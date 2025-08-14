Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Korolovszky Gábor Real Madrid Castilla toledo Real Madrid

Élete legrosszabb döntése volt, hogy nem maradt Spanyolországban a Real egykori magyar válogatott játékosa

2025. augusztus 14. 13:54

Korolovszky Gáborral a Real Madrid Castillánál az akkori spanyol szabályok, a Toledónál pedig egy rút adminisztrációs hiba tolt ki, így idő előtt derékba tört spanyol karrierje.

2025. augusztus 14. 13:54
null

Érdekes beszélgetést tett közzé a korábban a Real tartalék labdarúgócsapatánál, a Castillánál is megforduló, immár 46 éves Korolovszky Gáborral a madridiak hazai szurkolói portálja, a penamadridista.hu

A Ferencváros utánpótlásából induló és jelenleg is a klubnál dolgozó egykori kőkemény hátvéd számára anno 

1999-ben még az MTK játékosaként érkezett a lehetőség, hogy kimehetett próbajátékra a spanyol harmadosztályú Real B-hez, és a négyhetes felkészülés után szerződtették is 120 ezer dollárnak megfelelő összegért. Korolovszky azonban a Castillában nem léphetett pályára, mert az akkori szabályok értelmében EU-n kívüli játékos nem szerepelhetett a harmadik vonalban, a gárdának pedig nem jött össze a feljutás. A magyar futballistát ezért kölcsönadták a másodosztályú Toledónak – vagy legalábbis akkor ő ezt így tudta...

A Toledónál hiába voltak olyan csapattársai, mint a későbbi Bajnokok Ligája-győztes Luis García, vagy a mostani sikeredző Unai Emery, az együttes a borzalmas idényrajt, a nyolcból hat vereség után edzőt váltott, az új tréner pedig már egyáltalán nem számolt Korolovszkyval. Az évad végén újabb külföldi ajánlatokat kapott, ám 

amikor a tárgyalásra került volna sor, kiderült, hogy korábban egy adminisztrációs baki miatt valójában a Realból nem is kölcsönadták a Toledónak, hanem véletlenül végleg eladták...

Az akkori sportigazgató, Pirri elismerte, hogy elszúrták a szerződést, és ő is érezte, hogy ez nem igazságos a 21 éves játékossal szemben, így tettek neki egy ajánlatot: nézniük kellett egy spanyol másodosztályban szereplő csapatot, ahova kölcsön adhatják, és akkor újra aláírják a szerződést 3 évre, jobb fizetéssel. Ez nem tűnt rossz üzletnek, de ekkoriban a csapatok többsége már kész kerettel rendelkezett, és ahogy Korolovszky Gábor fogalmazott, „azért nem volt egy Hierro”, hogy kapkodjanak érte a klubok. A Real Madrid ekkor azt ajánlotta neki, hogy mehet kölcsönbe akárhova, Spanyolországon kívül is.

A vége így az lett, hogy mivel a magyarországi érdeklődők kölcsönben nem gondolkodtak, Korolovszky hazaszerződött, ezúttal már Újpestre ám 

ma is úgy véli, élete legrosszabb döntése volt, hogy végül nem várt ki egy kölcsönszerződésre, nem maradt Spanyolországban, és feladta annak a lehetőségét, hogy visszamehessen Madridba.

„Vagy játszottam volna, vagy nem, de lehet, hogy később lett volna lehetőségem akár egy másik spanyol csapatban játszanilamentált utólag. 

Életre szóló élmények azért így is érték: „Nagyon nagy élmény volt a Real Madrid játékosának lenni. 

A Real Madrid-boltban volt százalékos kedvezményem, ha kértem meccsre jegyet, akkor megkérdezték, mennyi kell. 2000. május 3-án ott ültem a Bernabéuban, négy méterre a pályától egy barátommal, a Real MadridBayern München Bajnokok Ligája-elődöntőben.

Real Madrid-játékosként azért nagyon sok lehetőségem volt – az nem, hogy játsszak a Real Madridban.”

Korolovszky Gábor még hétévesen csatlakozott a Ferencvároshoz, majd egészen 17 éves koráig a zöld-fehérek akadémiáján futballozott. Később több külföldi klubban is megfordult: a Real Madrid Castillában, majd a szintén spanyol Toledóban, illetve két ciprusi együttesben, az Omonia Nicosiában, valamint az Apollon Limassolban. Itthon többek között az MTK, az Újpest, vagy a Haladás játékosa is volt, és a magyar válogatottban is pályára lépett hat alkalommal.

Pályafutása során magyar bajnok volt, egyaránt háromszor nyert Magyar Kupát és Szuperkupát, Cipruson pedig bajnok, kupa- és szuperkupa-győztes lett.

A teljes interjút itt olvashatja el.

Nyitókép: Beliczay László/MTI

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement-2
•••
2025. augusztus 14. 14:15 Szerkesztve
...
Válasz erre
0
0
massivement-2
2025. augusztus 14. 14:12
Mi, magyarok sosem a jó döntéshozatalunkról voltunk híresek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!