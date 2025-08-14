Élete legrosszabb döntése volt, hogy nem maradt Spanyolországban a Real egykori magyar válogatott játékosa

Érdekes beszélgetést tett közzé a korábban a Real tartalék labdarúgócsapatánál, a Castillánál is megforduló, immár 46 éves Korolovszky Gáborral a madridiak hazai szurkolói portálja, a penamadridista.hu

A Ferencváros utánpótlásából induló – és jelenleg is a klubnál dolgozó – egykori kőkemény hátvéd számára anno

1999-ben még az MTK játékosaként érkezett a lehetőség, hogy kimehetett próbajátékra a spanyol harmadosztályú Real B-hez, és a négyhetes felkészülés után szerződtették is 120 ezer dollárnak megfelelő összegért. Korolovszky azonban a Castillában nem léphetett pályára, mert az akkori szabályok értelmében EU-n kívüli játékos nem szerepelhetett a harmadik vonalban, a gárdának pedig nem jött össze a feljutás. A magyar futballistát ezért kölcsönadták a másodosztályú Toledónak – vagy legalábbis akkor ő ezt így tudta...

A Toledónál hiába voltak olyan csapattársai, mint a későbbi Bajnokok Ligája-győztes Luis García, vagy a mostani sikeredző Unai Emery, az együttes a borzalmas idényrajt, a nyolcból hat vereség után edzőt váltott, az új tréner pedig már egyáltalán nem számolt Korolovszkyval. Az évad végén újabb külföldi ajánlatokat kapott, ám

amikor a tárgyalásra került volna sor, kiderült, hogy korábban egy adminisztrációs baki miatt valójában a Realból nem is kölcsönadták a Toledónak, hanem véletlenül végleg eladták...

Az akkori sportigazgató, Pirri elismerte, hogy elszúrták a szerződést, és ő is érezte, hogy ez nem igazságos a 21 éves játékossal szemben, így tettek neki egy ajánlatot: nézniük kellett egy spanyol másodosztályban szereplő csapatot, ahova kölcsön adhatják, és akkor újra aláírják a szerződést 3 évre, jobb fizetéssel. Ez nem tűnt rossz üzletnek, de ekkoriban a csapatok többsége már kész kerettel rendelkezett, és ahogy Korolovszky Gábor fogalmazott, „azért nem volt egy Hierro”, hogy kapkodjanak érte a klubok. A Real Madrid ekkor azt ajánlotta neki, hogy mehet kölcsönbe akárhova, Spanyolországon kívül is.

A vége így az lett, hogy mivel a magyarországi érdeklődők kölcsönben nem gondolkodtak, Korolovszky hazaszerződött, ezúttal már Újpestre – ám

ma is úgy véli, élete legrosszabb döntése volt, hogy végül nem várt ki egy kölcsönszerződésre, nem maradt Spanyolországban, és feladta annak a lehetőségét, hogy visszamehessen Madridba.

„Vagy játszottam volna, vagy nem, de lehet, hogy később lett volna lehetőségem akár egy másik spanyol csapatban játszani” – lamentált utólag.

Életre szóló élmények azért így is érték: „Nagyon nagy élmény volt a Real Madrid játékosának lenni.

A Real Madrid-boltban volt százalékos kedvezményem, ha kértem meccsre jegyet, akkor megkérdezték, mennyi kell. 2000. május 3-án ott ültem a Bernabéuban, négy méterre a pályától egy barátommal, a Real Madrid–Bayern München Bajnokok Ligája-elődöntőben.

Real Madrid-játékosként azért nagyon sok lehetőségem volt – az nem, hogy játsszak a Real Madridban.”

Korolovszky Gábor még hétévesen csatlakozott a Ferencvároshoz, majd egészen 17 éves koráig a zöld-fehérek akadémiáján futballozott. Később több külföldi klubban is megfordult: a Real Madrid Castillában, majd a szintén spanyol Toledóban, illetve két ciprusi együttesben, az Omonia Nicosiában, valamint az Apollon Limassolban. Itthon többek között az MTK, az Újpest, vagy a Haladás játékosa is volt, és a magyar válogatottban is pályára lépett hat alkalommal.

Pályafutása során magyar bajnok volt, egyaránt háromszor nyert Magyar Kupát és Szuperkupát, Cipruson pedig bajnok, kupa- és szuperkupa-győztes lett.

A teljes interjút itt olvashatja el.

Nyitókép: Beliczay László/MTI