatt is lett annyira csúnya a vége a döntőben a PSG ellen. Most sokkal bővebb a keret, a csatársorba be tud cserélni például egy Pio Espositót, akit ő fedezett fel az egész olasz futball számára. Inzaghival szerintem kölcsönadták volna, ehhez képest most fontos játékosa a csapatnak. Ráadásul Chivu már az Inter utánpótlásában is dolgozott a sráccal, úgyhogy a modern foci szép története az övék. Nem csoda, hogy Esposito a nyakába ugrott, amikor a Lecce ellen megszerezte az első gólját a San Siróban…”

Mivel Séra a tervei szerint az idény összes Inter-meccsén ott lesz, nagyon bízik benne, hogy ez az utazás a budapesti Bajnokok Ligája-döntővel ér véget – ugyanakkor reálisnak is tartja, hogy eljut a Puskás Arénába a kék-fekete gárda.

„Jobbak vagyunk, mint az előző idényben, ez szerintem egyértelmű. Amikor Milánóban az olasz szurkolóknak beszélek a budapesti álmomról, csak mosolyt látok az arcukon. Mivel az Inter kétszer is döntőzött az elmúlt három évben, nem hisznek abban, hogy megint összejöhet a finálé. Ők nem tartják annyira reálisnak.”

Séra természetesen már a többi olasz csapatot is látta az évadban játszani (némelyiket nem is egyszer), emiatt is mondja azt: az Inter juthat a legmesszebb a BL-ben.

„Az Atalanta továbbjutása már megvan, de szerintem a Napoli és a Juventus is ott lesz a huszonnégy között. Tavaly is ez volt, aztán az Interen kívül minden olasz elvérzett nem túl nívós csapatok ellen, tartok tőle, hogy idén is ez lehet. Mindeközben az Interben megvan a rutin a két döntő miatt, a csapat gerince nem változott, úgyhogy biztosan Chivuék jutnak a legmesszebb az olaszok közül.”

🏆 To win the 🔵 Champions League (as of 18 Jan):



26% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

15% 🇩🇪 Bayern

12% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City

11% 🇫🇷 PSG

7% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool

6% 🇪🇸 Barcelona

5% 🇮🇹 Inter

4% 🇪🇸 Real Madrid

3% 🇪🇸 Atletico Madrid

...



🚨 Full probabilities and scenarios available in our 📊 FMD Simulator pic.twitter.com/3l0IFsstOh — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 18, 2026

Spanyolország, La Liga

A korábban a Real Madrid Castillánál és a Toledónál is megforduló, decemberben az FTC utánpótlásából az NB II-es Soroksár kispadjára leülő Korolovszky Gábort a spanyol csapatok BL-esélyei kapcsán kérdeztük. A ferencvárosi nevelésű egykori hátvéd azóta is folyamatosan követi a spanyolországi médiát, így például kiemelten a jelenleg a Real Madridnál uralkodó káoszt: mint ismert, a királyi gárda a Barcelonától elszenvedett Szuperkupa-kudarc után menesztette vezetőedzőjét, Xabi Alonsót, folytatás gyanánt pedig az ideiglenes utóddal, Álvaro Arbeolával kiesett a Spanyol Kupából.